Triotest Dacia Duster, Suzuki Vitara, Ford Ecosport

Is de Dacia Duster zijn lage prijs waard?

16 maart 2018 De Dacia Duster is de enige nieuwe crossover voor onder de twintig mille. Maar wat krijg je voor dat geld? Dat zoeken we uit door hem te vergelijken met de Ford Ecosport en de Suzuki Vitara.

Type auto en prijzen

Een nieuwe cross over voor onder de twintig mille. Is die er? Jazeker, je komt dan terecht bij de nieuwste versie van de Dacia Duster. Maar wat krijg je voor dat geld. Een echte auto of een kale kerkrat? Dat zoek we uit door hem te vergelijken met de Ford Ecosport en de Suzuki Vitara. Die hebben allebei vanafprijzen van net boven de twintig mille. De Ford Ecosport is in feite het stoere broertje van de Fiesta. Hij is onlangs grondig vernieuwd en de nieuwe koetswerklijnen lopen nu helemaal in de pas met de nieuwste Fiesta. De Vitara is al weer twee jaar op de markt.

Dacia Duster is verreweg de goedkoopste van dit trio. Hij is er vanaf 19.280 euro. Er zijn drie versies, de Essential, Comfort en Prestige. Je krijgt altijd dezelfde 125 pk krachtige 1.2 viercilinder. Onze testauto is de middelste versie, de 4x2 Comfort. Die heeft cruise control, een airco, wat optische extraatjes en parkeersensoren achter. En dan kost hij een nog steeds een zeer vriendelijke € 22.405. Advies: ga voor de duurste versie van de Duster, dan heb je alles wat je wilt voor relatief weinig. Kleed je de andere twee auto’s identiek aan, dan ben je veel duurder uit. Je kunt ook vierwielaandrijving krijgen en dan beginnen de prijzen bij 22 mille.

De Suzuki Vitara kost minimaal € 21.799. Onze testauto is een 1.6 High Executive met automaat. Die staat in de folder voor 26 mille, maar onze testauto heeft nog wat extra’s, wat de prijs brengt op € 29.599. En het kan nog gekker want prijzen lopen op tot liefst 35 mille. Fors duurder dus dan de Duster. Onze testauto is uitgerust met een 1,6 liter viercilinder benzinemotor goed voor 120 pk. De goedkoopste vierwielaangedreven versie komt op 31 mille.

En dan de Ford Ecosport. Die heeft een vanafprijs van € 21.855 euro en is dus een paar tientjes duurder dan de Suzuki. Kies je een wat luxere versie dan schieten de prijzen niet zo steil omhoog als bij Suzuki. Onze testauto is een sportieve ST-Line. Die staat te boek voor 26.005 euro. Het is in feite een Titanium met een sportief onderstel en 17-inch wielen. Onze testauto kost door wat extra pakketten en metaallak € 29.655. Vierwielaandrijving is op de Ecopsort niet verkrijgbaar.

Ruimte

De Ford Ecosport heeft een laadruim van 334 liter en is het kleinst van dit trio. Je bereikt het laadruim door een openzwaaiende deur, zie de foto hiernaast. Onhandig, want dat betekent dat je al snel veel ruimte achter de auto nodig hebt. De achterbank kun je wegklappen door eerst de zitting op de te vouwen. Er ontstaat dan geen vlakke laadvloer. Wel is er een dubbele bodem die in hoogte verstelbaar is. Achterin, op de achterbank, is wat meer ruimte voor je hoofd dan in de Vitara, de beenruimte is in orde. Alledrie de testauto’s hebben een lage middentunnel zodat er drie personen op de achterbank passen.

De Duster is opvallend ruim, zowel voor- als achterin. Het laadruim is 478 liter groot met de achterbank op z’n plek. De rugleuningen kun je wegklappen om het laadruim te vergroten. Je hebt dan echter geen vlakke laadvloer en geen dubbele laadvloer. Achterin is deze Duster het ruimst van dit trio. Er is ook voor iemand van 1 meter 93 meer dan genoeg been- en hoofd-ruimte. Het laadruim van de Vitara is 375 liter groot. De achterbank klap je eenvoudig weg. De auto heeft geen vlakke laadvloer maar wel een fikse dubbele bodem. De sjorogen zijn van plastic en nogal kwetsbaar. Achterin de Vitara is beperkte beenruimte en echt weinig hoofdruimte, wat mede wordt veroorzaakt door het grote schuifdak.

Gebruiksgemak

Laten we met de duurste beginnen, de Vitara. Die heeft prima afleesbare instrumenten, een keurig aanraakscherm waarin je via bluetooth je telefoon kunt bedienen. Maar zoals je op de foto hiernaast ziet, zit de kachelbediening erg laag. Er is meer dan genoeg ruimte voor kleine spullen. Voorin vind je 1 USB- en een 12-Volt aansluiting. De raamstijlen zijn erg breed wat het zicht rondom beperkt. Omdat dit de High Executive versie is, zit er best veel luxe op zoals verwarmde voorstoelen.

De Ford Ecosport komt qua uitrusting goed overeen met de Vitara, maar is wel enkele duizenden euro’s goedkoper. Zo heb je ook hier die verwarmbare stoelen. En er is zelfs een verwarmd stuurwiel. Voorin vind je twee USB-aansluitingen en een 12 Volt aansluiting. Dan heb je ook nog een goed, hooggeplaatst infotainmentscherm en – weliswaar optioneel – een dikke B&O-installatie. Ook in de Ford zit de kachelbediening echt heel erg laag.

De Duster biedt veel opbergruimte, bijvoorbeeld ook onder de voorstoelen. Over die stoelen gesproken, die zitten niet echt lekker. De zittingen zijn kort en (te) zacht. Onze testauto heeft een aanraakscherm dat prima werkt, maar een tikkie laag zit. Ook hier vinden we een kachelbediening die nog eens onder dat scherm zit, zoals op de foto hiernaast is te zien. Laag dus. De Duster heeft achterin keurig een 12-Volt aansluiting, al zit die op een wat zonderlinge plek: op schouderhoogte, rechtsachter de achterbankleuning. In de Vitara zit achterin geen stroompunt. In de Ford zit er wél eentje achterin, maar ook die zit op een nogal curieuze plek, aan de zijkant, naast de achterbank. Geen van drieën heeft achterin een USB-aansluiting.

Rijgedrag

Tijdens de eerste kennismaking met de Ford Ecosport, tijdens de internationale persintroductie in Portugal, hadden we vooral kritiek op de weke afstemming van het onderstel. De auto hing nogal over. Maar nu hebben we een Ecosport ST-Line, de sportieve versie dus. En die heeft een straffer afgestemd onderstel. Hij hangt inderdaad veel minder over, maar mede daardoor, en door de 18-inch wielen, voel je bij deze versie juist weer kleine oneffenheden nadrukkelijk. Verder is de versnellingsbak hakerig en merk je dat bij het wisselen van versnellingen de motor enigszins kantelt. Daardoor is het heel lastig om mooi soepel te schakelen. Verder moet de éénliter driecilinder er flink aan trekken, dus maakt hij aardig wat toeren. Boven de 3000 toeren per minuut schopt de motor best herrie. De Ford Ecosport stuurt van deze drie testauto’s met de meeste precisie. Dat wel.

De Dacia Duster rijdt heel prettig. De voor- en achterzijde zijn mooi met elkaar in balans. De auto voelt nooit stoterig. De besturing had trouwens wel wat meer gevoel mogen hebben. En in een bocht wil de Duster wat overhangen, maar dat neemt gelukkig nooit dramatische vormen aan. De Duster is keurig stil – het is zelfs de stilste van deze drie. En wat een fijne motor heeft ie! De 1.2-liter viercilinder komt lekker levendig over. Ook in de zesde versnelling is er echt nog trekkracht – iets wat je in de Ford dan niet meer hebt. De 125 pk van de Renault-motor in de Dacia komen er kortom goed uit. Zet je de Eco-stand aan dan voel je dat de motor wat wordt afgeknepen, maar ook dan zit er nog steeds genoeg leven in.

De Suzuki heeft 120 pk, maar daarbij heb je juist het gevoel dat de 1,6 liter motor het allemaal maar net aan kan. De motor is gekoppeld aan een automatische zesbak en die is constant aan het schakelen om de motor in zijn ideale toerengebied te houden. Je kunt ook zelf schakelen met flippers aan het stuurwiel, maar dat brengt je niet veel. Het resultaat is dat je de motor constant hoort. Vooral op de snelweg is de Suzuki rumoerig. Banden, motor, wind; je hoort het allemaal. Ook van de Suzuki is de besturing niet bijster communicatief. Het dashboard is niet helemaal vrij van gekraak. Kortom, het is allemaal niet zo verfijnd.

Verbruik

Het brandstofvebruik van deze drie auto’s is, gezien hun gewicht en formaat, niet verkeerd. De Vitara is het zuinigst en scoort gemiddeld 1 op 15,5. De Dacia Duster is fractioneel dorstiger met een gemiddeld benzineverbruik van 1 op 15,2. De Ford Ecosport haalt een gemiddeld verbruik van 1 op 14,9.

Veiligheid

Bij veiligheid vind je de keerzijde van de lage prijs van de Duster. Want de auto mist moderne veiligheidssystemen zoals een automatische noodreminstallatie en adaptieve cruise control. Vooral die noodreminstallatie is iets dat zo langzamerhand op nieuwe auto’s in deze prijsklasse leverbaar is – soms zelfs standaard. Wat kun je wel krijgen? Optioneel kun je de auto uitvoeren met 360 graden camera, parkeersensoren, een achteruitrijcamera en dashcam. Op de testauto is cruise control standaard.

Je zou wellicht verwachten dat zo’n noodreminstallatie op de Ford Ecopsort wél leverbaar is - je kunt het tenslotte ook op de Fiesta krijgen - maar dat is dus niet zo, ook niet als extra. De kaalste versie van de Ford Ecosport heeft sowieso qua veiligheid niet veel te bieden. Ons advies is dus ook om één stapje duurder te gaan want dan heb je in elk geval standaard een cruise control met snelheidsbegrenzer, parkeersensoren achter en een achteruitrijcamera. Dode-hoek-waarschuwing en een waarschuwing bij kruisend verkeer zijn extra’s. Verder kun je MyKey bestellen, waarbij je de reservesleutel zo kunt programmeren dat de topsnelheid wordt beperkt en je de radio niet keihard kan zetten. Handig als je de auto uitleent aan je tienerzoon of -dochter.

De Suzuki is de duurste van dit trio. Ook hier geldt weer dat de instapversie erg kaal is qua veiligheidsuitrusting. Maar onze High Executive testauto heeft standaard adaptieve cruise control en een automatisch noodremsysteem. Verder heb je LED koplampen, parkeersensoren en een achteruitrijcamera op deze versie. De Suzuki en de Dacia zijn verkrijgbaar met vierwielaandrijving, bij Suzuki heb je dan zelfs drie rijstanden. Bij de Dacia krijg je een 4x4 monitor zodat je de hellingshoek en aanrijhoek in de gaten kan houden bij offroad rijden.

Winnaar

Het grote pluspunt van de Suzuki Vitara is dat hij adaptieve cruise control en een noodremsysteem heeft. Bovendien is hij de zuinigste van dit trio – al zijn de verschillen niet spectaculair. Maar de Vitara is ook erg duur en mist – zeker gezien zijn prijs – verfijning in het rijden. Verder maakt hij best veel lawaai. Dus wordt het kiezen tussen de Ford Ecosport en de Dacia Duster. De Ford is geen verkeerde auto. Van deze drie stuurt hij het meest precies en hij biedt behoorlijk veel uitrusting. Hij straalt luxe uit. En op een laaggeplaatste kachel na is de ergonomie dik in orde. Maar we zijn geen fan van die openzwaaiende achterdeur, het bagageruim is het kleinst en hij schakelt behoorlijk hakerig. Hij is goedkoper dan de Vitara, maar significant duurder dan de Duster.

De Dacia Duster wint dit vergelijk. Maar wel met de kanttekening dat Dacia meer actieve veiligheidssystemen moet gaan aanbieden op de Duster. Voor de rest niks dan lof over deze no-nonsense auto. Hij heeft prima rijeigenschappen en een fijne motor. Hij is erg ruim, de ergonomie dik in orde (ook wer op de lage kachelbediening na) en zijn prijsniveau maakt hier echt hét grote verschil. Ook als je voor de duurdere of zelfs de duurste versie gaat ben je nog steeds heel voordelig uit.

