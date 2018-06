Cruisetravel weer in handen van oprichter

06 juni 2018 De ANWB verkoopt per 2 juli 2018 de aandelen van haar dochteronderneming Cruise Travel BV aan de voormalig eigenaar Fleur Broer. Zij zal, samen met huidig managementteam lid Chris Mulder, de toekomst van Cruise Travel vormgeven. Chris Mulder wordt medeaandeelhouder.

Met de verkoop komen de aandelen van Cruise Travel BV weer in handen van de familie die het bedrijf in 1986 oprichtte. Fleur Broer, nieuwe eigenaar en dochter van de oprichters van Cruise Travel: ‘Ook na de verkoop van Cruise Travel aan ANWB ben ik actief gebleven in de cruises. Ik ben trots dat ik nu weer eigenaar ben van Cruise Travel’. Chris Mulder: ‘Het is fantastisch om na 12 dienstjaren bij Cruise Travel de stap naar directeur/eigenaar te maken’. Fleur en Chris gaan met veel enthousiasme beginnen aan dit nieuwe hoofdstuk van hun bedrijf.

Goede samenwerking

ANWB kocht het bedrijf Cruise Travel van de familie in 2011 met als doel om de leden van ANWB kennis te laten maken met cruisevakanties. Onder het merk ANWB Ledenreizen heeft dit de afgelopen jaren vorm gekregen. ANWB zet deze strategie verder door, onder haar eigen label. Marjon Kaper, directeur ANWB Reizen: ‘Cruise Travel heeft ANWB Reizen met haar brede portfolio en cruise-specialisme de afgelopen jaren geholpen om voor onze leden een aantrekkelijk cruise-aanbod te creëren. Ik ben de collega’s van Cruise Travel erkentelijk voor de goede samenwerking met ANWB’.

Breed aanbod

De onderneming Cruise Travel wordt ‘going concern’ overgenomen. Cruise Travel en ANWB Reizen werken samen om klanten die een cruise geboekt hebben bij ANWB Ledenreizen of nog boeken de komende maanden, goed van dienst te zijn.

Alle Cruise Travel klanten kunnen de komende jaren rekenen op een breed aanbod aan cruises en op excellente service, zoals zij van Cruise Travel gewend zijn.

