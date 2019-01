Dubbeltest: Fiat 500X versus Suzuki Vitara

Ruim, prijzig en eigenzinnig

11 januari 2019 De Fiat 500X en de Suzuki Vitara zijn beide zogeheten crossovers, maar beide merken geven een heel eigen invulling aan dit begrip. Zowel de Fiat 500X als de Suzuki Vitara is bovendien gefacelift, met als belangrijkste wijziging nieuwe motoren.

Tekst: Gert Wisse

Als testauto’s hebben we een Fiat 500X Urban Opening Edition en een Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet Stijl. De vernieuwingen aan de Fiat zie je aan de buitenzijde eigenlijk alleen aan de nieuwe LED koplampen en de licht gewijzigde achterlichten. De echte verandering hangt onder motorkap. Fiat is wegens milieueisen afgestapt van de tweecilinder TwinAir motor. Je kunt nu kiezen voor een driecilinder 1.0- of 1.3-liter motor. Onze testauto is de 1.0-versie, goed voor 120 pk. De 1.3 levert 150 pk en komt later in 2019 op de markt. Ook bij de Suzuki Vitara betreft het belangrijkste nieuws de motoren. Er is sinds enige tijd een de 141 pk sterke 1,4 liter – die vervangt de 1.6 die we begin vorig jaar nog in de grote crossover segmenttest. Sinds kort is er ook een 1.0 motor voor de Vitara. Die wekt 112 pk op. De testauto is de 1.4-liter versie, simpelweg omdat de importeur ten tijde van het publiceren van dit artikel nog geen éénliter-versie beschikbaar had.

Prijzen en uitvoeringen

De 500X komt er voorlopig in twee versies. De goedkoopste 500X is de 500X Urban Opening Edition en die kost € 25.895. De tweede versie is de 500X City Cross, die er door optische trucs wat ruiger uitziet. Deze versie is nog wat duurder. Maar ook die Urban-versie - tevens onze testauto - heeft een stevige prijs; er zijn al crossovers in dit segment voor (net) onder de 20 mille. Denk aan de Renault Captur, Dacia Duster, Kia Stonic en Citroën C3 Aircross. Het ligt voor de hand dat Fiat in een later stadium ook met wat goedkopere versies komt. Voor de bijna 26 mille van deze Urban Opening Edition krijg je een fikse standaarduitrusting. Zo heb je altijd een rijstrookassistent, verkeersbordherkenning en een 7-inch aanraakscherm met Apple Carplay, bluetooth en digitale radio. Bovendien is de auto mooi afgewerkt.

Enfin, niet goedkoop dus, die 500X. Maar dat geldt zeker ook voor onze andere testauto, de Suzuki Vitara. De instapversie - de 1.0 Comfort - kost weliswaar 22 mille, maar die is nogal kaal van uitrusting. Het is realistischer één uitrustingsniveau hoger te kiezen, de Select. Die kost € 25.599 maar dan staat er ook meteen een volwassen auto voor je neus die goed vergelijkbaar is met de Fiat 500X Urban Opening Edition. De Vitara heeft dan een 7-inch aanraakscherm, een automatische airco, cruise control en een noodstopinstallatie. Onze testauto is de 1.4 liter versie in het duurste uitrustingsniveau, met vierwielaandrijving en een automaat. Verder heeft ie kunstlederen bekleding, een uitgebreid actief veiligheidspakket en navigatie. Mooi, maar de meter staat dan inmiddels wel op – hou je vast - bijna 37 mille!

Ruimte

De 500X heeft in zijn uiterlijk dat guitige van de gewone Fiat 500. Maar hij biedt in tegenstelling tot zijn kleine broer veel meer binnenruimte. Dat komt omdat hij technisch niet is gebaseerd op de Fiat 500 maar op de Jeep Renegade (Jeep is concerngenoot van Fiat). Voorin zit je derhalve lekker ruim. Achterin zit je ook best goed zolang je rond de 1 meter 80 bent. Ben je langer dan 1 meter 90 dan is er weliswaar voldoende hoofdruimte, maar schiet de beenruimte tekort. De zitting van de achterbank is nogal kort. De achterbak biedt minimaal 350 en maximaal 1.000 liter.

Onze test- Vitara heeft een fraai panorama-dak. Dat is prachtig maar het snoept flink wat hoofdruimte op. Zelfs als je 1 meter 80 bent – een heel gewone lengte voor een volwassene – zit je met je hoofd tegen het dak. Dat dak gaat trouwens helemaal tot achteraan open zodat je ook als achterpassagier de buitenlucht voelt, dat is wel weer uniek. De achterbank van de Vitara is smal en op de middelste zitting kan eigenlijk alleen een kind plaatsnemen, wegens de brede middentunnel. De uitstap is nogal krap, je moet over een fikse wielkuip heenstappen en de achterdeur zwaait net niet ver genoeg open. De achterbak is van de Vitara groter dan die van de Fiat: 375 liter met de bank op zijn plaats en 1.120 liter met alles plat. Beide testauto’s hebben een dubbele laadbodem. De opbergruimte is bij beide auto’s in orde. Bakjes, vakjes en bekerhouders zijn prima bruikbaar.

Rijgedrag

Om maar met de deur in huis te vallen, de Suzuki is niet de meest verfijnde rijmachine die we kennen. De besturing is licht en vooral rond de middenstand gevoelloos – al spoort ie nu wel beter rechtuit dan de versie van voor deze facelift - en hij voelt oncomfortabel op korte oneffenheden. Ook maakte de Vitara destijds nogal wat motor-, band- en windgeruis. Dat is nu gelukkig een stuk minder, maar nog altijd wel hoorbaar. De 1.4 motor levert 141 pk maar voelt niet bijzonder kwiek aan. De Fiat 500X heeft 20 pk minder aan boord, maar voelt levendiger. Het is aan boord van de Fiat opvallend stil aan boord, ook als je 130 km/h rijdt. Je hoort alleen een windwerveling rond de buitenspiegels. De Fiat 500X is een leuke een levendige auto die zich lekker door het stadsverkeer laat loodsen. Hij is wel wat stoterig op korte oneffenheden, maar voor de rest netjes comfortabel. Wat opvalt is het sterk zelfcentrerende effect van de lichte, maar keurig directe besturing. Zolang je de motor boven de 3.000 r/min houdt, reageert hij kwiek op bewegingen van het gaspedaal. Ook in de hoogste versnelling is er dan nog trekkracht voorhanden. Onder de 3.000 toeren voelt de auto juist wat traag aan. Dus om op te schieten zal je wat vaker moeten roeren in de handgeschakelde zesbak.

Veiligheid

De standaardversie van de Vitara – die allergoedkoopste van22 mille dus - heeft alleen een noodstopsignaal, maar geen noodstopinstallatie. Het is trouwens wel behoorlijk bij de pinken, want in een file iets te lang doorrollen en je hebt meteen een piepsignaal en een knipperende lamp op je dashboard. Je kunt overigens heel veel actieve veiligheid op de Suzuki Vitara krijgen, mits je voor het tweede uitrustingsniveau kiest en dan ook nog de optie vierwielaandrijving aankruist. Dan heb je inmiddels wél 28,5 mille uitgegeven, maar krijg je ook een noodstopsysteem, dode-hoek-signalering, adaptieve cruise control rijstrookassistent, kruisend verkeer detectie, verkeersbordherkenning en hill decent control. Het ESP-systeem (grijpt in als de auto in de slip dreigt te geraken) van de Vitara werkt goed, maar greep tijdens onze segmenttest vorig jaar wel heel fors in en hij reageert best vroeg.

En de Fiat? Die laat op het punt van actieve veiligheid een lelijke steek vallen. Oké, de Fiat heeft altijd een rijstrookassistent en verkeersbordherkenning (die met één druk op de knop de maximumsnelheid kan aannemen die de auto heeft waargenomen). En de testauto heeft een regen- en lichtsensor. Klinkt allemaal best mooi, maarrrrr… wat ontbreekt zijn belangrijke zaken zoals een adaptieve cruise control en een actief noodstopsysteem. En ook dode hoek signalering en kruisend verkeer detectie zijn niet verkrijgbaar. Misschien dat dat nog op de auto komt, maar als je op dit moment in de brochure kijkt is het niet te vinden. En laten we wel wezen: zeker op de duurdere versie verwacht je dat het in elk geval verkrijgbaar is.

Gebruiksgemak

Waar de Fiat wel weer punten op scoort is op gebruiksgemak. De Fiat 500X heeft nu een fraai 7-inch grote UConnect systeem aanraakscherm. Dat heeft allerlei handige functies en is te koppelen aan Android Auto en Apple Carplay. Het laat zich eenvoudig bedienen maar de symbolen en teksten zijn aan de kleine kant als je het rijdend, snel wil bedienen. Het zit wel mooi hoog op het dashboard zodat het snel afleesbaar is. Het stuurwiel is wat vreemd groot. Dat stoort niet echt maar valt wel op. Wat ook opvalt is dat de Fiat 500X mooier is afgewerkt dan de Suzuki Vitara. Er zijn fraaiere materialen gebruikt en het oogt gewoon goed dat de exterieurkleur terugkomt in het dashboard. Eén klacht: de brede achterste raamstijlen ontnemen flink wat zicht en een achteruitrijcamera is niet verkrijgbaar.

De Vitara heeft goed afleesbare instrumenten en een aanraakscherm waarin je via bluetooth je telefoon kunt bedienen. Maar het heeft een gebrekkige aanraakfunctie: het systeem reageert soms niet of nauwelijks (trááááág!) als je met je vinger op een functie drukt. Verder zit de kachelbediening zit erg laag, wat onveilig is. Je moet je ogen van de weg halen om het te bedienen. Over zicht gesproken, de raamstijlen zijn erg breed wat het zicht rondom beperk. Onze testauto heeft gelukkig wel een achteruitrijcamera. Het interieur is helaas opgetrokken uit goedkoop ogende en harde plastics. Voor deze prijs verwacht je toch wat meer verfijning. Ook het openen en sluiten van de portieren draagt niet bij aan de kwaliteitsbeleving: de deuren van de Suzuki voelen wat blikkerig aan.

Winnaar: Fiat 500X

Twee crossovers die flink wat binnenruimte bieden, maar ook aan de prijs zijn. Als je ze vergelijkbaar uitrust (lees: de Vitara met 1.0 motor neemt met het 2e uitrustingsniveau) dan zijn ze ongeveer even duur met een prijs van rond de 25 mille. Het zijn ook allebei vrij uitgesproken auto’s. De Fiat is frivool en vrolijk, de Suzuki vooral een no nonsense auto. De Vitara laat steken vallen als het gaat om rijgedrag en verfijning van het interieur. De Fiat slaat de plank mis als het gaat om actieve veiligheidssystemen, die simpelweg niet verkrijgbaar zijn. Uiteindelijk wint de Fiat 500X dit vergelijk omdat hij een veel prettiger weg- en stuurgedrag heeft vooral ook in stadsverkeer, zich makkelijker laat bedienen en een levendiger motor heeft – ondanks het feit dat hij 20 pk minder onder de kap heeft.

