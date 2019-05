Dubbeltest Mazda 3 versus Renault Mégane

Een beetje anders....

09 mei 2019 Wie iets anders wil dan de gedoodverfde Opel Astra, Volkswagen Golf of Ford Focus kan twee kanten op. Je kiest voor een Franse bestseller als de Renault Mégane, óf je gaat voor de gloednieuwe Mazda3. Welk alternatief is behalve bijzonder ook steengoed?

Mazda is een relatief klein automerk dat de dingen vaak net even anders aanpakt dan de concurrentie. Ze hebben er in de loop der jaren een eigen plek mee afgedwongen in de automarkt. Het merk boutauto’s die er goed uitzien en die bovengemiddeld goed weggedrag hebben. Verder maken de Japanners andere keuzes dan de concurrentie. Voorbeeldje: Kiest iedereen uit milieuoverwegingen voor kleine driecilinder motoren met een turbo; Mazda kiest juist voor grote viercilinders, maar zorgt met speciale technieken wél dat die ook zuinig en schoon zijn. Renault is in de markt van de gezinshatchback in Europa juist een heel grote speler. Net als de Mazda3 is ook deze Mégane vooral ook erg mooi. Hij is een stuk langer op de markt dan de gloednieuwe Mazda van Frank maar is nog steeds een geduchte tegenstander van de Ford Focus, Opel Astra, VW Golf en dus de Mazda3.

Prijs en uitvoeringen

De Mazda 3 die wij testen is de eenvoudigste versie – dus zonder verdere typeaanduiding. Hij is uitgerust met een 2.0 liter SKYACTIV-G motor, goed voor 122 pk (er is overigens maar één benzinemotor beschikbaar). Het is een mild-hybrid, dus hij is gekoppeld aan een kleine elektromotor met een kleine extra accu. Dat maakt dat de Mazda3 extra zuinig is, ondanks zijn relatief grote slagvolume. De aandrijflijn is gekoppeld aan een handgeschakelde 6-bak. Wat moet deze Mazda3 dan gaan kosten? Nou, Mazda maakt hier en daar andere keuzes dan de rest en zo kan het zijn dat deze Mazda3 een vanafprijs heeft van maar liefst 27 mille, want aan een kale instapversie doet Mazda niet. Je krijgt meteen een rijke standaarduitrusting. En als je wilt kun je het nog bonter maken in zowel prijs als uitrusting door de Comfort of de Luxury te bestellen.

Renault pakt de zaken anders aan. Hier kun je wel een instapversie krijgen die goedkoop is, maar ook best kaal. Goedkoopste versie is de Mégane Life. Die kost € 22.890 en voor dat geld krijg je een 100 pk sterke motor, cruise control, een digitale radio en bluetooth. Maar dan is de koek ook wel op. Wil je een auto die qua uitrusting en motor vergelijkbaar is met de Mazda3, dan kom je terecht bij de vierde van in totaal vijf uitrustingsniveau’s en dat is de Bose-versie. Die kost ruim 27,5 mille en heeft standaard onder meer een rijstrookassistent, verkeersbordherkenning, grootlichtassistent en parkeersensoren achter. Onze testauto is zo’n Bose-versie met een 140 pk sterke viercilinder (hij is er ook met 115 en 160 pk). Die kost € 31.170 dankzij extra’s zoals lederen bekleding en een extra groot infotainmentscherm. De Mégane stamt trouwens al weer uit 2015.

Ruimte

De achterbak van de Renault Mégane is met de achterbank op z’n plek 384 liter groot en 1.162 liter als je de achterbank wegklapt. Je hebt geen dubbele of verstelbare bodem, helaas wél een hoge tildrempel en een allesbehalve vlakke laadvloer. De beenruimte achterin de Mégane is voor mensen van 1 meter 80 in orde, ben je 1,90 of langer dan zit je achterin klem met je benen. Door de ver doorlopende middenconsole tussen de voorstoelen kun je op de achterbank niet goed in het midden zitten.

In de Mazda is de ruimte achterin echt de achilleshiel van deze auto. Door de sterk teruglopende daklijn is er erg weinig hoofdruimte. En de beenruimte houdt ook niet over. Ook hier kun je niet lekker in het midden zitten door de hoge middentunnel. Met de achterbak is het al niet veel beter gesteld. Die meet maar 327 liter met de achterbank op z´n plek en 1.019 liter met alles weggeklapt. Ook deze kofferbak kent een hoge tildrempel. Hij heeft wel een kleine dubbele bodem. De laadvloer is vlakker dan die van de Mégane, maar loopt nog steeds ook schuin op. Alleen voorin de Mazda 3 is echt voldoende ruimte voor lijf en leden.

Rijgedrag

De tweeliter krachtbron van de Mazda 3 levert 18 pk minder dan die van de Mégane, maar in de praktijk merk je daar niks van. De motor van de Mazda reageert levendig op de bewegingen van het gaspedaal, al moet je ‘m wel een beetje op toeren houden. Dat levendige karakter is mede te danken aan de startgenerator - zeg maar het elektrische hulpmotortje. Die regenereert remenergie en kan bij schakelen vliegensvlug het toerental van de motor passend maken bij de volgende versnelling.

Koppeling en versnellingsbak werken fijn, de besturing is lekker ‘vlezig’ en heeft veel gevoel. Mazda’s staan bekend om een fijn weggedrag en deze 3 is daarop geen uitzondering. Het is een mooi compromis van comfort en dynamiek. Dankzij G Vectoring Control heeft de Mazda3 een heel stabiel bochtgedrag wat vooral bij nat wegdek een voordeel is. Het systeem draagt bij aan de stuurprecisie en aan de voorspelbaarheid van de stuurbewegingen die je maakt. Hij reageert dankzij dat systeem extra rustig op bochtige wegen en bij slecht weer. De Mazda 3 mag 1.300 kg aan de trekhaak hebben.

Er is bij Mazda dus maar 1 benzinekrachbron voor de Mazda, maar eind van dit jaar komt Mazda met een zeer geavanceerde SkyActive X-motor. Een technisch hoogstandje – die krachtbron heeft compressieontsteking (net als een diesel). Waar het op neerkomt is dat deze motor met een heel arm mengsel af kan en dus heel zuinig is, maar toch kwiek en levendig reageert. Hij wekt 180 pk op en Mazda belooft niettemin een verbruik van 1 op 20.

De krachtbron van de Mégane is een 1.330 cm3 grote viercilinder met een turbo. Hij is ontwikkeld in samenwerking met Daimler en deze motor hangt bijvoorbeeld ook in de Mercedes A-klasse. Het is een prima machine. Voor de Renault Mégane is ie er met 115, 140 en 160 pk. Wij rijden nu met de 140 pk versie – de meest verkochte – en dat is een prima motor. Keurig stil en hij heeft genoeg trekkracht, ook onderin. De motor kent vijf rijstanden waaronder een eco-stand. Daarbij zou hij extra zuinig met brandstof moeten omspringen. Veel verschil tussen de rijstanden is er niet. In de sportstand klimt de motor wat in toeren en is er wat meer lawaai, maar het karakter van de Mégane verandert niet echt. Het beste laat je ‘m gewoon in de stand ‘comfort’ of ‘neutraal’ staan. Het weggedrag van de Mégane is niet verkeerd. Er zit voldoende gevoel in de besturing, hij is lekker comfortabel geveerd, maar hij voelt in alles niet zo verfijnd als de Mazda. Wel mag hij meer aan de trekkracht hebben dan de Mazda 3: 1.650 kg.

Veiligheid

Je ziet het eigenlijk al als je naast de auto staat: het ziocht schuin naar achteren is in de Mazda 3 abominabel slecht. De achterste raamstijl is enorm breed – daar kan een complete motorfiets achter schuilgaan. Gelukkig heeft de Mazda 3 wel fijne grote buitenspiegels. En voor de rest zit het met de veiligheid van de Mazda 3 goed. Sterker nog: Hier laat de Mazda 3 zien dat hij zijn hoge vanafprijs waard is dankzij een fikse standaarduitrusting. Want qua veiligheid heb je altijd een head up display, vermoeidheidsdetetcie, grootlichtassistent, rijstrookassistent, actieve cruise control en een noodstopsysteem dat voetgangers herkent. Bij veel andere merken moet je daarvor in de optielijst duiken en dus (veel) extra geld uitgeven.

Op het gebied van veiligheid merk je dat de Mégane al langer op de markt is. Standaard zijn er pas extra rijhulpsystemen beschikbaar als je voor de dure Bose-versie kiest. Je krijgt dan een rijstrookassistent, verkeersbordherkenning en grootlichtassistent. Maar voor zaken als een noodstopassistent, dode-hoek-waarschuwing en adaptieve cruise control betaal je altijd extra. Het zich schuin naar achteren is niet best door de brede c-stijlen, maar beter dan bij de Mazda.

Gebruiksgemak

Wat opvalt zodra je achter het stuur gaat zitten van de Mazda 3 is dat alle gebruikte materialen van een hoge kwaliteit zijn, voor een auto in deze klasse. Overal voel je zachte bekleding. De ergonomie is prima en je kunt het stuurwiel opvallend ver naar je toe halen. Verder valt de plek van de ventilatieroosters op, direct naast de instrumenten en boven het dashboardkastje. Mazda maakt geen gebruik meer van een aanraakscherm maar past nu een druk-draaiknop toen in combinatie met enkele druktoetsen. Werkt prima. Dat 8,8 inch grote scherm staat trouwens ver naar achteren, bovenop het dashboard. Heel goed, het komt de afleesbaarheid ten goede. Verder oogt het dashboard heel clean. Je vindt alleen knoppen voor de klimaatregeling en de stoelverwarming.

Het dashboard van de Renault ziet er netjes en overzichtelijk uit. Met centraal een fors rechtopstaand aanraakscherm dat zich redelijk eenvoudig laat bedienen, al moet je net wat harder op sommige toetsen drukken dan je verwacht. De bediening van de radio zit ook op een stengel die geheel buiten het zicht valt. Maar goed, als je eenmaal weet hoe die werkt is het te doen. Onhandig: de bekerhouders zitten recht achter de pook, zodat je je flesje water raakt als je schakelt. En als je langer bent dan 1 meter 85 zit je met je rechterbeen tegen de middenconsole aan.

Conclusie

Kun je bijna dertig mille besteden aan een nieuwe gezinsauto dan is de Mazda 3 een heel interessante auto. Zijn weggedrag, standaarduitrusting en afwerking zijn van een hoog niveau en rechtvaardigen de prijs. Alleen als je achterin ook nog twee pubers wilt vervoeren en vaak veel bagage meeneemt kan de twijfel toeslaan.

De Renault Mégane heeft een veel lagere vanafprijs maar in die uitvoeringen ook veel minder uitrusting dan de Mazda 3. Ga je een met de Mazda vergelijkbare Mégane samenstellen zoals onze testauto, dan merk je dat die Mégane nog steeds de nodige veiligheidssystemen mist. En dat hij de algehele verfijning mist van de Mazda. Zowel in afwerking als in rijgedrag. Er is wel meer ruimte op de achterbank en in de kofferbak – maar ook weer niet zoveel meer dat hij daarmee deze test alsnog kan winnen. De Mazda 3 is de beste allrounder van dit duo. En daarmee de winnaar van deze vergelijkende test.

