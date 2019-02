Automobilisten willen regels databescherming

31 januari 2019 Een ruime meerderheid van de Nederlandse automobilisten (84%) wil specifieke regelgeving om de data gegenereerd door hun voertuig te beschermen. Dat blijkt uit een peiling van de ANWB onder 10.000 ANWB-leden.

Zelf beslissen

Hoewel een meerderheid van de automobilisten er positief tegenover staat om voertuigdata in bepaalde situaties te delen, geven de respondenten wel in meerderheid aan zelf te willen beslissen met wie zij deze data delen. Zo zijn negen op de tien respondenten bereid om op afstand toegang aan de Wegenwacht te bieden ten behoeve van informatie over de pechlocatie en de status van het voertuig.

Driekwart van de automobilisten is bereid om ook de garage toegang te geven tot de technische gegevens van het voertuig. Het pro-actief volgen van het voertuig door de autofabrikant of de garage wordt minder gewaardeerd. Daarnaast is meer dan tweederde niet bereid om het adressenboek, belgeschiedenis en mailberichten uit de mobiele telefoon met de auto te synchroniseren.

Peiling

De peiling is een vervolg op een eerder onderzoek naar databescherming van de ANWB samen met haar Europese zusterclubs. Zij komen op voor de belangen van de leden op het gebied van databescherming.

