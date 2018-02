Dubbeltest Volkswagen T-Roc vs Toyota C-HR

Hoe uitbundig wil je het hebben?

21 februari 2018 De uitbundig vormgegeven Toyota C-HR en de wat rustiger vormgegeven VW T-Roc nemen het tegen elkaar op.

Volgens topman Toyoda van het Japanse merk Toyota koopt liefst eenderde van alle autokopers een auto puur op het uiterlijk. En – zo gaf de Japanner toe – daaraan schort het bij Toyota. De Toyota C-HR moest dan ook een opvallende, sexy auto worden. Maar ook eentje die bovengemiddeld goed rijdt. C-HR staat voor 'Coupe High Rider'. Een coupé dus die hoog op de pootjes staat. Om nog meer op te vallen kun je de auto bovendien in two tone lak krijgen met een bijbehorend gekleurd dashboard. De C-HR er is er met naar keuze een 1.2-benzinemotor of met een hybrideaandrijving uit de Toyota Prius: een 1.8 benzinemotor plus elektromotor.

Tja, en die andere tweederde kopersgroep koopt dan klaarblijkelijk niet puur op het uiterlijk en komt dan wellicht uit bij de op de VW Golf gebaseerde T-Roc. Een strak gelijnde auto die naar VW-begrippen nogal frivool overkomt omdat je hem – net als de CHR - in two tone kleuren kunt kopen, waarbij dan ook meteen het dashboard een andere kleurtje heeft. Voor het doorgaans saaie VW is dat wel een dingetje!

Prijzen

Wat kost de Toyota C-HR? De instapversie is er vanaf € 25.495. De goedkoopste hybrideversie kost € 30.195. Onze testauto heeft geen hybrideaandrijving maar is de gewone viercilinder 1.2-versie goed voor 116 pk. Het is bovendien een Executive-versie en dat betekent een rijke uitrusting, maar ook een hoger prijskaartje: € 31.494. Wil je ook nog two tone dan moet je de zogeheten Bi-Tone versie nemen die nog eens 800 euro duurder is.Wat zit er dan op die Executive? Een fraaier bekleed interieur , een hele dikke stereo, parkeerhulp en nog meer actieve veiligheid dan de auto standaard al heeft. Denk bijvoorbeeld aan kruisend verkeerdetectie. Verderop meer daarover.

En de T-Roc? Ook daarvan hebben we als testauto de lichtst gemotoriseerde versie: de driecilinder 1.0 TSI goed voor 115 pk en een 6-handbak. De vanafprijs van de T-Roc is 26.550. Maar onze testauto is een T-Roc Style met daar bovenop nog ‘ns diverse pakketten, waaronder een zogeheten Style Plus-pakket – dat omvat onder meer die twee kleuren - en komt op maar liefst €35.126. Om de auto op smaak te brengen moet je best wel veel zaken bijkopen. Verwarmbare stoelen, een navigatiesysteem en DAB-radio, een automatische airco en LED-verlichting – het kost allemaal extra geld. De instapper is dus duurder dan de C-HR, en ook van deze twee testauto’s is de T-Roc de duurste. En toch heeft de C-HR standaard meer veiligheidsitems aan boord. Wat verder merkwaardig is bij Volkswagen is dat het Duitse merk ook de VW Tiguan levert. Ook dat is een crossover. Die is iets groter dan de T-Roc en is er vanaf 33 mille. Om goed te beoordelen welke van deze twee VW’s jou het beste ligt moet je met beide proefrijden want ze verschillen niet zoveel van elkaar.

Ruimte

Als je de teruglopende daklijn van de Toyota CH-R (bovenste foto) ziet verwacht je achterin maar weinig ruimte, maar dat is absoluut niet het geval. Zelfs iemand van 1 meter 93 zit er nog prima! Er is tevens genoeg beenruimte en door de lage tunnel kan er ook iemand in het midden achterin zitten. Wel is de instap erg krap – je stoot geheid een keer je hoofd – en het is er erg donker door de kleine ramen en brede raamstijlen, wat beklemmend aanvoelt. Het kofferruim is met 377 liter niet echt groot voor een crossover. Met de bank plat is het een stuk beter, maar je hebt geen vlakke laadvloer. Voorin zit je prima, ondanks de korte zittingen.

De kofferruimte van de T-Roc is juist flink, zoals je kunt zien op de onderste van de twee foto's . Hier scoort de T-Roc duidelijk punten met minimaal 445 liter en maximaal 1.290 liter. Bovendien is de laadvloer mooi vlak en kun je de vloer nog verlagen voor een maximum aan ruimte – maar dan ben je de vlakke laadvloer wel kwijt. De rechtervoorstoel kun je trouwens helemaal neerklappen (net als op de foto) zodat je lange spullen kunt vervoeren – kost wel € 174 extra. De elektrische achterklep is ook een extra, en wel van 358 euro (onderdeel van een pakket). Op de achterbank – wat zijn die zittingen kort! – heb je wat minder beenruimte dan in de C-HR. Maar de hoofdruimte is ook hier prima. Door de hoge middentunnel kunnen achterin maar twee mensen zitten, in de C-HR kan een derde passagier wel zijn benen kwijt. Bij het instappen achterin moet je over de wielkast heenstappen.

Weggedrag

Toyota heeft zich veel moeite getroost om het stuur- en weggedrag van de C-HR echt goed te maken. En die missie is geslaagd. De C-HR rijdt bovengemiddeld goed. Het zwaartepunt ligt laag en dat helpt bij een stabiel weggedrag. De auto stuurt mooi precies en direct. De afstemming van het onderstel is een toefje aan de harde kant, maar ondanks zijn sportieve aspiraties voert comfort gelukkig de boventoon. De auto weegt 1.395 kg en is daarmee ruim 100 kg zwaarder dan de T-Roc. Toch voelt hij lichtvoetiger dan de T-Roc.

Het weggedrag van de VW T-Roc is netjes comfortabel en zorgt voor rust aan boord. Maar het is niet zo dat je eens lekker een potje gaat sturen met deze auto. De T Roc weegt 1.270 kg en is lichter dan de C-HR, maar je merkt dat driepitter soms echt hard moet werken. Je moet de motor op toeren houden want onderin is niemand thuis. De handgeschakelde zesbak is hakerig. En nog een klacht: je hoort flink wat banden- en windgeruis op de snelweg. Rond de 3000 r/min hoor en voel je licht een dreun in de aandrijflijn. Al met al niet erg verfijnd voor een auto van 35 mille. Beide auto’s mogen met deze motoren 1.300 kg aan de trekhaak hebben.

Brandstofverbruik

De Toyota C-HR scoorde een gemiddel brandstofverbruik van 1 op 14,3. Netjes, maar niet echt spectaculair. De hybrideversie is aanmerkelijk zuiniger. Bij de Volkswagen T-Roc merk je dat de driecilinder motor hard moet werken. Een gemiddeld benzineverbruik van 1 op 14,9 is op zichzelf keurig, maar voor een driecilinder niet erg zuinig.

Gebruiksgemak

Het interieur van de Toyota C-HR - op de bovenste foto zie je diens dashboard - ziet er hip uit. Het zicht op de duidelijk leesbare ronde meters is goed. Het infotainmentscherm zit goed hoog op het dashboard zodat het uitstekend afleesbaar is. Wel moet je nogal hard op het scherm drukken om het te bedienen. De menustructuur ervan is duidelijk, maar vergt wel enig scrollwerk. Voorin is meer dan genoeg ruimte voor lijf en leden. En er is voldoende bergruimte voor kleine spullen of flesjes water. Achterin ontbreekt een 12 Volt aansluiting – dat zullen de kinderen niet leuk vinden!

De T-Roc is wat terughoudender in de vormgeving van het interieur. Ergonomisch is het dik in orde. Het heeft een analoog instrumentarium, tegen meerprijs is ook een digitale versie leverbaar. Dan worden de meters geprojecteerd. En dus kun je tussen de meters ook nog andere dingen projecteren, zoals bijvoorbeeld de navigatie. Maar je moet wel kiezen tussen óf navigatie tussen de meters, of navigatie op het infotainmentscherm. Verder heeft de VW het bekende grote aanraakscherm dat al reageert als je het nog niet aanraakt. Voorin vind je 2x USB, achterin een 12 Volt aansluiting. De testauto heeft Apple Carplay.

Veiligheid

Een sterk pluspunt van de Toyota C-HR is dat de vele veiligheidssystemen die deze auto rijk is, allemaal altijd standaard zijn (safety sense). Dus ook op de goedkoopste versie. We hebben het dan over automatische noodremassistent, adaptieve cruise control automatische grootlichtschakeling, rijstrookassistentie met automatische stuurcorrectie. Onze testauto heeft – omdat het een Executive is - ook nog eens dode-hoek-detectie en kruisend-verkeerdetectie achter. Groot minpunt bij de Toyota is het zicht schuin naar achteren. Dat is in de CH-R is beroerd. De extreem brede achterste raamstijl in combinatie met de kleine zij- en achterruiten – die ook nog eens getint zijn – zorgen er voor dat je al snel een fietser of voetganger over het hoofd ziet.

Bij de T-Roc zit de adaptieve cruise control er pas op als je voor de Style kiest (bij de C-HR is het standaard), maar heb je wel net als in de C-HR standaard actieve rijstrookassistent, een automatisch noodremsysteem met voetgangersherkenning. Onze testauto voegt daar onder meer nog aan toe adaptieve cruise control, parkeersensoren rondom bochtverlichting. Zaken als dode-hoek-detectie, kruisend-verkeer-detectie en grootlichtassistent zitten in een prijzig pakket van 1.600 euro. Ook hier treffen we forse raamstijlen aan.

Winnaar

De VW T-Roc beschikt over een grotere kofferbak maar is wat krapper op de achterbank. De rijeigenschappen zijn prima maar niet groots en meeslepend. Bovendien moet je aardig wat geld op tafel leggen om de T-Roc echt om te toveren tot een prettige gezinsauto.

Ook de C-HR is niet feilloos. Minpunten zijn het werkelijk belabberde zicht schuin naar achteren en de achterbak is kleiner dan die van de VW. Maar de Japanner biedt wel duidelijk meer waar voor zijn geld. Kijk maar naar de zeer rijke standaard veiligheidsuitrusting. Daarin is hij uniek in zijn klasse. Verder heeft hij betere rijeigenschappen dan de T-Roc en komt levendiger over. En daarom wint de Toyota C-HR deze test.

