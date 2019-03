Zomertijd? Banden wisselen!

18 maart 2019 Zomerbanden bieden bij 7 graden Celsius en hoger meer grip dan winterbanden. Handige vuistregel: gaat de zomertijd in, dan verwissel je de winterbanden voor zomer-exemplaren. Nu even regelen dus!

Zo’n twintig jaar geleden zaten er het hele jaar dezelfde banden onder je auto. Maar tegenwoordig zijn banden technisch zo goed, dat er aparte zomer- en winterbanden zijn. Elk met hun specifieke eigenschappen om zoveel mogelijk grip te bieden. Extra veilig dus, maar er is één ding waarmee je rekening moet houden: verwissel op tijd van winter- naar zomerbanden en vice versa. Het maakt namelijk écht uit in de hoeveelheid grip.

Bij 7 graden Celsius of lager is een winterband veiliger dan een zomerband. Hij heeft dan bijvoorbeeld een kortere remweg. Maar boven de 7 graden heeft de winterband juist nadelen - hij slijt bijvoorbeeld harder - en kun je beter op een zomerband rijden.

Dat verwisselen is het gemakkelijkst te doen bij je plaatselijke garage of bij bijvoorbeeld KwikFit. Die laatste kan de banden die van je auto afkomen ook nog onder geconditioneerde omstandigheden voor je opslaan.

Allseason-banden

Nou is die bandenwissel twee keer per jaar voor veel mensen wél een dingetje. De oplossing kunnen allseason-banden zijn. De naam zegt het al, die kunnen vier seizoenen onder de auto blijven zitten. In 2018 hebben we allseason-banden getest. Het is niet het ei van Colombus (een echte zomer- of winterband presteert beter), maar voor gebruik in Nederland is het prima geschikt.

Ga je op wintersport dan is het verstandig echte winterbanden te monteren. Wel is het zo dat alle allseason-banden die wij in 2018 testten wettelijk voldoen als er winterbandenplicht geldt, zoals in Duitsland en in Oostenrijk. Ze zijn te herkennen aan het bergen/sneeuwvlokje symbool. En dan nog even dit: de winnaar uit de zomerbandetest 2019 kun je nu met 10 procent korting laten monteren bij KwikFit.

Lees verder

Wiel verwisselen, dit moet je weten

Autobanden: 4x vraag en antwoord