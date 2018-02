Nieuwste Kia Ceed: volwassen en doordachte auto

In de zomer verkrijgbaar, nu al gereden

09 februari 2018 Ben je in de markt voor een auto in de klasse van de VW Golf en de Opel Astra? Weet dan dat Kia deze zomer met een gloednieuwe Ceed komt. De ANWB reed hem alvast. Conclusie: het is een goed doordachte, volwassen auto.

Deze zomer komt Kia met een gloednieuwe Ceed op de markt. De ANWB kon nu al in Spanje met een prototype rijden. Kia legt op dit moment de laatste hand aan de auto. Zaken als de fijnafstemming van het onderstel en geluidsisolatie worden momenteel ge-finetuned. Jurylid van de Auto van het Jaar-verkiezing Gert Wisse van de ANWB reed met zo’n prototype. Conclusie na een lange rit in de gecamoufleerde Ceed: het is een volwassen en goed doordachte auto geworden.

Meerdere koetswerkvariaties

De Kia Ceed zit in - wat de autoindustrie noemt –het C-segment. Daarin tref je auto’s aan zoals de VW Golf, Ford Focus, Opel Astra, Hyundai i30 en noem maar op. Ze hebben prijzen die starten bij grofweg 23 mille. Ook de Ceed zit in deze klasse. Maar het C-segment is erg breed. Helemaal bovenin dit deel van de markt vind je de zogeheten premium auto's zoals de BMW 1-serie, de Audi A3 en de Mercedes-Benz CLA. Die kosten tot 40 mille. Kia wil met zijn nieuwe Ceed aanschurken tegen deze chiquere merken. Het Koreaanse merk zal daarom niet alleen met een vijfdeurs hatchback komen en met een stationwagon, maar waarschijnlijk ook met nog twee andere koetswerkvormen. Denk aan bijvoorbeeld een lifestyle stationwagon en aan bijvoorbeeld een SUV. Dat zijn variaties die eenvoudig op het gloednieuwe platform passen van de nieuwe Ceed en dus erg voor de hand liggen. Bovendien toonde Kia vorig jaar op de autotentoonstelling in Frankfurt een conceptcar met de naam Proceed (zie de foto). En die auto zag er nadrukkelijk uit als een shooting brake, oftewel een hip gelijnde, lage stationwagon.

Serieuzer, volwassen uiterlijk

De vijfdeurs hatchback (de driedeurs wordt straks niet meer geleverd) is de kurk waarop de Ceed-familie straks drijft. Het probleem dat Kia heeft is dat het moet opboksen tegen concurrenten met een lange historie. De Golf en de Focus zijn al heel lang op de markt, Kia is nu ‘pas’ aan de derde generatie toe van de Ceed. Daarom besloot Kia dat de nieuwe Ceed vooral een heel volwassen uiterlijk moest krijgen. Waar de huidige Ceed en vooral sportief uitziet, moet de nieuwe vooral de overtuiging van een gevestigd merk uitstralen.

Dat heeft Kia naar eigen zeggen bereikt door de lijnvoering aan te passen. Van opzij ziet de auto er rustiger en minder dynamisch uit. Hij oogt ook wat langer en hij is lager geworden. De lijnen rond de zijruiten zijn naar achteren toe nu anders van lijn en de heuplijn loopt nu niet meer geprononceerd omhoog. De neus – met de grille van het vlaggenschip Stinger - en de achterzijde stralen nog wel sportiviteit uit. Om serieuzer over te komen heeft Kia voorts de wat vreemde apostrof uit de naam gehaald. Cee’d is dus voortaan CEED; aan elkaar geschreven en met vier hoofdletters.

Sportief rijgedrag en fijne motor

Wat Kia wil behouden in de nieuwe Ceed is het sportieve rijgedrag dat ook de huidige Ceed kenmerkt. Dus is er veel aandacht besteed aan de afstemming van het onderstel. En komen er motoren die de sportieve inborst moeten waarmaken. Kia zal de 1,6 liter benzinemotor laten vervallen en komt daarvoor in de plaats met een 1.4-liter viercilinder turbomotor, goed voor 140 pk. De 1.0-driecilinder blijft. Op dieselgebied is er straks keuze uit een 1,6 liter krachtbron met naar keuze 115 of 136 pk. Verder kun je kiezen uit een handgeschakelde zesbak of een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Dat laatste is een noviteit voor Kia. Kies je voor die bak dan krijg je tevens drie rijmodi: Comfort, Eco en Sport. In die standen worden de karakteristiek van de stuurbekrachtiging, het gaspedaal en de schakelmomenten van de bak aangepast. De vering en demping zijn altijd hetzelfde.

Goed: veel standaard veiligheidssystemen

Wat veiligheid betreft zie je dat het Kia menens is. Standaard beschikt elke Ceed straks over een automatisch noodremsysteem, een rijstrookassistent, grootlicht-assistent en driver alert. Als opties kun je dan nog voetgangersherkenning krijgen op het noodremsysteem, adaptieve cruise control en sensoren voor kruisend verkeer. Door de combinatie van adaptieve cruise control en een rijstrookassistent is de nieuwe Ceed dus in staat beperkt autonoom te rijden op de snelweg. Verder is de dagrijverlichting zowel voor als achter uitgevoerd in LED.

Rijdend met de nieuwe Kia Ceed valt op hoe fijn deze auto stuurt. Mooi precies en met veel gevoel. Een levendige besturing en een onderstel dat veel informatie doorgeeft maken hem tot een prettige auto om mee te rijden. Temeer ook omdat de 1,4 liter turbomotor over vrijwel het gehele toerengebied meer dan voldoende trekkracht levert.

Veel ruimte achterin

Het prototype had echter nog wel soms moeite om een aaneenschakeling van korte oneffenheden op snelwegtempo helemaal netjes te verwerken. Maar daaraan wordt dus nog gewerkt. Net als aan de geluidsisolatie. In het prototype was nog aardig wat band- en windgeruis hoorbaar. Het prototype gaf ook een heel goede indruk van het interieur ook al zaten op sommige onderdelen zoals de stuurkolom duidelijk nog keiharde plastics die niet in het eindproduct zullen komen. De Ceed is vooral ook achterin opvallend ruim. De achterbank is breed, er is voldoende beenruimte en de achterbak is – op de Skoda Octavia na - de grootste in zijn klasse. De ergonomie is prima. Er is nu keuze uit twee infotainmentschermen (7 of 8 inch) en die werken goed. De belangrijkste functies van de kachel zijn gelukkig gewoon met knoppen te bedienen. Over prijzen valt nog niks te zeggen. Deze zomer zal de Ceed zijn intrede maken op de Nederlandse automarkt. Dan weten we wat dat betreft meer.

