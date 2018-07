Start zomervakantie veroorzaakt files

04 juli 2018 Door de start van de zomervakantie zal het komend weekend op veel Europese wegen erg druk worden, waarschuwt de ANWB. Vrijdagmiddag 6 juli sluiten in ons land de scholen in de regio zuid en begint voor een miljoen mensen de vakantie. Ook in het noorden van Duitsland en in België gaan het weekeinde scholen en bedrijven voor een aantal weken dicht. Vakantiegangers die van plan zijn het weekeinde te vertrekken moeten beslist rekening houden met files.

Verkeersprognose

Prognose België

Prognose Duitsland

Prognose Frankrijk

Prognose Oostenrijk

Prognose Zwitserland

Verkeersinformatie Europa via Twitter

ANWB Fijne Vakantie Check

Prognose België

In België verwacht de ANWB dit weekeinde eveneens veel verkeer. Vanwege het mooie zomerweer staan er files op de wegen richting de kust. Bezoekers onderweg naar het muziekfestival Torhout/Werchter kunnen op de route Antwerpen- Brussel voor files zorgen. De ANWB waarschuwt vakantiegangers die van plan zijn via de E25 Luik-Arlon of E411 Namen-Luxemburg naar het zuiden te rijden voor files door wegwerkzaamheden. Op de E25 moet het verkeer tussen Werbomont en Baraque de Fraiture het stellen met één rijstrook.

Actuele verkeersinformatie België

Prognose Duitsland

In Duitsland wordt het zaterdag druk op de wegen in het noorden en zuiden van het land.



De knelpunten zijn:

A1 en A7 bij Bremen en Hamburg

A3 tussen Arnhem en Oberhausen en van Frankfurt tot Neurenberg

A5 tussen Karlsruhe en Bazel

A7 van Würzburg tot aan Ulm

A8 Stuttgart - München-Salzburg

De vele wegwerkzaamheden zullen het vakantieverkeer ook dit jaar weer parten spelen. In het hele land wordt er op meer dan 400 plaatsen aan de weg gewerkt, ook op populaire vakantieroutes.

Actuele verkeersinformatie Duitsland

Prognose Frankrijk

In Frankrijk valt de drukte vooralsnog mee. Wel kan het zaterdag vastlopen op de A7 Lyon-Orange, de A9 Orange-Spaanse grens en de A10 Parijs-Orleans.

Actuele verkeersinformatie Frankrijk

Prognose Oostenrijk

In Oostenrijk wordt het dringen op de A10/A11 van Salzburg via Villach naar Slovenië. Daar zijn de Tauern- en Karawankentunnel de belangrijkste knelpunten.

Actuele verkeersinformatie Oostenrijk

Prognose Zwitserland

In Zwitserland vormt de St. Gotthardtunnel (A2) de belangrijkste flessenhals. De wachttijd kan daar oplopen tot 2 uur.

Actuele verkeersinformatie Zwitserland

Voorkom vertraging

Stilstaan en vertraging in het buitenland is lastig en vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf, bijvoorbeeld hier op anwb.nl, goed te informeren en op je reis voor te bereiden. En zo kan je ook stilstaan en vertraging door pech verminderen. Door Wegenwacht pechhulp Europa af te sluiten ben je namelijk door heel Europa, met ondersteuning van de ANWB Alarmcentrale, verzekerd van pechhulp.

Bron: ANWB Verkeersinformatie