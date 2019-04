Vlieg over files heen

Bieden drones uitkomst?

26 april 2019 ANWB is trotse partner van Spitsbrekers. Een item wat elke donderdag om 17.20 uur op BNR wordt uitgezonden. Elke maand worden er inspirerende podcasts opgenomen met als belangrijkste vraag “Met welke innovatieve ideeën kunnen we de files in Nederland oplossen? ”

Drone-expert Lucas van Oostrom ziet vooral kansen voor drones om files te monitoren en sneller op te lossen.

Luister de podcast en video:

Zijn drones de oplossing voor het file probleem in Nederland?