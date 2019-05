Dubbeltest Ford Focus Active vs. Seat Arona

De Ford rijdt beter, maar de Seat is praktischer

28 mei 2019 De klassieke hatchback verliest terrein aan auto’s die hoger op de poten staan. Reden voor Ford om een ruigere versie van de Focus te introduceren. We nemen deze Active de maat door middel van een vergelijk met een échte crossover: de Seat Arona.

Ruimte

De Focus is 26 centimeter langer en 7 centimeter breder dan de Arona en de wielbasis scheelt maar liefst 14 centimeter ten opzichte van de Seat. Toch is de Ford daarmee niet ruimer. De beenruimte achterin de Focus is weliswaar groter, maar qua hoofdruimte is de Seat hem de baas. En wat het de bagageruimte aangaat, kun je met de achterbank overeind meer spullen in de Arona kwijt: 400- om 375 liter. Pas wanneer je de rugleuning neerklapt, gaat de Ford aan de Seat voorbij met 1.354- ten opzichte van 1.280 liter. Wie nog meer ruimte wil, kan deze Active-uitvoering ook als stationwagen bestellen. De Spanjaarden laten een steek vallen met de fikse middentunnel achterin de Arona; die zal de middelste passagier tussen de benen moeten nemen. In de Ford kunnen drie volwassenen gemakkelijker naast elkaar zitten. Ter compensatie biedt de Arona een verstelbare bagagebodem en daarmee een vlakke laadvloer: de Focus moet het zonder beide zaken stellen.

Rijgedrag

De motoren van de Ford en Seat leveren elk 150 pk en beschikken beide over cilinder-uitschakeling: de krachtbronnen lopen op twee cilinders wanneer er geen extra in-spanning van ze wordt gevraagd, om zo het verbruikscijfer te drukken. Op kruissnelheid op de snelweg bijvoorbeeld. De Ford doet dit ongemerkt, maar de Seat maakt daarvan expliciet melding: het woordje ‘Eco’ verschijnt dan rechts bovenaan het dashboard.

Seat monteert een viercilinder benzinemotor, Ford peutert 150 pk uit een driepitter. Hoewel dergelijke krachtbronnen de naam hebben luidruchtig te zijn, is het aan boord van de Focus stiller dan in de Arona. Dit komt omdat je in de Seat meer windgeruis hoort. De Arona is een typisch product uit de Volkswagen-stal, het moederbedrijf van de autofabrikant. Je stapt in en voelt je direct thuis. De stoelen bieden meer steun dan de exemplaren in de Ford, die in de folder notabene als ‘sportstoelen’ worden omschreven. Verder valt op hoe aangenaam de Seat is geveerd en gedempt: de Spanjaarden profileren zich ditmaal niet als uitgesproken sportief, zoals hun merksignatuur officieel luidt. Ook de Focus is anders dan anders, in die zin dat de Active de versie is met de langste veerwegen van het modellengamma. De auto staat voor 3- en achter bijna 4 millimeter hoger op de poten.

De avontuurlijke Ford ligt overigens nog altijd als een blok op de weg; de carrosserie van de Seat beweegt meer. Ook schakelt de versnellingsbak van de Arona wat hakerig en ervaren we de besturing als minder nauwkeurig. Wie zulke zaken belangrijk vindt, is beter af met de Focus.

Verbruik

De Seat is leverbaar met één aardgas-, drie benzine-, en twee dieselmotoren. Het vermogen loopt uiteen van 90- tot 150 pk. Voor de door ons gereden, 150 pk sterke uitvoe-ring geldt een fabrieksverbruik van 1 op 20,4. Wij realiseerden in de praktijk een score van 1 op 14,9. De Ford is een stuk zuiniger: daarvan bedroeg het brandstofverbruik na een week testen 1 op 16,1. De fabrikant meent dat 1 op 18,9 haalbaar moet zijn. Behal-ve onze 150 pk sterke variant kun je bij de Ford-dealer ook terecht voor een Focus Active met een 1.0-liter driepitter. Die krachtbron is goed voor 125 pk.

Veiligheid

Een noodstopsysteem met voetgangersherkenning is standaard op de Arona. Ford doet daar niet voor onder. Sterker nog: hun systeem remt ook voor fietsers. Bovendien voe-gen de Amerikanen een rijstrookassistent aan de veiligheidsuitrusting toe. Voor zaken als adaptieve cruise control, vermoeidheidsherkenning, dode hoek signalering en een waarschuwing bij kruisend verkeer aan de achterzijde van het voertuig ben je bij beide testkandidaten op een duurdere uitvoering of de optielijst aangewezen.

Dergelijke hulpsystemen zijn bij Seat iets goedkoper, maar Ford levert er meer: behalve het uitgebreidere noodstopsysteem biedt de Focus ook een grootlichtassistent, head-up display en techniek die spookrijden tegengaat. De adaptieve cruise control reageert niet alleen op je voorganger, maar ook op snelheidsborden. Gelukkig kan die functie ook uit; het systeem slaat namelijk ook aan op naastgelegen ventwegen. Gevaarlijk wanneer jij je op dat moment op de snelweg bevindt! Omgekeerd is het net zo goed een onaange-naam gevoel wanneer de Ford uit zichzelf op het gas gaat. Omdat het raamoppervlak bescheiden uitvalt, is het zicht aan boord van de Focus beperkt. De Seat heeft eigenlijk alleen een dode hoek over je rechterschouder. De Focus scoort op dit testonderdeel dan weer punten met een hooggeplaatst infotainmentscherm. In de Arona moet je altijd naar beneden kijken om de routekaart af te lezen, of je dit nu op het infotainment-scherm doet of tussen de meters, met behulp van het (optionele) digitale instrumentarium.

Gebruiksgemak

De Seat kan optioneel worden uitgerust met een digitaal instrumentarium. Chique, maar omdat je moet kiezen wáár je de navigatiekaart projecteert - tussen de meters óf op het infotainmentsysteem - heeft het ook iets armoedigs. Moederbedrijf Volkswagen verkoopt althans soortgelijke techniek, waarbij je die keuze niét hoeft te maken. Kijken we kritisch naar het interieur van de Arona, dan vallen de gordels en de gebruikte bouwmaterialen in negatieve zin op. De gordels zijn niet in hoogte verstelbaar en voor de bekleding van de deuren en het dashboard is knalhard kunststof gebruikt. Bij het instapmodel zie je dat nog door de vingers, maar de testauto kost dik 12 mille extra! Datzelfde dashboard spiegelt hinderlijk in de voorruit. Een draadloze oplader voor je mobiele telefoon gaat ten kosten van de opbergruimte in het interieur.

Op de Ford valt wat dat betreft minder aan te merken; de Amerikanen bieden optioneel zelfs een stel handige deurbeschermers, waarmee het risico op parkeerschades wordt beperkt. Het is alleen jammer dat de gebruikte constructie vrij lawaaiig is.

Prijs

De Seat is standaard een crossover, de Ford wordt ook als reguliere hatchback verkocht. Met een vanafprijs van € 24.160 is de Focus al duurder dan de Arona, maar in deze Ac-tive-uitdossing is het prijsverschil pas écht fors: die versie kost minimaal € 27.960, ter-wijl de prijslijst van de Seat al bij € 19.800 begint. Nu is de Arona officieel een maatje kleiner: het is in feite een Ibiza op hoge poten, terwijl de Focus eerder met de Leon con-curreert. Op basis van die auto verkopen ze bij Seat ook een SUV (nl. de Ateca), maar daarvan ligt de vanafprijs met € 30.550 een stuk hoger. Zoals de auto’s hier voor het voetlicht treden, beide met een 150 pk sterke benzinemotor onder de kap, ontlopen de prijzen elkaar al minder: wel kost de Focus met een prijskaartje van € 35.322 nog steeds meer dan de Arona, waarvoor € 31.863 moet worden betaald. De Amerikanen bieden voor die meerprijs een rijkere standaarduitrusting dan de Spanjaarden, met onder meer airconditioning, een radio met smartphonekoppeling en de nodige rijhulpsystemen. Seat stelt daar extra fabrieksgarantie tegenover: 4- in plaats van 2 jaar. In dit vergelijk hebben we te maken met twee volgehangen exemplaren, met in het geval van de Ford grotere wielen en een dikke stereo en bij Seat een digitaal instrumentarium en een aanvulling van de veiligheidsuitrusting. De Focus is niet de eerste Active in de Ford-showroom; eerder bracht het merk al een dergelijke variant van de Fiesta op de markt. Dat model is een stuk uitgesprokener dan de Focus, met een bontgekleurd binnenste. De Ford oogt van buiten misschien bijzonder, maar is van binnen erg grijs. Bij de Seat zijn in- en exterieur beter met elkaar in balans.

Winnaar

Afgaand op het Seat-modellenaanbod, zijn ze bij Ford helemaal zo gek nog niet: de Fo-cus Active vormt een brug tussen de goedkopere Arona en duurdere Ateca. Aan zijn rijeigenschappen kan geen crossover tippen, terwijl de Amerikaan alsnog een hoge zit biedt. De Seat kan echter een heel eind met de Focus mee komen en biedt zelfs nage-noeg dezelfde interieurruimte plus 2 jaar extra fabrieksgarantie. En dat voor duizenden euro’s minder! Ieder moet voor zichzelf bepalen of het extra rijplezier van de Ford die meerprijs waard is.

