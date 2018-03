Drukte door terugkerende wintersporters

01 maart 2018 Dit weekend (3-4 maart) wordt het op de wegen in het Alpengebied druk door vooral terugkerende wintersporters vanuit de Oostenrijkse, Franse, Duitse en Zwitserse wintersportgebieden.

Verkeersprognose

Prognose Duitsland

Dit weekend wordt het opnieuw druk door vooral terugkerende wintersporters. Grootste drukte wordt vooral zaterdag 3 maart in het zuiden verwacht tussen 09.00-15.00 uur. Knelpunten zijn: de A3 Passau - Neurenberg - Würzburg, de A5 Bazel - Frankfurt, de A7 Füssen - Ulm - Würzburg, de A8 Salzburg - München - Stuttgart, de A9 München - Neurenberg, de A93 Kufstein - knp. Inntal, de A95 Garmisch-Partenkirchen - München en de A99 Rondweg München.

Actuele verkeersinformatie Duitsland

Winter(sport)verkeersinformatie Duitsland

Prognose Oostenrijk

Dit weekend wordt het weer druk door het vele wintersportverker, maar nu vooral vanuit de Alpen. De grootste drukte is zaterdag 3 maart tussen 09.00 en 16.00 uur. Het gaat vooral knellen op: de A1 bij Salzburg, de A10 Villach - Salburg, vooral tussen Flachauwinkl en Flachauwinkl, de A93/A12 Innsbruck - knp. Inntal, de A13 Brenner - Innsbruck, de B179 Fernpasroute, in beide richtingen, vooral bij Reutte en de toegangsroutes van de skigebieden Vorarlberg, Tirol en Salzburgerland. Terugkerende wintersporters moeten rekening houden met controles (en dus vertraging) bij de grensovergangen met Duitsland bij Kufstein (A12) en Walserberg/Salzburg (A1).

Actuele verkeersinformatie Oostenrijk

Winter(sport)verkeersinformatie Oostenrijk

Prognose Frankrijk

Opnieuw flinke drukte, maar nu vooral op de wegen vanuit de Franse Alpen door het vele terugkerende wintersportverkeer. Grootste drukte zaterdag 3 maart tussen 09.00-16.00 uur. Files staan vooral op: de A40 Chamonix - Mâcon, de A43 Chambéry - Lyon, de N85 Gap - Grenoble en de N90 Bourg St Maurice - Albertville. Zondag wordt er veel miner drukte verwacht.

Actuele verkeersinformatie Frankrijk

Winter(sport)verkeersinformatie Frankrijk

Prognose Zwitserland

Vanwege terugkerende wintersporters drukte vanuit de skigebieden. De grootste drukte wordt zaterdag 3 maart tussen 09.00-16.00 uur verwacht. Vooral drukte op: de A1 St. Gallen - Zurich - Bern, de A2 St.Gotthard - Luzern en de wegen vanuit de skigebieden in Graubünden, Berner Oberland en Wallis.

Actuele verkeersinformatie Zwitserland

Winter(sport)verkeersinformatie Zwitserland

Voorkom vertraging

Weerbericht van/naar wintersport

Oostenrijk:

Vrijdag is het in het Vorarlberg, Tirol en Salzburgerland eerst nog zonnig, later bewolkt met lichte sneeuwval. In de dalen wordt dat regen. Op 2000 meter gaat de temperatuur naar -3 tot +1 graad Celsius. Zaterdagmorgen overal een stuk milder met wisselend bewolkt weer met sneeuw, in het westen in de dalen regen. Dan wordt het even droog en zonnig, echter eind van de middag opnieuw sneeuw. Zondag meer zon.

Zwitserland:

Vrijdag aanvankelijk zon in het westen, later bewolkt met sneeuw en regen. Sneeuwgrens van 600 naar 1100 meter. Zaterdagmorgen zon, maar later vanuit het westen weer neerslag, sneeuwgrens 900 tot 1200 m. In Graubünden blijft het langer droog. In het zuiden zakt de sneeuwgrens naar 500-800 meter. Zondag droger met een zonnetje.

Duitsland:

In het zuidwesten vrijdag neerslag deels als ijzel. Van vrijdag op zaterdag zwaar bewolkt met sneeuw, regen of ijzel. Zaterdag in het midden en zuidwesten nog wat sneeuw. In het noorden en noordoosten blijft het koud. In de Alpen stijgt de temperatuur naar 8 graden celsius.

Frankrijk:

Het wordt minder koud. Tot en met het weekend valt er nog sneeuw bij, dat kan 30 tot 50 cm zijn. Zondag lijkt de beste dag te worden. De vorstgrens stijgt komende dagen naar circa 1500 meter hoogte en daardoor valt in de lagere wintersportgebieden ook soms regen. In het noorden van Frankrijk vrijdag kans op ijzel, zaterdag regen.

Italië:

Vrijdag in het noorden bewolkt met een sneeuwgrens tussen de 700 en 800 meter. In het noordoosten zaterdag eerst zonnig, later meer bewolking. Zondag belooft een zonnige dag te worden.



Winterbanden/sneeuwkettingen

Het gebruik van winterbanden is in dit jaargetijde belangrijk en in het buitenland soms zelfs verplicht. En houd sneeuwkettingen in de auto altijd binnen handbereik.

Video: Zo leg je sneeuwkettingen om

Bron: ANWB Verkeersinformatie