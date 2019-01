ANWB vindt toename wegenbelasting onwenselijk

10 januari 2019 Het CBS meldt dat Rijk en provincies dit jaar ruim 5,9 miljard euro aan wegenbelasting verwachten te innen, bijna 200 miljoen euro meer dan vorig jaar. Dit komt door meer autobezit en hogere tarieven bij het Rijk en enkele provincies.

Het Rijk verhoogt de tarieven met het inflatiepercentage (1,2 procent). In acht van de twaalf provincies verandert het tarief niet; autobezitters in deze provincies betalen alleen meer wegenbelasting door een verhoging van het Rijkstarief. Het Rijk verhoogt het tarief, net zoals Flevoland, Groningen en Friesland. Zeeland verhoogt het tarief met 8,3 procent. Deze tariefsverhoging en meer auto’s op de weg zorgen voor ruim 4 miljoen euro hogere inkomsten voor de provincie in vergelijking met 2018. Zeeland gebruikt deze inkomsten om de begroting op orde te krijgen na financiële tegenvallers in de afgelopen jaren.

Stijging onwenselijk

ANWB-hoofddirecteur Frits van Bruggen noemt de stijging onwenselijk in een interview met BNR vandaag. “De autobelastingen bedragen nu al in totaal zo’n 20 miljard euro. Steeds maar stijgingen klopt niet.” Als de begroting van Zeeland sluitend moet worden gemaakt, moet iedereen daar aan meebetalen, vindt hij. Als er meer inkomsten uit autobelastingen komen, dan moeten die volgens Van Bruggen aan mobiliteit worden besteed, bijvoorbeeld aan wegen, fietspaden of treinen.