Dubbeltest Audi A1 Sportback vs. Ford Fiesta Vignale

De Audi heeft de naam, maar de Ford meer spulletjes

21 maart 2019 Audi heeft diens kleine, luxe gezinswagen onlangs vernieuwd. Lange tijd bestond er nauwelijks concurrentie voor die A1, maar Ford komt nu met een exclusieve uitvoering van de Fiesta. Welke B-segmenter geeft het meest bijzondere gevoel?

Ruimte

Formeel gelden de Audi en Ford als kleine gezinsauto’s, maar in werkelijkheid blijken ze vooral klein. Dat geldt zowel voor de omvang van de kofferbak als de been- en hoofd-ruimte achterin. Om met de bagageruimtes te beginnen: in de A1 Sportback kun je met 335 liter nét iets meer spullen meenemen dan achterin de Fiesta Vignale. Daarvan meet de laadruimte 303 liter inhoud. Klap je de rugleuning van de achterbank neer, dan is de kofferbak van de Ford weer een fractie groter: 1.093- om 1.090 liter. Op de achterbank biedt de Audi de meeste ruimte, al maak je in de A1 Sportback net zo goed contact met de dakhemel en de voorstoelen. Beide testauto’s hebben een forse middentunnel, zodat er niet meer dan twee volwassenen mee kunnen. Verder beschikken de B-segmenters over een in hoogte verstelbare bagagebodem, waarmee je een zo goed als vlakke laadvloer kunt creëren. Op de Fiesta Vignale is dit standaard, bij de Audi moet daar voor worden bijbetaald.

Rijgedrag

Ford heeft een naam hoog te houden wat het diens rijeigenschappen aangaat, maar wanneer je de auto’s zo naast elkaar ziet staan, verwacht je het meeste vuurwerk van de Audi. De A1 ziet er in de door ons gereden configuratie uit als een RS-model en wanneer je achter het stuur stapt, word je in die gedachten gesterkt. Je zit op geweldige sportstoelen en de motor laat een diepe, zij het wat kunstmatige brom horen. De besturing is mooi precies en werkt met gevoel, maar ga je er eens goed voor zitten, dan vallen de prestaties toch wat tegen. De driepitter onder de motorkap is 116 pk sterk en dat is vlot, maar ook niet meer dan dat. De krachtbron is in ons geval gekoppeld aan een zeventraps automaat. Een tamme combinatie, maar gelukkig bieden de schakelflippers achter het stuur uitkomst. Wanneer je zelf bepaalt wanneer er wordt geschakeld, lijkt er meer leven in de aandrijflijn te komen. Kies je voor een van de vier verschillende rijstanden, dan zijn de onderlinge verschillen echter te verwaarlozen.

In het verleden hebben kijkers van ons YouTube-kanaal fel afgegeven op de Audi, omdat de A1 zijn techniek deelt met goedkopere concerngenoten als de Volkswagen Polo, Seat Ibiza en Skoda Fabia. Daarmee gaan ze echter voorbij aan het feit dat die auto’s stuk voor stuk uitstekend rijden; de Audi vormt daarop geen uitzondering. De Ford voelt echter lichtvoetiger aan; de Amerikanen peuteren dan ook 125 pk uit hun driecilinder motor, met de inhoud van een literpak melk. De besturing is direct, maar wel iets nerveuzer dan die van de Audi. De handbak van de Fiesta schakelt plezierig en dat is maar goed ook, want je zult hem geregeld moeten gebruiken. Wanneer je gewend bent om zo snel mogelijk naar de hoogste versnelling door te schakelen - het ‘Nieuwe Rijden’ zo je wilt - leert de Ford je dat gauw af: de driecilinder draait dan namelijk zo weinig toeren, dat alle fut er uit lijkt. Bovendien klinkt het gewoon naar. Op de snelweg is het juist de Audi die het meest rumoerig is: dat zijn voornamelijk bandengeluiden.

Verbruik

Audi levert de A1 in Nederland uitsluitend met benzinemotoren. Vier stuks in totaal; het beschikbare vermogen loopt uiteen van 95- tot 200 pk. De Duitsers werken sinds enige tijd met een andere motoraanduiding. De 116 pk sterke driecilinder benzinemotor waarmee wij op pad gingen, draagt bijvoorbeeld de naam ‘30 TFSI’. Dat getal zegt niet zozeer iets over de motorinhoud, maar is vooral bedoeld als leidraad voor je me-deweggebruikers. Hoe hoger de cijfers, hoe meer vermogen de A1 Sportback biedt. Het fabrieksverbruik van de testauto bedraagt 1 op 20,8. Die opgave blijkt niet uit de lucht gegrepen, want in de praktijk realiseerden wij een hele nette 1 op 18,1.

Ford levert nog wel een dieselversie van diens Fiesta. Het merendeel van de beschikbare motoren draait echter op benzine. Het vermogen ligt tussen de 70- en 200 pk. Wil je een Vignale, dan zit je automatisch vast aan de 125 pk sterke driepitter. Een indrukwekkende krachtbron, met de inhoud van een literpak melk! Volgens de folder zou de auto goed moeten zijn voor een brandstofverbruik van 1 op 20,4. Wij kwamen tot een heel wat aardsere score van 1 op 13,3.

Gebruiksgemak

Het is jammer dat op onze testauto de navigatie nog niet is geactiveerd (de dienst is pas later leverbaar), want het digitale instrumentarium waarmee onze A1 Sportback is uitgevoerd, geeft absoluut een meerwaarde aan de kleine gezinswagen. Het interieur oogt sowieso indrukwekkend: het is gebaseerd op veel grotere – en nóg luxere - model-len van het merk, met van die kenmerkende luchtroosters over de volle breedte van het dashboard.

Als het formaat van de Audi je niet uit de droom helpt dat je met de benja-min van het modellengamma te maken hebt, dan doet de afwerking van de deurpane-len dat wel. Hiervoor hebben de Duitsers knalhard kunststof gebruikt. Het ziet er wel-iswaar redelijk uit, maar voelt vervelend aan je arm. In de Fiesta Vignale is het interieur met leder bekleed; dat ziet er minstens zo chique uit en voelt wél plezierig aan. En-thousiast zijn we ook over het fraaie aanraakscherm van het infotainmentsysteem, dat bovenaan de middenconsole prijkt. De bediening van de kachel en de stuur- en stoel-verwarming bungelen daardoor wel onderaan; in de Audi is dat trouwens niet anders. Op die manier moet je in beide gezinswagens alsnog je ogen van de weg halen om be-paalde functies in- of uit te schakelen. Weet je nog een caravan te staan, die qua exclu-siviteit achter een van de twee luxe B-segmenters past, dan moeten we je in het geval van de A1 teleurstellen. Het trekgewicht van de Audi bedraagt precies 0 kilogram, wat typisch mag worden genoemd, aangezien de krachtbron in een Seat, Skoda of Volks-wagen wel raad weet met een aanhanger (tot 1.100 kilo zelfs). De Ford heeft in de ge-reden uitvoering een trekgewicht van 1.000 kilogram.

Veiligheid

Cruise control is optioneel op de Audi A1 Sportback. We hebben het dan niet over het soort dat automatisch afstand houdt tot jouw voorganger, maar de meest rudimentaire uitvoering van het hulpsysteem. Dat is niet meer van deze tijd, zeker op een rijk aan-geklede uitvoering als onze testauto. De standaard veiligheidsuitrusting van de A1 Sportback omvat actieve rijstrookassistentie en een noodstopsysteem.

De Fiesta heeft vanaf het instapmodel de beschikking over een grootlichtassistent, vermoeidheids- en verkeersbordherkenning. Wil je extra rijhulpsystemen, dan ben je bij Ford net zo goed aangewezen op de accessoiresfolder. Maar in het geval van de Amerikanen valt er dan tenminste nog iets te kiezen, want behalve adaptieve cruise control kun je de Vignale ook uitrusten met dode hoek signalering en een waarschuwing voor kruisend verkeer aan de achterzijde van de auto. Het zicht rondom is vanuit de Ford ook beter, al zijn de buitenspiegels wel erg klein uitgevallen. In de Audi maken de flinke raamstijlen en het bescheiden glasoppervlak dat je op een optioneel verkrijgbare achteruitrijcamera moet terugvallen om iets te zien om je heen.

Prijs

Je kiest voor een A1 Sportback of een Fiesta Vignale om dezelfde reden dat je een duur horloge of telefoontoestel prefereert boven een eenvoudigere optie. Bij Ford verkopen ze zo’n alternatief in eigen huis: de voordeligste Fiesta komt op € 17.245 en beschikt over een 70 pk sterke, driecilinder benzinemotor. Een radio, airconditioning en een set ‘All Season’-banden worden standaard meegeleverd. Een Vignale kost je minimaal € 24.345 en voor dat geld krijg je behalve een 125 pk sterke benzinemotor – nog altijd een driepitter - keyless entry, grotere lichtmetalen wielen en een navigatiesysteem. Maar daar houdt het niet mee op: eigenaren van een Vignale-uitvoering mogen bij Ford op een speciale behandeling rekenen. Zo wordt je Fiesta gewassen bij een onder-houdsbeurt, krijg je kosteloos een vervangende auto mee en hoef je jouw auto niet eens zelf te halen of brengen! Ons exemplaar is verder voorzien van een dikke stereo en alle mogelijke rijhulpsystemen. In totaal kost de exclusieve Fiesta daarmee € 27.675.

De vanafprijs van de Audi A1 Sportback begint bij € 24.950 voor een versie met een 95 pk sterke, driecilinder benzinemotor. Een voordeliger alternatief is bij Audi zelf niet voor handen, maar de A1 Sportback deelt zijn bodemgroep met de Skoda Fabia, Seat Ibiza en Volkswagen Polo. Daarvan is de Skoda het goedkoopst: je rijdt al een Fabia vanaf € 15.830. Die uitvoering is dan overigens geen 95-, maar 75 pk sterk. Bovendien zoek je vergeefs naar een aanvullende veiligheidsuitrusting, lichtmetalen wielen of airconditioning; zaken waarvan de eenvoudigste A1 Sportback wél is voorzien. De Audi-importeur heeft aan ons een 116 pk sterke driecilinder uitgeleend, compleet met zeventraps automaat en een parkeerhulp. De A1 Sportback is uitgerust als ‘Edition One’, te herkennen aan bronzen lichtmetalen wielen, zwarte accenten en een dak in een contrasterende kleur. Dat brengt het totale kostenplaatje op € 42.326.

Winnaar

De Audi A1 Sportback is een fraaie auto om te zien en hij beschikt van de twee over de fijnste besturing en de meeste binnenruimte. Het prijsverschil is echter te groot om de keuze voor de Duitser te rechtvaardigen. De Ford Fiesta Vignale biedt een rijkere (vei-ligheids)uitrusting en een aansprekend weggedrag dat zich met die van het premium merk kan meten. En voor het geld dat je ten opzichte van de Audi bespaart, kun jij je op meer dan één manier verwennen.

