Triotest Hyundai IONIQ electric vs. Nissan Leaf vs. Volkswagen e-Golf

De Nissan heeft het grootste batterijpakket en doet desnoods de was, maar kan alsnog geen afstand nemen

09 maart 2018 De tweede generatie van de Nissan Leaf verschijnt fris aan de start, maar weet ’s werelds best verkochte elektrische auto zijn positie te behouden in een vergelijk met de Hyundai IONIQ electric en Volkswagen e-Golf?

Ruimte

Onze testkandidaten zijn stuk voor stuk hatchbacks, maar het ruimteaanbod ontloopt elkaar nogal. Met de achterbank overeind biedt de Leaf de meeste bagageruimte: 435 liter. Klap je de rugleuningen neer, dan is de Hyundai de grootste slokop: 1.410 liter laadruimte. Wil je geen spullen, maar passagiers meenemen dan slinkt de kofferbak van de IONIQ tot 350 liter. In de e-Golf beschik je minimaal over 380- en maximaal over 1.231 liter aan bergruimte. Ondanks de aanwezigheid van een batterijpakket is de kofferbak even praktisch als die van een reguliere Golf: je hebt onverminderd een vlakke laadvloer en een dubbele bagagebodem tot je beschikking. Daar kunnen ze bij Nissan nog een voorbeeld aan nemen: de laadruimte van de Leaf heeft een forse tildrempel en doet rommelig aan met verschillende laadkabels en in ons geval een subwoofer die permanent plek innemen. Bovendien ontbeert de Leaf een vlakke laadvloer.

Bij Hyundai krijg je die wel, plus een keurig opbergvak voor je laadkabel. Op de achterbank is het de Volkswagen die de hoogste ogen gooit. Ook lange volwassenen zitten hier vrij met hoofd en benen. De Nissan is een goede tweede; in de Hyundai zit je onherroepelijk met je kruin tegen het plafond wanneer je langer bent dan 1.90 meter.

Rijgedrag

Nissan voert in de Leaf een bestaande techniek op onder een eigen naam. De term ‘e-Pedal’ klinkt spectaculair, maar houdt slechts in dat je net als bij de BMW i3 of Opel Ampera-e kunt volstaan met het gebruik van je gaspedaal. Laat je dat los, dan remt de Leaf volledig tot stilstand. Het maakt elektrisch rijden extra leuk, al voelt het pedaal in de Nissan wat sponzig aan. Bovendien is de zitpositie niet optimaal, vanwege de hoge zit en het stuur dat niet in diepte te verstellen valt. Rap is de Leaf wel; met omgerekend 150 pk heeft hij de krachtigste elektromotor van de drie.

De Volkswagen en de Hyundai kampen eveneens met een hoge zit; de prijs die je betaalt voor een accupakket dat onder de inzittenden schuilgaat. Volkswagen heeft een prestatie van formaat geleverd bij de ontwikkeling van de vernieuwde e-Golf. Ongeacht de aandrijflijn rijdt hij als een échte Golf. Dat betekent een intuïtieve bediening en een rijbeleving die het midden houdt tussen sportief en comfortabel. Met behulp van een drietal rijmodi kies je eenvoudig de manier waarop je onderweg wilt zijn: van razendsnel tot begrensd. Verder is het aangenaam stil aan boord. Achter het stuur van de Hyundai hoor je nadrukkelijk de banden en de wind. Daarnaast biedt de besturing van de Koreaan weinig gevoel. De stoelen van de IONIQ zitten dan wel weer goed.

Verbruik

Met 40 kWh heeft de Leaf het grootste accupakket van deze drie, goed voor een theoretische actieradius van 378 kilometer. Maar die batterij is niet voor niks zo groot; hij is namelijk ook geschikt gemaakt om te óntladen. Met de stroom uit de Nissan zou je dan bijvoorbeeld thuis de wasmachine kunnen laten draaien. Maar zover is het nog niet, want daarvoor moet in Nederland eerst de energiewet worden aangepast. En laten we wel wezen: in winterse omstandigheden als die waarin wij met de auto’s reden, kun je geen vonkje stroom missen.

Bij een buitentemperatuur van -6 graden Celcius kwamen wij tijdens onze actieradiusproef - die over een gevarieerde route van het ANWB hoofdkantoor in Den Haag naar vliegveld Lelystad voert - tot 175 kilometer. Volkswagen geeft voor de e-Golf een rijbereik op van 300 kilometer; daar bleef in de praktijk 201 kilometer van over. Ook bij de Hyundai, in de folder goed voor 280 kilometer, konden we er in de vrieskou 100 stuks van af trekken. Hoewel de e-Golf dus verder kwam, bleek de Hyundai in de praktijk de fijnste metgezel. Hij heeft weliswaar het kleinste accupakket, maar daardoor kun je aan een snellaadpaal wel binnen een half uur je weg vervolgen. Bij de andere twee duurt dat 40 minuten tot een uur! Bovendien toonde de boordcomputer van de Koreaan zich uiterst betrouwbaar en met behulp van peddels aan het stuur kun je de mate van regeneren bepalen. Dat kan in de Volkswagen ook, maar de e-Golf wint veel minder sterk remenergie terug.

Alle drie de auto’s beschikken over een speciale spaarstand, maar alleen in de Hyundai kun je die volledig naar eigen wens inrichten, compleet met een speciale verwarmingsstand wanneer je in je eentje onderweg bent. Schakel je bijvoorbeeld in de Volkswagen de Eco Pro-functie in, dan zit je niet alleen zonder verwarming maar kun je plotseling ook niet harder van 95 kilometer per uur!

Gebruiksgemak

Behalve de hierboven besproken handigheidjes, die allemaal betrekking hebben op elektrisch rijden, is de Volkswagen de enige auto die ook nog andere vondsten biedt. Een radio waarbij je door middel van een handgebaar van zender kunt wisselen bijvoorbeeld. Of een tankdop die meteen het afdekkapje van het laadpunt meeneemt. Dat scheelt onnodig rommelen.

Veiligheid

Rijstrookassistentie, dode hoek signalering, verkeersbordherkenning, een noodstopsysteem met voetgangersherkenning en een waarschuwing bij kruisend verkeer aan de achterzijde: aan de lijst met rijhulpsystemen kun je duidelijk aflezen dat de Nissan de nieuwste is van het stel. De Leaf kan op de snelweg zelfs autonoom rijden, al ben je daarvoor op de Tekna-uitvoering aangewezen: los bijbestellen is er niet bij. Wie van aanvinken in de optielijst houdt, kan bij Volkswagen zijn hart ophalen.

De e-Golf beschikt standaard over een zelfstandig remsysteem bij stadssnelheden en vermoeidheidsherkenning, maar alle aanvullende veiligheidsuitrusting moet van de optielijst komen. Inclusief een speciale ’geluidssimulator’. Het valt te prijzen dat de Volkswagen-ingenieurs hebben gedacht aan een systeem waarbij voetgangers op je komst worden geattendeerd, maar het is bedenkelijk dat daarvoor € 142 moet worden bijbetaald. De veiligheidsuitrusting van de Hyundai doet niet veel onder voor die van de andere twee en wordt voor het grootste deel standaard meegeleverd. Alleen dode hoek signalering en een waarschuwing bij kruisend verkeer zijn voorbehouden aan het vlaggenschip van het modellengamma. Het zicht rondom is in de Hyundai overigens het slechts, niet in de laatste plaats vanwege het rechtopstaande deel van de achterruit. Dat kan niet worden gewist; is het raam eenmaal vuil, dan zie je de helft minder in je achteruitkijkspiegel.

Prijs

Strikt genomen is de Nissan het voordeligst van de drie, ook al scheelt de vanafprijs slechts vijf euro met die van de Hyundai: € 33.990 om € 33.995. De Volkswagen is een stuk duurder; daarvoor betaal je minimaal € 39.540. Kijken we naar de auto’s zoals wij die hebben meegekregen, dan blijft de e-Golf met bijna 50 mille het kostbaarst. De importeur voorzag onze testauto van 10 mille aan opties, zoals een reeks aanvullende rijhulpsystemen en digitale radio.

Dergelijke opties behoren bij Nissan en Hyundai gewoon tot de standaarduitrusting. Desondanks vaardigden ook die importeurs hun vlaggenschepen af in de vorm van een Premium-uitgedoste IONIQ met metallic lak en een Leaf in de Tekna-uitvoering, compleet met ‘two tone’-lak, een parkeerassistent en lederen bekleding. Het brengt de prijskaartjes op € 38.240 voor de Hyundai en € 41.240 voor de Nissan. Zelfs wanneer je bij de Koreanen kiest voor een optioneel laadpunt aan huis (inclusief laadpas en vijf jaar gratis onderhoud) ben je nog - iets - goedkoper uit!

Winnaar

De eerste generatie van de Nissan Leaf zorgde in 2010 voor een ware aardverschuiving. De elektrische gezinsauto kon snelladen en beschikte over een navigatiesysteem, waar alle laadpunten al in waren voorgeprogrammeerd. Inmiddels is dat niets nieuws meer onder de zon; de Japanners moesten zelfs het batterijpakket vergroten, om niet achterop te raken bij de concurrentie. Ze mogen hun achterstand dan hebben ingelopen, maar demarreren is er niet bij. De Volkswagen biedt naast meer rijcomfort ook extra binnenruimte. Het is hoofdzakelijk aan zijn torenhoge prijs te danken dat de Leaf de e-Golf nog voorbij weet te steken.

De Hyundai moeten ze echter voor laten gaan. De IONIQ mag dan minder verfijnd zijn dan de Leaf, hij is met zijn betrouwbare actieradius, snelle laadtijd en talrijke instelmogelijkheden wel de betere EV. Hou je nog geld over ook!

