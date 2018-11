Primeur: eerste autotest Citroën C5 Aircross

Très comfortable!

15 november 2018 Citroëns nieuwste vlaggenschip is vanaf begin 2019 de C5 Aircross. Technisch is hij verwant aan zijn broers de Opel Grandland X en Peugeot 3008, maar de C5 Aircross heeft een heel ander karakter, waarbij een maximum aan rijcomfort de boventoon voert.

Type auto en prijs

De gloednieuwe Citroën C5 Aircross is het nieuwe vlaggenschip van Citroën. Vanaf begin 2019 staat hij in de showroom. Onderhuis is deze gezinsauto sterk verwant aan zijn broers de Opel Grandland X en de Peugeot 3008/5008. Maar hij heeft een ander uiterlijk en een ander karakter. De C5 Aircross palmt je namelijk in met zoveel mogelijk rijcomfort. Althans, dat belooft de Franse fabrikant. De C5 Aircross zit tussen praktische SUV’s in zoals de Skoda Kodiaq en premium SUV’s zoals de Volvo XC40. De goedkoopste versie kost € 31.390. Dieselen is een stuk duurder. De goedkoopste diesel kost € 36.640.

Er zijn twee benzinemotoren en twee diesels, in beide gevallen goed voor 130 of 180 pk. Op de goedkoopste benzineversie na, zijn alle motoren te combineren een achttraps automaat. De 130 pk krachtige benzinemotor is een 1,2 liter driecilinder met turbo, bekend uit Peugeot 3008 en de Citroën C4 Cactus. De 180 pk benzineversie is een 1,6 liter viercilinder die we kennen uit de Peugeot 3008. De diesels zijn altijd viercilinders. De HDI 130 is een 1,5 liter viercilinder, de HDI 180 is een 2,0 liter viercilinder.

Hoe rijdt de Citroën C5 Aircross

Citroën belooft een maximum aan rijcomfort. En dat blijkt inderdaad te kloppen. De auto veert zeer comfortabel dankzij een speciaal veer/dempersysteem dat we al kennen van de Citroën C4 Cactus. Net als die auto heeft de C5 Aircross dempers die anders werken dan normale exemplaren. Er zit geen bumpstop in de demper die bij maximaal inveren de klap opvangt, maar twee hydraulische druklagers Die zorgen ervoor dat de klap veel zachter en gelijkmatiger wordt opgevangen. Citroën noemt het Progressive Hydraulic Cushion. Diepe kuilen en verkeersdrempels worden zeer vloeiend en zacht verwerkt. Je hebt als inzittende het gevoel hebt dat je op een biljartlaken rijdt in plaats van op bijvoorbeeld een slecht geplaveide klinkerweg. Een verademing als je het vergelijkt met veel moderne, stug afgeveerde auto's. In het kader van rijcomfort heeft Citroën ook extra aandacht besteed aan de geluidsisolatie. Het is heel stil aan boord.

De besturing is keurig direct maar voelt wat afstandelijk. De auto betrekt je niet bepaalt in wat er zich onder de wielen afspeelt. De besturing zelf is aan de lichte kant, maar dat past wel weer bij het karakter van deze auto. De testauto is uitgerust met een handgeschakelde zesbak. Die voelt wat hakerig aan. Onder de motorkap van onze testauto hangt een 130 pk krachtige diesel. Die voelt lekker levendig en heeft erg veel trekkracht. Je kunt de C5 Aircross met deze krachtbron heerlijk schakellui rijden.

Citroën C5 Aircross: ergonomie en materiaalgebruik

Voorin zit je als een vorst. Het dashboard ziet er mooi uit en alles is netjes afgewerkt. Het instrumentarium is digitaal uitgevoerd, wat betekent dat je uit diverse projecties kunt kiezen, waaronder ook diverse meters in combinatie met navigatie.

Het 8-inch grote aanraakscherm zit mooi hoog. Je bedient er de radio, de navigatie, de kachel en nog wat kleinere zaken mee. Onze testauto had ook de beschikking over Apple Carplay en Android Auto. De knoppen voor de bediening van de voor- en achterruitverwarming zitten helaas wel aan de lage kant waardoor je je ogen van de weg moet halen om ze te bedienen. Wat de gebruikte materialen betreft: alles waar je handen automatisch op vallen tijdens het rijden (stuurwiel, pook, armsteun, deurhendel) is opgetrokken uit zachte materialen. Prima dus, maar alle ander panelen zijn van loeihard plastic. Het doet wat afbreuk aan de comfort-beleving.

Citroën C5 Aircross: uitrusting en ruimte

Vanaf het tweede uitrustingsniveau heeft de C5 Aircross standaard Advanced Comfort Seats. Dat zijn stoelen waar traagschuim in zit dat zich naar je lichaam vormt. Werkt prima, we kennen het al uit de C4 Cactus. Er zijn 5 uitrustingsniveau’s: Live, Feel, Shine, Business en Business+. Op alle versies krijg je standaard het speciale veersysteem (zie ‘hoe rijdt de C5 Aircross), noodstop-assistent, actieve rijstrook-assistent, verkeersbordherkenning en een digitale radio. Een keurige standaarduitrusting dus. Maar vanaf het tweede uitrustingsniveau krijg je ook nog eens die luxe comfortstoelen standaard en heb je bijvoorbeeld ook parkeersensoren, actieve dode-hoek-bewaking en een achteruitrijcamera. Die versie is drie mille duurder dan de instapversie, maar dat is eigenlijk maar een bescheiden meerprijs als je ziet hoeveel meer auto er dan voor je neus staat. Dit is de versie die wij je daarom aanraden. Overigens zijn er 20 rijhulpsystemen en 6 connectiviteitsystemen verkrijgbaar.

Achterin is plek voor drie volwassenen. Bij het instappen moet je even je hoofd intrekken om ‘m niet te stoten tegen de dakrand. Maar als je eenmaal zit blijkt dat je veel beenruimte hebt en voldoende hoofdruimte. Er is bovendien geen middentunnel waardoor ook de middelste passagier prima zit. Alle achterpassagiers zitten trouwens op een eigen stoel. Die zijn individueel verschuifbaar, inklapbaar en instelbaar. Zo heb je met de stoelen op hun plek 580 tot 780 liter bagageruimte. En als je alles wegklapt zelfs 1.630 liter, wat flink is. De bodem van de achterbak is verstelbaar. Je vindt er verder een 12-voltaansluiting en diverse ogen om lading mee vast te zetten.

Conclusie: een aanrader

Citroën heeft veel moeite gestoken in het comfort van de C5 Aircross. En met succes. Het is, vooral dankzij de standaard gemonteerde, speciale vering een erg comfortabele gezinsauto met bovendien aardig wat binnenruimte en een flexibel interieur. De besturing voelt wat afstandelijk maar de trekkracht van de 130 pk dieselversie (onze testauto) is prima. Mocht je in de markt zijn voor de C5 Aircross dan raden we je aan in elk geval het tweede uitrustingsniveau te kiezen (of nog luxer natuurlijk). Die kost drie mille meer dan het instapmodel, maar dan krijg je die fijne comfortstoelen en de nodige andere uitrusting.

