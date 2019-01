Dubbeltest Kia Sportage vs. Renault Kadjar

De Kia biedt meer bagageruimte, maar de Renault is (flink!) voordeliger

25 januari 2019 De Kia Sportage mag als grondlegger van de compacte crossover worden gezien. De Renault Kadjar komt pas net kijken. Beide modellen ondergingen recentelijk een facelift: welke van de twee is daar het meeste van opgefrist?

Ruimte

Zet je de twee crossovers naast elkaar, dan lijkt de Kia groter. Met de specificaties erbij, blijkt dat inderdaad het geval, al gaat het om centimeterwerk: de Sportage is een fractie hoger en breder dan de Renault. Als Kia-eigenaar heb je daar wel degelijk profijt van: in tegenstelling tot bij de Renault snoept het glazen dak van de Sportage - standaard vanaf de GT-line uitvoering - geen hoofdruimte af van de achterpassagiers. De beenruimte is in beide auto’s gelijk en ze hebben ook geen middentunnel van betekenis, zodat je zowel in de Sportage als de Kadjar met drie volwassenen op de achterbank plaats kunt nemen. De Kia beschikt als enige over een verstelbare rugleuning van de achterbank. Met minimaal 503- en maximaal 1.492 liter is de bagageruimte van de Sportage bovendien tientallen liters groter dan die van de Renault. Daarin kun je 472- of 1.478 liter aan spullen kwijt. De Kia en de Renault beschikken allebei over een vlakke laadvloer. In de Kadjar kun je ook nog spullen onder de bagagebodem kwijt.

Rijgedrag

De geteste Renault Kadjar beschikt over een nieuwe, 159 pk sterke benzinemotor. De viercilinder is gekoppeld aan een zeventraps automaat en heeft geen moeite met de dik 1.400 kilogram zware koets. Wat heet: wanneer je gedachteloos het gaspedaal intrapt, deelt de Kadjar een onaangename duw in je rug uit. Gelukkig beschikt de Renault over een spaarstand, om dat ‘haantjesgedrag’ te temperen. De krachtbron van de Kadjar klinkt rauw en de crossover heeft een matige recht uit stabiliteit: met name op de snelweg moet je voortdurend kleine stuurcorrecties uitvoeren.

De Kia is uitgevoerd met vierwielaandrijving, waardoor de Koreaan 100 kilogram meer weegt dan de Fransman. Dat voel je: de Kadjar rijdt lichtvoetiger, ondanks het feit dat de Sportage een krachtiger motor onder de kap heeft. Die viercilinder is 177 pk sterk en loopt mooi stil. Ook deze krachtbron is gekoppeld aan een automatische transmissie met zeven verzetten. In plaats van een spaarstand is de Sportage voorzien van een sportmodus, waardoor die automaat pas bij een veel hoger toerental opschakelt. Het is kiezen tussen twee kwaden, want in het reguliere schakelprogramma wisselt de Kia juist te snel van verzet. Daardoor schiet je voor jouw gevoel niet echt op. De Sportage heeft met de Kadjar gemeen, dat de crossover slecht spoort. Ook in de Kia moet je geregeld stuurcorrecties geven en dan voelt die besturing in het geval van de Sportage nog ‘stroperig’ ook.

Verbruik

Renault levert de Kadjar in ons land met een diesel- en twee benzinemotoren. Het beschikbare vermogen loopt uiteen van 116- tot 159 pk. Wij reden die meest potente versie, op papier goed voor een gemiddeld brandstofverbruik van 1 op 16,9. In de praktijk realiseerden wij een score van 1 op 11,4.

Bij Kia kun je terecht voor evenveel benzine- als dieselversies. Van ieder hebben ze er van de Sportage twee. Het vermogen loopt uiteen van 132- tot 185 pk. Wij gingen op stap met een vierwielaangedreven uitvoering van de 1.6 T-GDi, compleet met automaat. Kia geeft van dat model zelf een verbruik op van 1 op 13,3. Tijdens onze testperiode kwamen wij tot 1 op 10,5.

Gebruiksgemak

Renault heeft niet alleen werk gemaakt van de buitenzijde van de Kadjar, maar ook het interieur een opfrisbeurt gegeven. Daarvoor zijn mooiere bouwmaterialen gebruikt. Het is alleen jammer dat er ook in dit topmodel nog loze knoppen onderaan het dashboard prijken. De Kadjar is een van de weinige moderne Renaults met een horizontaal scherm van het infotainmentsysteem. Helaas zit dat wel erg laag, zodat je jouw ogen van de weg moet halen om het af te kunnen lezen. Verder laat de ergonomie van de Renault te wensen over: bedieningsknoppen zitten op vreemde plekken, zoals die van de stoelverwarming en de cruise control.

In de Kia kun je ook niet alles even gemakkelijk vinden, maar dat komt vooral omdat er zoveel knoppen op de middenconsole zitten. De elektrische kofferdeksel gaat open wanneer je - met de sleutel op zak - achter de auto gaat staan. Handig wanneer je jouw handen vol hebt en zo sta je nooit voor gek omdat je met een voetbeweging de klep moet zien open te krijgen! In beide crossovers missen we een stroompunt in de kofferbak; toch vreemd voor een auto die wordt geadverteerd als het ideale vervoermiddel voor avontuurlijke mensen. De Fransen maken dat goed met een handig in te delen bagageruimte - incl. neerklapbare achterbank vanuit de kofferbak - en maar liefst drie stroompunten voor de passagiers achterin.

Veiligheid

Aan veiligheid kun je geen prijs hangen, maar toch is dat wat veel autofabrikanten doen. Dan is het plezierig om een auto te hebben zoals de door ons gereden Kia, waar alle hulpsystemen al op zitten. Van rijstrookassistentie tot dode hoek signalering: het zit allemaal bij de prijs inbegrepen. Net als adaptieve cruise control en vermoeidheidsherkenning: systemen die voorheen nog niet op de Sportage leverbaar waren. Maar goed; daarvoor betaal je dan ook een lieve duit. Het gros van de hulpsystemen is zelfs voorbehouden aan het duurste uitrustingsniveau.

Bij Renault is dat helaas niet anders. En in dat geval moet je nog altijd bijbetalen voor in onze ogen essentiële zaken als een noodstopsysteem. De veiligheidsuitrusting van de Kadjar is ook minder uitgebreid: zo zoek je in de optielijst vergeefs naar vermoeidheidsherkenning of een waarschuwing bij kruisend verkeer. Het zicht rondom is in de Renault iets beter vanwege het grotere glasoppervlak. In de Kia ben je daarvoor aangewezen op een – weliswaar fraaie – 360 graden camera. Ook de Kadjar heeft overigens een lelijke dode hoek over je rechter schouder. Gelukkig beschikken beide testkandidaten over grote buitenspiegels.

Prijs

De inhoud van een facelift is doorgaans hetzelfde en dat zien we ook bij deze opgefriste Kia en Renault. Beide crossovers zijn voorzien van andere bumpers en nieuwe motoren. Bij de Sportage is bovendien de veiligheidsuitrusting aangevuld, terwijl Renault juist het interieur van de Kadjar heeft beetgepakt. De Fransen vragen voor dat moois een stuk minder dan de Koreanen: de prijslijst van de Kadjar begint bij € 28.590, voor een Sportage ben je minimaal € 33.395 kwijt. Een aanzienlijk prijsverschil, dat alleen maar groter wordt wanneer we kijken naar de versies die wij hebben gereden. In het geval van de Renault gaat dat om een zogenaamde ‘Black Edition’, het nieuwe vlaggenschip van de reeks met onder meer stoelverwarming, speciale lichtmetalen wielen en een dikke stereo. Daar komen in het geval van onze testauto nog eens een glazen dak, een automatische versnellingsbak en een pakket rijhulpsystemen bij, zodat het prijskaartje uiteindelijk € 39.870 bedraagt.

Kia vaardigt voor dit vergelijk ook hun topmodel af: een GT Plus-line uitvoering, die onder meer is uitgevoerd met stoelventilatie, de meest uitgebreide veiligheidsuitrusting, vierwielaandrijving en een automaat. Daarvoor ben je dan € 52.395 kwijt. De Renault is in Nederland op het moment niet met vierwielaandrijving leverbaar. Zonder vierwielaandrijving kost de Kia € 47.895, wat nog altijd fors meer is dan het bedrag dat je voor de Kadjar bent verschuldigd.

Winnaar

Een tussentijdse opfrisbeurt heeft ervoor gezorgd dat de Kia Sportage er op veiligheidsgebied weer even tegenaan kan, al betaal je de hoofdprijs voor al die hulpsystemen. In vergelijking met de Renault is de Sportage verder een weinig praktische, maar vooral kostbare tegenhanger. Tegen een prijsverschil van minimaal vijf mille is geen grotere kofferbak of 7 jaar fabrieksgarantie opgewassen. De Renault wint weliswaar dit vergelijk, maar ook de Kadjar is niet feilloos. Het feit dat een noodstopsysteem zelfs op het vlaggenschip nog van de optielijst moet komen, vinden wij een kwalijke zaak.

