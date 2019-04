8 vreemde vondsten op vliegvelden

30 april 2019 Kleding, een bikini of zwembroek en wat leesboeken: grote kans dat jij dit inpakt als je op vakantie gaat. Maar niet iedereen neemt standaard spullen mee. De douane vindt de gekste dingen: acht vreemde vondsten op vliegvelden over de hele wereld.

1. Schildpad vermomd als hamburger

Huisdieren zijn belangrijk. Dat vond ook mr. Li, een man die per se zijn schildpad mee wilde tijdens zijn reis. Hij hoopte langs de douane te komen door het diertje tussen een hamburgerbroodje in een kartonnetje van een bekende fastfoodketen bij zich te dragen. De schildpad werd ontdekt en mocht niet mee, maar gelukkig kon mr. Li nog snel een vriend opbellen om voor zijn huisdier te zorgen tijdens zijn reis.

2. Kilo cocaïne in pruik

Als iets niet mee mag, word je vanzelf creatief. Zo blijkt. Een vrouw uit Suriname verstopte een kilo cocaïne in haar pruik, in de hoop dat ze het kostbare poeder in Nederland zou kunnen verkopen. Ze had het verpakt in hetzelfde materiaal dat bolletjesslikkers gebruiken. Het mocht niet baten. De haardracht van de vrouw viel op en nader onderzoek leidde tot ontdekking van de drugs.

3. 500 lippenstiften en aanstekers met traangas

Tactisch roze en geel gekleurde buisjes, verstopt in lippenstiften en aanstekers. Niemand die het ziet, zou je zeggen. Gelukkig was de Zwitserse douane alert en ontdekte de buisjes met het gas. De producten zijn in beslag genomen en vernietigd.

4. 10.000 zeldzame schildpadden

Ze kunnen toch niet snel wegrennen, moeten de mannen gedacht hebben toen ze de schildpadden inpakten. In Calcutta, India, trof de douane in drie tassen ruim 10.000 exemplaren aan, die ook nog eens met uitsterven bedreigd werden. De arme schepsels zijn uiteraard gered van hun ontvoerders: de mannen zijn gearresteerd, de schildpadden vrijgelaten.

5. 105 kilo ivoor

De hoorns of slagtanden van olifant, walrus, neushoorn en narwal zijn veel geld waard. Twee Vietnamezen begrepen dit maar al te goed en probeerden 105 kilo ivoor in te checken op de luchthaven van Bangkok, Thailand. Een waarde van bijna € 400.000, verdeeld over vier koffers. Maar het fortuin ging aan hun neus voorbij: de douane nam alles in beslag.

6. 94 kilo dode rupsen

‘Voor eigen consumptie’, was de verklaring van de 22-jarige man die op Gatwick Airport ten zuiden van Londen maar liefst 94 kilo dode rupsen bij zich bleek te hebben. Gedroogd en wel, klaar om opgegeten te worden. Hij probeerde de insecten die hij meegenomen had uit Burkina Faso, verpakt in jute zakken, langs de douane te krijgen. Helaas voor hem had hij die avond geen speciale croutons in de sla: de rupsen mochten niet mee naar huis.

Op vliegvelden wordt niet alleen vóór het boarden gekke bagage aangetroffen. We kennen hem allemaal: die ene koffer die al zeker 20 keer voorbij is gekomen en door niemand wordt opgehaald. Wat zou erin zitten? Nou, misschien wel een..

7. Rijke barbiepop

Een Barbie met 500 dollar aan cash opgeslagen in haar hoofd, gevonden in een achtergelaten koffer. Dit kan twee dingen betekenen: het jonge eigenaartje van de pop heeft buitensporig veel zakgeld gehad en beschikte zelf nog niet over een portemonnee óf een volwassene zocht een plek om cash in te verstoppen. Om het vervolgens niet op te halen na de vlucht. Vreemd.

8. 5.8 karaats diamant

Een diamanten ring in een sok. Waarschijnlijk was het katoenen of geitenwollen voetwarmertje bedoeld om de aandacht van het voorwerp, dat 46.000 Amerikaanse dollars waard bleek te zijn, af te leiden. Dit is waarschijnlijk zó goed gelukt, dat de eigenaar het sieraad zelf niet eens meer kon vinden.

