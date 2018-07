Stopplaatsen vakantieroutes vaak ondermaats

04 juli 2018 Zwerfvuil, toiletten zonder bril, krappe parkeerterreinen, gaten in het asfalt, veel lawaai en zelfs rattengif. Er is valt nog veel te verbeteren aan stopplaatsen langs de vakantieroutes. Stopplaatsen langs snelwegen naar het zuiden laten nog veel te wensen over. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB, dat morgen in het julinummer van de Kampioen verschijnt.

Vlak voor miljoenen Nederlanders naar het zuiden reizen werden 127 snelwegstations in 7 landen langs twee populaire vakantieroutes naar de zon geïnspecteerd. 28 stopplaatsen zijn een regelrechte afrader en slechts 25 stations een aanbeveling. Bij de overige bezochte stations maak je een hoogstens ‘redelijke’ stop.

Hoe beoordeeld?

De 127 stations in België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland, Spanje en Italië werden op zo’n 60 punten beoordeeld, zoals brandstofprijzen, aantal toiletten, grootte parkeerplaatsen en aanwezigheid van zwerfvuil. De onderzoekers troffen o.a. rattengif aan op Raststätten in Duitsland, peperdure brandstofprijzen in Italië, grote gaten in het asfalt in België en vele stations met lawaai, krappe parkeerplaatsen of smerige toiletten. Ook bleek dat veel parkeerplaatsen vooral in de avonden en weekenden worden bezet door vrachtwagens. Zo zijn er veel zaken die het verschil kunnen maken tussen en fijne en onaangename stop.

Welke stops wel en welke niet?

Want fijne stops zijn er ook. Vooral in Frankrijk ten zuiden van Lyon en Zwitserland vonden de onderzoekers mooie, ruime en schone stations. Vaak voorzien van goede speelmogelijkheden, mooie winkels en goede restaurants. Minstens zo belangrijk is goed onderhouden groen, rust en ruimte om je benen te strekken. Veel van deze aanbevolen stations liggen niet direct aan de snelweg, zodat je meer rust en minder geraas ervaart. De Duitse snelwegstations scoorden gemiddeld iets lager: de Franse Aire verslaat de Raststätte.

Voorafgaand aan het onderzoek gaven ANWB-leden aan wat zijn waarderen in een goede stopplaats. Daarbij werden ‘schone toiletten' het meest genoemd. Dan zit je in Frankrijk en Italië vaak nog verkeerd: daar zijn geen betaalde toiletten, en zijn ze vaker een stuk smeriger. In Duitsland, Zwitserland, Luxemburg en België betaal je inmiddels bijna overal voor je toiletbezoek (vaak in ruil voor een voucher) en kun je doorgaans rekenen op een redelijk schoon toilet.

Benzineprijzen

Wie slim stopt kan aanzienlijk besparen op tankkosten. Luxemburg is nog altijd veruit het goedkoopst, maar ook bij Duitse Autohöfe kun je flink besparen. Deze grotere tankstations liggen vlakbij een afslag en je tankt er vaak 20 cent goedkoper per liter dan direct aan de snelweg. Bekijk ook Brandstofprijzen Europa. Wel is er vaak (nog) minder vermaak en faciliteiten dan langs de Autobahn.

De allerslechtste stop was Lario-Est in Italië, vlakbij Milaan. Een station met peperdure brandstof, veel te weinig parkeerplaatsen, rommelige winkel, luid snelweggeraas en geen enkele ontspanningsmogelijkheid. De Franse Aire de Village Catalan – vlakbij de Spaanse grens – was de beste en mooiste van alle bezochte stations.

De ANWB is van plan de test van de stopplaatsen voortaan jaarlijks uit te gaan voeren.

Alle 127 stopplaatsen kregen een beoordeling en staan op detailkaarten. Deze kaarten kunnen vanaf 5 juli worden uitgeprint of gedownload op tablet of telefoon, ze zijn te vinden op https://www.anwb.nl/binaries/content/assets/anwb/pdf/kampioen/2018/k0708_test.pdf