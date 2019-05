Eerste rijtest Mercedes EQC

Met deze elektrische auto kunnen de Duitsers wél de strijd aan

23 mei 2019 De ANWB deed in Noorwegen de eerste rij-indrukken op met de volledig elektrische Mercedes EQC. Hoewel de luxe crossover niet de eerste EV van ‘Das Haus’ is, doen de Duitsers net alsof. Niet zo verwonderlijk, want de auto pakt een stuk geslaagder uit dan hun eerdere pogingen.

Mercedes bracht in 2015 een volledig elektrische versie van de B-Klasse op de markt. De fabrikant had op dat moment nog een aandeel in Tesla en gebruikte een deel van het batterijpakket van een Model S om hun MPV te ‘elektrificeren’. De auto werd geen succes: de bediening was omslachtig en kopers klaagden over de teleurstellende actieradius. Vandaar dat ‘Das Haus’ bij de introductie van hun nieuwe elektrische personenwagen met geen woord meer over die B-Klasse rept.

Goedkoper dan de e-tron

De EQC is een crossover in het luxe segment en wordt met een vanafprijs van € 80.995 tegenover modellen als de Jaguar I-Pace, Audi e-tron en Tesla Model X gepositioneerd. Hoewel 81 mille een stevig bedrag mag worden genoemd, is de elektrische Mercedes daarmee goedkoper dan de concurrentie. Je kunt vanaf oktober bij de dealer terecht, maar slechts voor één uitvoering. Wel is het mogelijk om door middel van diverse optiepakketten de uitrusting aan te vullen.

Mercedes heeft de ontwikkelingskosten van de EQC beperkt willen houden om de EV tegen een scherpe prijs aan te kunnen bieden. Vandaar dat het platform grote overeenkomsten vertoont met dat van de GLC, diens brandstofgestookte broertje. Daar is niets mis mee, want zo’n GLC is een uitermate comfortabele semi-terreinwagen. In de EQC wordt het alleen maar aangenamer aan boord, omdat een elektromotor nu eenmaal geruisloos werkt.

Deze EV kan voor een caravan

De auto heeft twee elektromotoren: eentje op de voor- en een op de achteras. Primair is de EQC een voorwielaangedreven auto, maar de achterwielen kunnen zo nodig worden bijgeschakeld. Het gecombineerde vermogen bedraagt 407 pk en 760 Nm. Dat koppel kun je niet alleen gebruiken om een sprintje te trekken; de Mercedes is een van de weinige EV’s waar een aanhanger achter mag. Geen lullig exemplaar: het trekgewicht bedraagt 1.800 kilogram.

De bediening van de EQC werkt hetzelfde als die van de meeste andere EV’s, met diverse rijmodi en hendels aan het stuur om de mate te bepalen waarin de Mercedes remenergie terugwint. In de meest extreme stand regenereert de Benz wel héél erg fel; een tandje minder is al voldoende om je rempedaal niet langer nodig te hebben.

Flinke klap

De automaker verdient een compliment voor de geluidsisolatie aan boord: alle elektrische auto’s ontberen een motorgeluid, maar de Mercedes-ingenieurs hebben ook de rijwind en (het meeste) bandengeruis buiten weten te houden. Voer je het tempo op, dan kun je goed merken dat de EQC 2.500 kilogram weegt (waarvan het batterijpakket 650 stuks voor diens rekening neemt). In bochten drukt de neus naar buiten en een onopgemerkte verkeersdrempel resulteert in een flinke klap.

Het merk biedt een uitgebreide aanvullende veiligheidsuitrusting op de EQC aan, waarvan zaken als een noodstopsysteem en rijstrookassistentie standaard worden meegeleverd. Een huzarenstukje als de uitwijkassistent, waarbij de Mercedes eigenhandig om een voetganger, fietser of auto heen laveert, moet wel van de optielijst komen. Je kunt niet genoeg mechanische engeltjes op je schouder hebben, want het zicht rondom laat in de EV te wensen over. Dat komt door het bescheiden raamoppervlak, maar ook door de hinderlijke weerspiegeling van het dashboard in de voorruit.

Loze middentunnel

Het uit diverse aanraakschermen bestaande instrumentarium kun je voor een groot deel naar je eigen wens indelen. Eén keer instellen en je hoeft er nooit meer aan te komen; op basis van de gebruikte sleutel onthoudt de auto zelfs de verschillende voorkeuren van jou en je partner! Zoals gezegd, deelt de EQC zijn platform met dat van de GLC. Die crossover heeft in een vierwielaangedreven uitmonstering een mechanische verbinding tussen de voor- en achteras. De elektrische Mercedes ontbeert deze, maar kampt wel met de fikse middentunnel die aan het chassis van zijn broer vast zit. In combinatie met de ver naar achter doorlopende middenconsole maakt dat, dat je niet eenvoudig met drie volwassenen op de achterbank kunt plaatsnemen.

Ondanks een lengte van 4.76 meter is de EQC geen limousine van binnen: de achterbank biedt afdoende been- en hoofdruimte, maar meer ook niet. Ook de laadruimte is bij menig alternatief groter: sowieso kun je in de Mercedes geen spullen voorin de auto kwijt en de afmetingen van de kofferbak zijn met minimaal 500- en maximaal 1.460 liter bescheiden in vergelijking met een e-tron of Model X. Wel beschikt de EQC over een vlakke laadvloer, een dubbele bagagebodem en een fraaie tas om de oplaadkabel in op te bergen. Deze past precies in een uitsparing van de linker wielkast.

Trage laadtijd

Tijdens onze eerste kennismaking met de elektrische Mercedes was de batterij geen moment vol; dat heeft alles te maken met de eenfasige laadmogelijkheid, waardoor de EV er tussen de 11- en 22 (!) uur over doet om aan een regulier laadpunt op krachten te komen. Niet snel genoeg dus om na een nacht aan de stekker ‘afgetopt’ aan je dag te beginnen. Snelladen biedt uitkomst; net als Tesla investeren de Duitsers in een eigen netwerk, waar de batterij van de EQC binnen 40 minuten voor 80 procent vol moet zijn. Dat - Europees dekkende - snellaadnetwerk laat voorlopig nog op zich wachten; naar verwachting is het in 2020 operationeel.

Met een volle accu zou je volgens de WLTP-testcyclus 417 kilometer ver moeten kunnen komen op een lading stroom; wanneer de elektrische Mercedes eenmaal op de Nederlandse markt verkrijgbaar is, zullen we kijken hoever we daarbij in de buurt kunnen komen. Een rijbereik van 341 kilometer bij een voor driekwart gevuld batterijpakket beschouwen we in elk geval als een gunstig voorteken.

Geen gedoe over de landsgrenzen

Het rijbereik en de bediening zijn niet veel anders dan die van de concurrentie, maar de Duitsers gaan een stuk verder in het ontzorgen van hun klanten. Navigeren geschiedt bijvoorbeeld inclusief laadstops, waarbij de EQC er zorg voor draagt dat je niet langer aan de (snel)laadpaal staat dan voor het behalen van je bestemming noodzakelijk is. Ook de elektrische Mercedes beschikt over een eigen app, maar daarmee kun je meer dan op afstand de verwarming inschakelen. Zo is het mogelijk om jouw route thuis op de bank al in te voeren en deze naar de auto te verzenden. Ook kun je er jouw laadsessies mee betalen, wat zeker bij een reis over de landsgrenzen gedoe scheelt met verschillende pasjes.

