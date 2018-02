Test Nissan Qashqai, Subaru XV en Mitsubishi Eclipse Cross

Drie uitgesproken crossovers

14 februari 2018 Crossovers zijn mateloos populair. Ook Mitsubishi doet sinds kort een duit in het zakje met de Eclipse Cross. We vergelijken hem met de Subaru XV en de Nissan Qashqai. Het zijn alledrie uitgesproken types met elk hun eigen kwaliteiten.

Een crossover is een kruising tussen een stationwagon en een SUV. Met de ruimte dus van een stationwagon en net als een SUV wat hoger op de pootjes voor een gemakkelijke instap en beter zicht in druk verkeer. Crossovers mogen er dan uitzien als terreinauto’s, ze zijn in feite bedoeld voor op het asfalt. Op één uitzondering na: de Subaru XV. Die neigt als enige crossover naar een échte terreinauto omdat hij niet alleen een grote grondspeling heeft, maar ook altijd vierwielaandrijving en altijd een systeem met rijmodi om te rijden om ruige ondergrond. Beide zijn zaken die typisch bij het eigenwijze Subaru horen, net als de boxermotor.

De Mitsubishi neigt juist meer naar de andere kant van het spectrum: dat is allesbehalve een terreinwagen want hij wil juist op een coupé lijken, met zijn scherpe lijnvoering en hoge kont. De Qashqai is wél een crossover pur sang. Sinds jaar en dag is hij tevens de marktleider als het om dit soort auto’s gaat. Maar dat wil zeker niet zeggen dat hij deze test op z’n sloffen gaat winnen. Want ze hebben alle drie echt wel zo hun eigen kwaliteiten, zo blijkt.

Prijzen

Van deze drie auto’s heeft de Nissan Qahsqai de laagste vanafprijs. Je kunt er eentje kopen vanaf € 26.990 en dan krijg je een 116 pk sterke 1,2 literversie die behoorlijk kaal van uitrusting is. De Mitsubshi Eclipse Cross is er vanaf 29.490 maar heeft voor die prijs altijd een noodreminstallatie, rijstrookassistentie en en achteruittrijcamera. De Subaru XV is met € 29.995 nog ietsje duurder en die heeft dan een meer dan keurige standaarduitrusting met altijd Eyesight, altijd X-Mode rijmodi en altijd een volautomatische airco.

Onze testauto’s zijn duurder. De Eclipse Cross zoals hij hier achter ons staat, komt op € 35.990. Het is een tweewielaangedreven First Edition met CVT met 8 trapsprogrammering en een lekkere ruime standaarduitrusting. Vierwielaandrijving is beschikbaar maar dan ben je minstens 40 mille kwijt. De Subaru XV is een 2.0 Premium en kost € 39.495. Daarmee is hij van deze drie de duurste maar ook de meest complete. En hij heeft altijd vierwielaandrijving.

De Nissan Qashqai zoals die hier staat komt op € 38.540. Het is de allerdikse uitvoering, een Tekna+. Het enige dat ontbreekt is vierwielaandrijving, maar wil je dat op de Qashqai, dan zul je moeten uitwijken naar de duurste dieselversie en die kost tussen de 38 en 45 mille.

Ruimte

De kofferbak van de Nissan Qashqai is de grootste, zowel met de bank op z’n plek als met alles plat. Hij komt met de bank rechtop tot 430 liter en met alles weggeklapt tot liefst 1.598 liter. Hij biedt van deze drie auto’s achterin de minste beenruimte. Hij heeft een dubbele laadvloer, net als de Eclipse Cross. De XV geeft geen dubbele laadvloer. De Mitsubishi Eclipse Cross meet 341 liter met alles op z’n plaats, maar omdat je de achterbank kunt verschuiven kun je dat vergroten tot 448 liter. Met alles plat is hij trouwens de kleinste van dit trio met 1.136 liter. Achterin heb je erg veel beenruimte en genoeg hoofdruimte. De Subaru XV heeft met 310 liter de kleinste kofferbak. Maar met alles neer is ie net wat groter dat de Eclipse Cross met 1.290 liter. Ook hier heb je achterin opvallend veel beenruimte, maar de hoofdruimte is beperkt als je langer bent dan 1 meter 90. De XV heeft geen dubbele laadvloer.

Rijgedrag

De Nissan Qashqai is een echte crossover. Hij is vooral bedoeld voor comfortabel vervoer van het hele gezin naar bijvoorbeeld een vakantiebestemming. De Qashqai stuurt licht en helt wat over in bochten, maar juist daardoor is hij ook comfortabel en rustgevend. De motor is prettig in de omgang, de handgeschakelde zesbak een tikkie hakerig. De 1.6-motor wekt 163 pk op en das gewoon lekker – de kleinere 1.2 voldoet in Nederland ook wel, maar die extra power is gewoon fijn. Het is mooi stil aan boord van de Qashqai.

De Mitsubishi Eclipse Cross is maar met één type motor verkrijgbaar, een 1.5 turbo benzinemotor, die net als de Qashqai 163 pk levert. In de Eco-stand merk je van die 163 pk echter niks – dan is de auto futloos. In de normale stand is hij juist bijna té gretig en moet je behoedzaam gasgeven. Hij biedt onderin lekker veel trekkracht. De besturing is nogal licht en geeft weinig gevoel door. Het weggedrag is voor verbetering vatbaar. De auto kopieert als het ware het wegdek, waardoor de koets (en de inzittenden) de hele tijd in beweging zijn. De achttraps CVT werkt prima.

De Subaru XV heeft een opvallend lekker weggedrag. Je merkt dat de boxermotor door zijn bouw voor een laag zwaartepunt zorgt. (Bij een boxer liggen de zuigers plat tegenover elkaar in plaats van dat ze rechtop staan). De CVT werkt prima. De tweeliter levert 156 pk en is lekker levendig. Het is aan boord mooi stil. De standaard vierwielaandrijving werpt ook op asfalt zijn vruchten af. In snel genomen bochten voel je de extra grip. Maar ook bij slecht weer merk je dat vierwielaandrijving je een handje helpt.

Gebruiksgemak

Dit zijn gezinsauto’s waarbij extra handige gebruiksmogelijkheden worden beloofd. De Qasqhqai is vooral een heel goede allrounder waaraan je kunt zien dat Nissan al lange tijd dit soort auto’s bouwt. Alles zit waar je het verwacht, het infotainmentsysteem is intuïtief te bedienen – alleen zou Nissan voor het mooie de graphics van de navigatie eens mogen updaten. De afwerking en het materiaalgebruik zijn trouwens erg netjes. Maar achterin is hij niet de ruimste van deze drie en hij heeft ook niet extra gebruiksmogelijkheden zoals een verschuifbare achterbank of terreinkwaliteiten.

De Eclipse Cross heeft een verschuifbare achterbank. Dat is heel handig en voegt echt iets toe. Alleen is het wel zo dat als je rugleuning neerklapt en de bank naar voren schuift, er een raar gapend gat zit in de laadvloer waar je spullen in rollen. Wat die rugleuning betreft, die is ook nog verstelbaar. Klachten? Ja, die zijn er zeker. Zo bedien je het infotainmentsysteem niet alleen via het aanraakscherm - waarbij je trouwens erg hard op het schermpje moet drukken - maar ook via een compleet achterhaald touchpad. Het werkt gewoon niet prettig. Ander punt: de Eclipse Cross heeft geen navigatie en dat is ook niet verkrijgbaar. In plaats daarvan kun je je smartphone integreren in het infotainmentsysteem en Google Maps gebruiken. Tot slot: er zit veel hard plastic in deze auto.

En de Subaru XV? Die kan echt terrein in. Dat is zijn toegevoegde waarde. Hij heeft er de grondspeling voor, hij heeft die rijmodi en 4x4 en hij heeft genoeg trekkracht. In het dashboard vind je een extra schermpje waarop je bijvoorbeeld de hellingshoek kan zien. Hij heeft een mooi groot infotainmentscherm en veel bedieningen op het stuurwiel. En hij is netjes afgewerkt. De XV mag 1.400 kg trekken, de Qashqai mag 1.500 kg trekken en de Ecxlipse Cross zelfs 1.600 kg. Het zijn daarmee alle drie prima caravantrekkers.

Veiligheid

Standaard heeft de Qashqai geen fancy veiligheidssystemen maar voor een bescheiden bedrag van 700 euro kun je Safety Shield bestellen, bestaande uit een noodremassistent met voetgangersherkenning , rijstrookassistent, en verkeersbordherkenning. Vanaf het derde uitrustingsniveau (N-Connecta) is safety shield standaard incl. vermoeidheidsherkenning, dode-hoek-assistent en achteruitrij-assistent (crosstraffic).

Elke Subaru XV heeft altijd vierwielaandrijving en altijd EyeSight. Vierwielaandrijving draagt echt bij aan veiligheid door meer grip in bochten te bieden. Eyesight is een serie veiligheidssystemen dat werkt met geavanceerde camera’s in de voorruit: het omvat automatische noodreminstallatie met voetgangersherkenning, rijstrookassistent en adaptieve cruise control. Zaken als dodehoeksignalering en achteruitrijcamera zijn er vanaf 2e uitrustingsniveau. Overigens draagt ook de boxermotor bij aan de veiligheid. Door zijn lage bouw schiet hij bij een frontale auto onder de auto in plaats van naar binnen.

De Mitsubishi Eclipse Cross heeft standaard een automatisch noodremsysteem en een rijstrookassistent. Onze testauto is een First Edition en dat is een aanrader. Die is 4 mille duurder dan de kaalste versie en heeft een hele waslijst aan veiligheid, waaronder adaptieve cruise control, automatisch grootlicht, dode-hoek-assistent en een waarschuwing voor kruisend verkeer waarschuwing achter.

Winnaar

De Mitsubishi Eclipse Cross is een prima auto met handige gebruiksmogelijkheden, maar hier en daar is extra verfijning nodig. Zo is het zicht rondom met die balk in de achterruit en forse stijlen niet goed en kan de ergonomie echt beter. Dat geldt ook voor het rijcomfort – de auto kopieert het wegdek en je hoort best wat wind- en bandengeruis.

De Subaru is stiller en rijdt prettiger. Bovendien heeft hij heel veel veiligheidsitems standaard aan boord en is behoorlijk ruim. Zeker als je af en toe het asfalt verlaat is dit echt een aanrader. Maar zijn prijs is fiks. De winnaar is de Nissan Qashqai. Dat is de beste allrounder van deze drie. Hij biedt genoeg ruimte, heeft een fijne aandrijflijn en een prettig weggedrag en als je de auto’s vergelijkbaar gaat uitrusten is ook zijn prijs dik in orde.

