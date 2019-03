Dubbeltest BMW 1 Serie vs. Mercedes A-Klasse

De Mercedes is moderner, maar de BMW biedt nog ouderwets rijplezier

01 maart 2019 Het gros van de luxe compacte gezinswagens staat op het punt om te worden vervan-gen. De Mercedes A-Klasse is net nieuw: heeft de Duitser daarmee het rijk voor zichzelf alleen? De alweer 8 jaar oude BMW 1 Serie neemt de handschoen op.

Ruimte

De een zal de cockpit van de 1 Serie sportief noemen, voor de ander doet het interieur juist claustrofobisch aan. Ruim is het in elk geval niet aan boord, zeker niet op de ach-terbank. De hoofdruimte is voor lange inzittenden afhankelijk van hun haardracht. De beenruimte schiet hoe dan ook tekort: als volwassene zal je de voorstoel tussen je be-nen moeten nemen. En trek je vervolgens het achterportier dicht, dan zit een van die benen klem tussen de armleuning en de voorstoel. Met meer dan twee mensen kun je dan ook niet achterin de BMW plaatsnemen. Verder vinden we de instap matig; van-wege de lage zitpositie moet jij je een heel eind laten ‘vallen’. De bagageruimte is dan weer heel behoorlijk, met minimaal 360- en maximaal 1.200 liter inhoud. De kofferbak van de A-Klasse is nét iets groter, met een inhoud van 370- of 1.210 liter. Ook de Mer-cedes heeft een lastige instap, omdat je daarbij de wielkuip moet trotseren. Wie langer is dan 1.90 meter, kan zijn benen alleen kwijt omdat de Mercedes-ingenieurs hebben voorzien in een uitsparing in de rugleuning van de voorstoel.

Rijgedrag

De A-Klasse is eerder een comfortabele reisauto dan een scheurijzer. Niet dat je een uitdagende bocht hoeft te schuwen; je voelt alleen dat de voorwielaangedreven ‘Baby-Benz’ meer om zijn as rolt dan de BMW.

De A200 heeft een 163 pk sterke benzinemotor, die de Duitsers ontwikkelden in samenwerking met Renault. De vierpitter is voorzien van cilinderuitschakeling. Dat betekent dat de krachtbron op twee cilinders loopt wanneer er geen inspanning van het blok wordt verlangd. Daar merk je overigens niets van: het is over het algemeen een stille motor, die ook nog eens soepel functioneert. In het geval van onze testauto is de krachtbron gekoppeld aan een zeventraps automaat. Die kan wat onbehouwen uit de hoek komen. Wil je gauw iemand inhalen, dan reageert de transmissie door bruusk terug te schakelen. De krachtbron laat zich daarbij flink horen; dat verwacht je niet van een Mercedes! Verder grijpt de koppeling abrupt aan bij wegrijden vanuit stilstand. Vooral tijdens een parkeermanoeuvre is dat irritant. Ook irritant: de actieve rijstrookassistent gebruikt geen stuuringreep om de A-Klasse binnen de lijntjes te houden, maar trapt op de rem. Zelfs wanneer je kort jouw knipperlicht gebruikt! Je schrikt je de eerste keer kapot… en het verkeer achter je vermoedelijk ook. De krachtbron van de BMW is 183 pk sterk. De 1 Serie betrekt zijn bestuurder nog echt bij het autorijden: sturen, koppelen en schakelen gaat met veel gevoel. De lage zit wekt de indruk dat je in een sportwagen zit. Het feit dat de 1 Serie achterwielaangedreven is en onze testauto was voorzien van een sportonderstel, draagt alleen maar bij aan die beleving. In de rijmodi Sport en Sport+ reageert de BMW alerter op gaspedaal dan in de andere rijstanden.

Verbruik

Inclusief de AMG-modellen is de A-Klasse in Nederland leverbaar met acht verschillende motoren: zes benzines en twee diesels. Het vermogen loopt uiteen van 109- tot 306 pk. In de folder is de door ons gereden A200 - mét automaat - goed voor een brandstof-verbruik van 1 op 19,2, maar in de praktijk realiseerden wij een score van 1 op 13,6.

Ook BMW levert een sportieve variant van de 1 Serie, goed voor 340 pk. De eenvoudigste motorisering is goed voor 95 stuks. Van benzine- en dieselmotoren hebben ze er in München even veel: vijf van de een, vijf van de ander. Op papier zou de door ons gere-den 120i - inclusief automaat - iedere 17 kilometer een liter brandstof lusten, maar na afloop van onze test bleek de BMW een stuk dorstiger: de compacte gezinswagen nam iedere 9,6 kilometer een liter benzine tot zich.

Gebruiksgemak

Weliswaar kun je de klimaatcontrole nog gewoon met drukknoppen bedienen, maar zo’n beetje alle andere functies in de Mercedes zijn slechts toegankelijk door middel van een aanraakscherm. Het idee van Mercedes is echter dat je die ‘touchscreens’ zo min mogelijk gebruikt: het systeem is zo opgezet, dat de voor jou belangrijkste informatie náást elkaar wordt geprojecteerd. Je kunt zelf bepalen wat je te zien krijgt en hoe dat er uitziet; de Mercedes beschikt over heuse thema’s. Je smartphone is er niets bij! Alleen met de door de Duitsers ingebouwde kunstmatige intelligentie verliep de sa-menwerking niet altijd even soepel. Het systeem, dat in het Nederlands functioneert, reageert op het commando ‘Hallo Mercedes’, waarna je jouw wensen in spreektaal kenbaar kunt maken. Dat je het koud hebt bijvoorbeeld, of dat je graag wat hiphop zou willen luisteren.

De Mercedes verstond ons echter herhaaldelijk niet en reageert wel héél gretig, op het bemoeizuchtige af. Dan kun je beter in de BMW plaatsnemen. Die doet alleen iets wanneer je de daarvoor bestemde knop indrukt. Toegegeven; het inte-rieur van de 1 Serie oogt lang zo modern niet, maar het is wel zo rustig. Jammer dat ook in deze BMW de gordels niet in hoogte verstelbaar zijn; nu bepaalt je lichaamsbouw of je comfortabel achter het stuur zit.

Veiligheid

Het glasoppervlak van de Mercedes is klein, de raamstijlen fors. Als doekje voor het bloeden beschikt de A-Klasse standaard over een achteruitrijcamera, die fraai is weg-gewerkt naast de handgreep van de kofferklep. De veiligheidsuitrusting bestaat uit vermoeidheidsherkenning, een remassistent en de eerder aangehaalde actieve rij-strookassistentie. Houdt er ook rekening mee dat een remassistent iets anders is dan een noodstopsysteem: in het eerste geval attendeert de A-Klasse je alleen op dreigend onheil, in het tweede geval doet de auto daar ook daadwerkelijk iets aan. Stel je prijs op zo’n noodstopsysteem of andere rijhulpsystemen als adaptieve cruise control, dode hoek signalering en een waarschuwing voor kruisend verkeer, dan moet je die aanvin-ken in de optielijst. Heb je de aanvullende veiligheidsuitrusting compleet, dan kun je de Mercedes autonoom over de snelweg laten rijden.

Aan de beschikbare veiligheidsuit-rusting van de BMW kun je merken dat de 1 Serie alweer wat ouder is. De keuzemoge-lijkheden zijn beperkt – zo zoek je vergeefs naar een noodstopsysteem – en de rij-strookassistent waarschuwt alleen door middel van een trilling in het stuur; er wordt door de BMW dus niet actief ingegrepen wanneer je onbedoeld van rijbaan wisselt. Voor die systemen moet je nog bijbetalen ook; de enige veiligheidsvoorziening die bij de prijs zit inbegrepen, is BMW’s ‘Emergency Call’, dat eigenhandig de nooddiensten inschakelt, mocht de 1 Serie bij een ongeval betrokken raken.

Prijs

De ontwerpers van Mercedes zijn dicht bij het lijnenspel van diens voorganger geble-ven, waardoor je onderweg twee keer moet kijken of je met de nieuwste A-Klasse van doen hebt. Aan boord kan daar geen twijfel over bestaan: het instrumentarium bestaat hoofdzakelijk uit schermen. De Mercedes beschikt bovendien over kunstmatige intelli-gentie, waardoor de auto van jouw gedragingen leert. Bel jij bijvoorbeeld elke dag rond dezelfde tijd met je partner, dan zal de A-Klasse uit zichzelf zijn of haar nummer voor-stellen. Dat zogenaamde MBUX-systeem wordt standaard op de compacte gezinsauto geleverd, net als een tweetal rijhulpsystemen. De kamerbrede aanraakschermen moe-ten echter van de optielijst komen. Ze zitten samen met een inparkeerhulp en elektrisch inklapbare spiegels in een pakket voor een niet misselijke € 1.936. De voordeligste A-Klasse kost je € 30.710, maar dat is niet de door ons gereden versie. Hier gaat het om een A200, aangekleed met dat imposante instrumentarium, maar ook met LED-koplampen en stoelverwarming.

Het prijskaartje van de testauto bedraagt € 44.737. In de BMW moet je nog zelf jouw vrouw bellen; deze generatie van de 1 Serie is alweer 8 jaar op de markt. Met een vanafprijs van € 30.096 is de BMW in ieder geval een paar honderd euro voordeliger dan de Mercedes. De standaarduitrusting omvat onder meer airconditioning, cruise control en parkeersensoren. Wie meer spulletjes wil, wacht de optielijst. Ook wanneer je kiest voor een sterkere motorisering, zoals het geval is bij onze testauto. Dit is een 120i, voorzien van extra’s als een achteruitrijcamera, sport-stoelen en Apple CarPlay. Bij elkaar kost deze uitvoering € 60.128, wat fors meer is dan de A-Klasse.

Winnaar

De Mercedes A-Klasse wint weliswaar dit vergelijk, maar zijn voorsprong op de BMW 1 Serie is klein. Dat komt omdat de BMW ondanks zijn leeftijd het meest vermakelijke rijgedrag biedt. Bovendien toont de 1 Serie aan, dat ‘nieuw’ qua bedieningsgemak niet altijd beter is. Uiteindelijk pakt de A-Klasse de winst met zaken die van alle tijden zijn: meer binnenruimte en een rijkere (veiligheids)uitrusting.

