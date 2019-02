Rekening rijden een must bij elektrisch rijden

Podcast 4 Spitsbrekers

15 februari 2019 Het kabinet wil er nog niet aan, maar verder is zo’n beetje iedereen het er wel over eens: een vorm van rekeningrijden gaat er komen.Niet alleen om files te verminderen, maar volgens Spitsbrekers-jurylid en directeur ‘SmartMobility’ aan de TU Eindhoven Carlo van der Weijer is het ook onvermijdelijk door de opkomst van de elektrische auto.

'Je kunt moeilijk accijns gaan heffen bij het stopcontact. Hoe maak je onderscheid met de elektriciteit voor de wasmachine. Je moet dus wel de teller naar de auto brengen op basis van de gereden kilometer', aldus Van der Weijer. Ook Frits van Bruggen – directeur ANWB - geeft in deze uitzending kort zijn visie op rekeningrijden. En in deze podcasat komen ook twee deelnemers van de Spitsbreker-van-het-Jaar-verkiezing aan het woord: VodafoneZiggo en Arcadis. Beiden zetten vooral in op fietsen en het OV.