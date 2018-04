Dubbeltest VW Polo Beats versus Ford Fiesta Vignale

Bestsellers met een uitstekende reputatie

06 april 2018 De nieuwste Ford Fiesta en de nieuwste VW Polo zijn beide auto’s uit de top van de automobiele eredivisie, dus met een uitstekende reputatie. Maar welke van deze twee is de beste?

De VW Polo en de Ford Fiesta zijn in hun nieuwste vorm allebei nog maar kort op de markt. We hebben van beide auto’s eerder de goedkope(re) versie getest, maar we hebben ze nog nooit onderling vergeleken. In de grote 'compacte gezinsauto-test' van vorig jaar deed de Fiesta mee, maar was de nieuwe VW Polo nog niet beschikbaar. Dit keer daarom twee duurdere versies in deze vergelijkingstest: de rijk uitgeruste Ford Fiesta Vignale met driecilinder 100 pk motor met automaat en deze knalrode VW Polo Beats met 95 pk en een 5-handbak.

Waarom deze chiquere versies? Omdat je tegenwoordig steeds vaker ziet dat autofabrikanten de klant de mogelijkheid de auto te personaliseren. Dat kan bijvoorbeeld met two tone lak, of zoals hier, met een heel rijke, of juist heel specifieke uitrusting. De Vignale zit echt bomvol luxe spullen en de Beats – genoemd naar het koptelefoonmerk van de Amerikaanse rapper Dr Dre - heeft een ongelooflijk dikke stereo.

Prijs

Even voor de goede orde: de allergoedkoopste Fiesta kost € 16.465 en de allergoedkoopste VW Polo kost € 16.151. Maar de versies die wij hier testen zijn flink duurder. De vanafprijs van de Fiesta Vignale met automaat bedraagt € 23.695. De vanafprijs van de VW Polo Beats met handbak komt op € 21.130. Met 7-traps DSG zou hij op € 22.930 komen. De Fiesta is dus altijd wat duurder. De auto’s hebben respectievelijk 100 en 95 pk.

De prijs van de testauto’s zijn nog hoger want beide auto’s hebben de nodige extra’s. De Polo Beats zoals de importeur hem aan ons beschikbaar stelde, kost € 23.269. Dat komt onder meer door een uitgebreid navigatie-, radio- en multimediapakket, een volautomatische airco, een elektronisch sperdifferentieel en een licht- en zichtpakket. De Ford Fiesta Vignale komt zelfs op 28 mille. Maar die heeft dan ook ‘het hele boekje erop zitten’, zoals dat zo mooi heet. We noemen vollederen bekleding, een panorama schuifdak, verwarmde stoelen en dito stuurwiel, adaptieve cruise control, een noodremsysteem en Active park assist en ga zo maar door. Schitterend, maar 28 mille voor een B-segmenter is wel wat extreem. Aan de andere kant, VW levert de Polo ook als GTI en die kost zelfs 30 mille.

Rijgedrag

Beide auto’s zijn uitgerust met een éénliter driecilinder turbomotor. Ford haalt er 100 pk uit, Volkswagen 95 pk. De motoren zijn prima toereikend. Beide pakken ook bij lage toeren mooi op en hebben dan voldoende trekkracht voorhanden. De automaat van de Ford grijpt bij wegrijden wat abrupt aan en schakelt soms op momenten dat je het niet verwacht. De handbak van de Volkswagen voldoet prima.

Beide merken hebben een reputatie op te houden als het om rijeigenschappen gaat. En beide maken hun reputatie waar, waarbij de Fiesta een typische Ford is: lekker scherp sturend, een tikje stevig gedempt maar altijd comfortabel. En de Polo is een echte VW: vooral comfortabel met langere veerwegen dan die van de Ford en met een mooi precies stuurgedrag. De testauto heeft als extra een elektronische sperdifferentieel dat in extremere omstandigheden zorgt voor extra grip. Het is qua weggedrag uiteindelijk een kwestie van persoonlijke smaak in plaats van dat er sprake is van ‘beter of slechter’ bij deze twee auto’s. Een klacht voor beide auto’s: er is flink wat bandengeruis hoorbaar.

Brandstofverbruik

De driecilinders in deze auto's moeten natuurlijk zorgen voor een laag brandstofverbruik en voor een uitstoot met een minimum aan schadelijke stoffen. Wat dat laatste betreft: koop je de Fiesta Vignale met handbak dan scoort hij een B-energielabel. Met onze automaat wordt dat echter een D-label. Het gemiddeld benzineverbruik van de Fiesta bedroeg tijdens de test 1 op 14,1. De Volkswagen Polo kwam met 1 op 16,2 tot een betere score. De Polo Beats met handbak heeft een B-label, met een automatisch schakelende DSG-bak wordt dat een C-energielabel.

Ruimte

Om maar met de deur in huis te vallen, hier zakt de Fiesta door het ijs. Dat klinkt hard maar het is niet anders: de boosdoener is het gebrek aan ruimte op de achterbank. Zelfs als je een modale lichaamslengte hebt van 1,80 meter zit je achterin de Fiesta erg krap, waarbij het optionele panoramadak het er in dit geval niet beter op maakt. Vreemd, want dit is toch echt een compacte gezinsauto met vier portieren. Dat het echt wel mogelijk is ook in dit deel van de markt normaal achterin te kunnen zitten, laat de Polo zien. Voldoende ruimte voor zowel hoofd- als benen.Voorin zit je in beide auto’s goed. De bergruimte in de Polo is in orde, bij de Fiesta zijn de deurvakken eigenlijk onbruikbaar.

Ook qua laadruimte is de Polo de Fiesta de baas. Zwaai je de achterkleppen open dan zie je bij de Ford minimaal 303 liter en met de achterbank plat maximaal 1.093 liter ruimte. Bij de Volkswagen is dat 355 liter en 1.125 liter. Wél is het zo dat de Fiesta een dubbele laadvloer heeft en de Polo niet. Beide ontberen een vlakke laadvloer.

Veiligheid

Deze twee auto’s zijn, zoals je mag verwachten, op veiligheidsgebied geheel bij de tijd. Tenminste, als je in het geval van de Ford bereid bent wat extra geld uit te geven. Voor 250 euro heb je een automatisch noodremsysteem en adaptieve cruise control. Het noodstopsysteem grijpt dan zelfstandig in bij een naderende aanrijding. Zo helpt het ongevallen te voorkomen of in elk geval de impact van de klap te verminderen. De Vignale heeft wél standaard een actieve rijstrookassistent en verkeersbordherkenning.

Op de VW Polo Beats is een noodremsysteem standaard. Het werkt bij stadssnelheden en herkent ook voetgangers. Verder is ook standaard adaptieve cruise control en aanhangerstabilisatie. Alle drie zaken waarvoor je in de Ford moet bijbetalen. De Polo mist wel weer een rijstrookassistent. Het zicht rondom is in beide auto’s matig door de grote raamstijlen. Vooral achter ed achterste raamstijl kan een complete voetganger schuil gaan.

Gebruiksgemak

Beide auto’s zijn ergonomisch dik in orde. Grote navi-schermen, eenvoudige bedieningen. Ze hebben ook dezelfde omissies: geen 12 Volt en USB achterin en een aircobediening die erg laaggeplaats in het dashboard zit. Op de Fiesta Vignale is Apple Carplay standaard, op de Beats niet. Maar onze test-Polo heeft een pakket ter waarde van 1.200 euro waarin Apple Carplay zit, evenals DAB radio en twee USB-aansluitingen voorin. Een duur pakket, maar wel zijn geld waard. Al moet ons wel van het hart dat juist in deze Beats-versie - waar het allemaal draait om de geluidsinstallatie - dit pakket standaard op de auto zou moeten zitten.

Verder valt op dat de stoelen veel zijdelingse steun geven, maar ook dat de zittingen van de voorstoelen van de Fiesta aan de korte kant zijn. Verder zijn de buitenspiegels van de Fiesta kleiner dan die van de Polo.En dan moeten we het nog even over de stereo hebben. De Vignale heeft een prachtig B&O-systeem aan boord waar een heel mooi geluid uitkomt. Maar de Beats gaat nog een stapje verder. Met 300 watt muziekvermogen, een achtkanaals versterker en een dikke subwoofer blaas je zo ongeveer het dak van de auto af.

Winnaar

Beide zijn heel goede auto’s, maar de Fiesta heeft een achilleshiel: de ruimte op de achterbank. Verder is de standaard veiligheidsuitrusting van de Polo net wat beter op orde en biedt hij een groter laadruim. De Polo wint dus deze test, maar mocht je een auto zoeken voor gebruik voor twee personen (jonge stellen of juist empty nesters), vlak de Fiesta dan vooral niet uit. Want hij rijdt – net als de Polo - erg goed.

