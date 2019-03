DS3 Crossback is apart en anders

14 maart 2019 DS 3 Crossback is een compacte crossover die het vooral moet hebben van veel luxe en een eigenzinnige uitstraling. In marketingtermen noem je het een premium auto. Maar datzelfde woordje premium zorgt voor een stevig prijskaartje en schept dus hoge verwachtingen. Kan hij die waarmaken?

Type auto en prijs

Ooit begonnen als luxemerk van Citroën is het merk DS sinds enige jaren een geheel zelfstandig merk binnen het PSA concern, dat verder bestaat uit Peugeot, Citroën en Opel. Het merk heeft al de DS7 Crossback, een grote, exclusieve SUV. Daar komt nu deze compacte DS 3 Crossback bij. Die staat op het platform van de gloednieuwe Peugeot 208 en toekomstige Opel Corsa. Wat afmetingen betreft zit hij dus in de klasse van auto’s de Renault Capture en Kia Stonic maar qua beleving en prijskaartje beweegt hij zich véél hoger in dat deel van de markt. De DS 3 Crossback moet namelijk concurreren met de Audi Q2 en MINI Countryman. De vanafprijs van de DS 3 Crossback is net boven de dertig mille. De testauto komt zelfs op ruim 37 mille. En das stevig voor een zo compacte auto.

De DS3 Crossback is er met drie benzinemotoren, de Puretech 110, Puretech 130 en Puretech 155 waarbij de getallen staan voor het aantal pk’s . De krachtbron is altijd een 1,2 liter driecilinder. Later dit jaar komt er ook een volledig elektrisch aangedreven versie, de DS3 Crossback E-Tense. Die heeft een vermogen van 136 pk en een accupakket van 50 kWh. De actieradius zou rond de 300 km bedragen. Deze versie heeft tevens een andere achterasconstructie omdat er ruimte gemaakt moest worden voor het accupakket. Door diezelfde accu’s weegt deze elektrische versie ook enkele honderden kilo’s meer.

Hoe rijdt de DS 3 Crossback

We zeiden het al, omdat de DS3 Crossback zich in het ‘premium’-deel van dit marktsegment beweegt, zijn de verwachtingen hoog als het gaat om comfort en rijeigenschappen. Nu is de DS3 Crossback zeker niet oncomfortabel, maar het rijgedrag valt toch wat tegen. Korte oneffenheden worden niet mooi verwerkt. De auto reageert dan stoterig en lijkt het wegdek eerder te kopiëren dan hobbels weg te filteren. De besturing reageert weliswaar direct, maar voelt doods en gevoelloos aan. Gelukkig zijn de stoelen wel erg comfortabel dankzij een apart soort traagschuim dat veel steun biedt. En het is keurig stil aan boord wat ook bijdraagt aan het rijcomfort.

De 130-pk motor in de testauto is een prima machine met voldoende trekkracht. Maar het samenspel met de achttraps automaat is niet altijd even optimaal. Soms schakelt de bak voor je gevoel net te laat terug.

De DS 3 Crossback van binnen

Zodra je het portier opentrekt – de deurhendels komen dan uit de koets zetten, heel fraai – begrijp je waarom DS het luxemerk is binnen het PSA-concern. Er gaat een zekere weelde uit van het interieur. De bekleding van de stoelen heeft is qua vorm geïnspireerd op de vorm van het bandje van een herenhorloge. En overal kom je de ruitvorm tegen die ook in het logo van DS is verscholen. Het geeft de DS3Crossoback een heel eigen uiystraling. Gelukkig is die vormgeving niet ten koste van het bedieningsgemak gegaan. De knoppen en bedieningen zijn snel te vinden. Het breedbeeld infotainmentscherm is goed afleesbaar en zit keurig hoog op het dashboard. Het instrumentarium is aan digitaal en aan de kleine kant. Maar het laat zich prima aflezen. Ook de knoppen voor de raambediening op de middenconsole zijn mooi van vorm.

Dat de DS3 Crossback een compacte auto is merk je vooral op de achterbank. Daar zit je als volwassene krap. Ben je 1,80 meter en zit je op de achterbank ‘achter jezelf’, dan zitten je knieën knel tegen de rugleuning vn de voorstoel. Er is wel genoeg hoofdruimte. Op de middelste plek past alleen een kind. De bagageruimte meet met de achterbank overeind 350 liter. Gooi de achterbank plat dan is er 1.050 liter ruimte. Dat lijkt heel wat, maar een Citroën C3 Aircross biedt duidelijk meer bagageruimte.

De standaarduitrusting van de DS 3 Crossback is niet verkeerd, met cruisecontrol, elektrische ramen rondom, dito spiegels en een 5-inch touchscreen. Verder heb je Bluetooth- en usb-verbinding. Op sommige versies kun je ook Apple CarPlay en Android krijgen. Op veiligheidsgebied is er van alles verkrijgbaar. Van een actieve noodstopinstallatie en rijstrookassistent tot verkeersbordherkenning en drive assist met file functie. Combineer je deze systemen - dat heet DS Drive Assist - dan kun je min of meer autonomoom rijden op de snelweg. En mocht je inparkeren moeilijk vinden. De DS3 Crossback kan dat geheel zelfstandig. Je hoeft zelfs de pedalen niet te bedienen.

Conclusie

De DS3 Crossback is eigenzinnige auto met een fraai vormgegeven interieur. Door de bank genomen is het een comfortabele auto maar zijn weggedrag is niet feilloos. Op de achterbank zit je ronduit krap. Dit is typisch zo’n auto voor tweeverdieners zonder kinderen die iets exclusiefs willen en wat te besteden hebben. Heb je een gezin en zoek je ruimte, dan ben je beter af met een Citroën C3 Aircross. Die is ruimer, comfortabeler en goedkoper.

