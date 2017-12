Met de elektrische auto op vakantie in Europa

Pharos biedt als eerste reizen aan naar Noorwegen, Duitsland en Schotland

20 december 2017 Pharos Reizen van de ANWB biedt als eerste reisorganisatie in Nederland en België vakanties aan met de elektrische auto naar Noorwegen, Duitsland en Schotland. De reisaanbieder heeft autovakanties speciaal voor de elektrische rijder ontwikkeld.

Deze landen zijn geschikt voor een elektrische autovakantie

Pharos Reizen stuurde het afgelopen jaar vrijwilligers met een elektrische auto op pad. Conclusie was dat Noorwegen, Duitsland (rondreis Hessen) en Schotland (niet noordelijker dan Inverness) er klaar voor zijn. De reis door België en Luxemburg is in de maak. Daar is op dit moment nog wel het een en ander te verbeteren aan de infrastructuur voor elektrische auto’s.

Noorwegen blijkt de onbetwiste koploper in elektrisch rijden

De infrastructuur van Noorwegen is volledig ingericht op elektrisch rijden; één op de drie verkochte auto’s in 2017 was een elektrische auto. Verder betaalt de elektrische rijder er geen tol voor het gebruik van wegen. Pharos biedt een 17-daagse rondreis aan naar Noorwegen.

Duitsland en Schotland zitten ook in het aanbod

In Duitsland is elektrisch rijden nog niet zo ontwikkeld als in Noorwegen maar er is een fraaie 10-daagse rondreis samengesteld door de deelstaat Hessen. Het is de verkenners gelukt om diverse hoteliers enthousiast te maken om een laadpaal bij hun accommodatie te plaatsen. Schotland bood het grootste avontuur. Daar moet wel eens een verlengkabel uit de kofferbak worden gehaald om een auto te kunnen laden tijdens de 15-daagse rondreis. De Schotten waren wat verbaasd over elektrisch op vakantie gaan, maar vonden het in de pub wél schitterend om naar alle belevenissen te luisteren.

In de toekomst meer elektrische reizen

Het doel van Pharos Reizen is om de komende jaren naast haar huidige assortiment van autovakanties meer elektrische reizen aan te bieden. De reisaanbieder volgt de ontwikkelingen op het gebied van de laadinfrastructuur in het buitenland op de voet en wil graag ook de informatievoorziening verbeteren zodat leden overal in Europa weten waar ze de accu van hun auto kunnen (snel) laden. De routes naar Noorwegen, Hessen en Schotland zijn voorgereden, alle hotels hebben laadpalen en de snelladers op de routes zijn in kaart gebracht. Ook krijgen de reizigers praktische informatie mee voor het laden onderweg.

De verkenners reden rond in een Opel Ampera E en een Volkswagen E-Golf. De actieradius is 520 respectievelijk 320 km. De ANWB wil het gebruik van de elektrische auto stimuleren en twijfel bij vakantiegangers wegnemen door te laten zien dat een vakantie met de elektrische auto tot de mogelijkheden behoort.

Bekijk elektrische autovakanties van Pharos

Lees ook: Alle info over elektrisch rijden