Restwaarde elektrische auto hoger dan verwacht

Met name EV’s met een groot rijbereik behouden hun waarde

05 juni 2019 Het consumentenvertrouwen in elektrische auto’s groeit en dat resulteert in een hogere restwaarde, concludeert de Volkskrant uit onderzoek van de ING.

Omdat niet bekend is hoe lang de accu’s van een elektrische auto meegaan, werd lange tijd gevreesd voor een nadelig effect op de restwaarde van zulke personenwagens. Uit het ING-onderzoek komt nu naar voren dat de Nederlandse consument zich daar niet zo druk over maakt: een nieuwe EV zal vanaf 2020 minder snel in waarde dalen dan een benzine- of dieselauto.

Grote actieradius een pré

Vooral de elektrische auto’s met een grote actieradius behouden hun waarde. Naar verwachting is een EV die vanaf volgend jaar wordt verkocht, na vijf jaar nog bijna de helft van het aankoopbedrag waard. Dat is meer dan de geschatte restwaarde van een benzineauto (ongeveer 40 procent) of dieselwagen (zo’n 30 procent). Het aantal elektrische auto’s met zo’n fors rijbereik neemt de komende jaren alleen maar verder toe.

De huidige opleving van de elektrische auto startte in 2010. De batterijpakketten van de auto’s die sindsdien zijn verkocht, functioneren nog steeds. Nissan, pionier van het eerste uur, durft zelfs de verwachting aan dat hun accu’s 20 jaar meegaan.

Uit een onderzoek van de ANWB bleek vorig jaar nog dat 37 procent van de Nederlanders interesse heeft in elektrisch rijden. De prijs vormt daarbij het belangrijkste obstakel: een dergelijke personenwagen kost minimaal 20 mille. Ondanks het afbouwen van financiële stimuleringsmaatregelen is het aantal elektrische auto’s op de Nederlandse wegen in 2019 verdubbeld.

Lees meer over elektrisch rijden