Drukte van en naar de wintersportgebieden

23 december 2017 In de periode van Kerst en Oud en Nieuw zijn bijna 2 miljoen Nederlanders met vakantie. Ongeveer de helft daarvan brengt deze dagen in het buitenland door. Favoriet zijn de zonvakantie, wintersport of een stedentrip. Wintersporters treffen het dit jaar, er ligt overal al een flink pak sneeuw.

Direct naar:

Prognose Duitsland

Prognose Frankrijk

Prognose Alpengebied

Prognose Nederland

Actuele verkeersituatie buitenland via Twitter

Duitsland

Tweede kerstdag zal het druk zijn op de routes naar de skigebieden. Knelpunten zijn de A3/A9 Neurenberg - München, de A5 Karlsruhe - Bazel, de A7 tussen Kempten en Füssen en de A8 München - Salzburg.

Door de grenscontroles aan de Duitse kant moet het verkeer vanuit Oostenrijk bij Salzburg en Kiefersfelden op drukke reisdagen rekening houden met een half uur tot een uur vertraging.

Actuele verkeersinformatie Duitsland

Winter(sport)verkeersinformatie Duitsland

Frankrijk

Op de wegen naar de wintersportplaatsen in Frankrijk wordt het zaterdag 30 december erg druk. De piek ligt tussen 09.00 en 12.00 uur. Filegevoelige wegen zijn de A6 Parijs - Lyon, de A40 Mâcon - Chamonix, A43 Lyon - Chambéry. Ook loopt het vast op de RN85 Grenoble - Gap bij Grenoble en op de RN90 Albertville - Bourg St. Maurice bij Moûtiers. Vooral op de laatste kilometers naar de wintsportplaatsen loopt de reistijd flink op. Oponthoud door terugreizend verkeer verwacht de ANWB Verkeersinformatie op zaterdag 30 december en op zaterdag 6 januari.

Actuele verkeersinformatie Frankrijk

Winter(sport)verkeersinformatie Frankrijk

Alpengebied

Oostenrijk

In Oostenrijk en Zwitserland wordt het zaterdag 30 december eveneens dringen op de wegen naar de skigebieden. In Oostenrijk zijn de grootste knelpunten de A10 Salzburg - Villach en de B179 Fernpasstrasse bij de grenstunnel Füssen en voor de Lermoosertunnel.

Door de grenscontroles aan de Duitse kant moet het verkeer vanuit Oostenrijk bij Salzburg en Kiefersfelden op drukke reisdagen rekening houden met een half uur tot een uur vertraging.

Actuele verkeersinformatie Oostenrijk

Winter(sport)verkeersinformatie Oostenrijk

Zwitserland

In Zwitserland is de St. Gotthardtunnel (A2 Bazel - Chiasso) het grootste knelpunt maar ook op de wegen bij Zürich en rond Lausanne is de kans op files groot.

Actuele verkeersinformatie Zwitserland

Winter(sport)verkeersinformatie Zwitserland

Volg via Twitter (@ANWBEuropa) de actuele Europese verkeersinformatie

Voorkom vertraging

Stilstaan en vertraging in het buitenland is lastig en vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf, bijvoorbeeld hier op anwb.nl, goed te informeren en op je reis voor te bereiden. En zo kan je ook stilstaan en vertraging door pech verminderen. Door Wegenwacht pechhulp Europa af te sluiten ben je namelijk door heel Europa, met ondersteuning van de ANWB Alarmcentrale, verzekerd van pechhulp.

Drukte in Nederland

In Nederland is een periode aangebroken waarin twee weken nauwelijks files staan. Pas op maandag 8 januari, voor velen de eerste werkdag van het nieuwe jaar, is er weer sprake van een ochtendspits.

Verkeersdrukte door evenementen:

Serious Request, t/m 24 december, Apeldoorn

Kerst (Winter) Circus o.a. in Carré, Malieveld Den Haag en Jaarbeurs Utrecht tot 7 januari

Winter Efteling t/m 31 januari

Nieuwjaarsduik o.a in Scheveningen 1 januari

Christmas Show Ziggo, 23 & 24 december Amsterdam

Zie ook:

Veel alcoholincidenten rondom de feestdagen

Bron: ANWB Verkeersinformatie

Zie ook:

Verkeersinformatie buitenland

Wintersportartikelen in de webwinkel

Wintersportinformatie

Verkeersdruktekalenders

Auto en wintervoorbereiding

Info winterbanden