Dubbeltest Hyundai i20 vs. Nissan Micra

De Hyundai is ruimer, maar de Micra biedt meer rijplezier

18 april 2019 De Hyundai i20 en Nissan Micra beginnen allebei aan een tweede leven; de kleine gezinsauto’s ondergingen recentelijk een facelift, waarbij er meteen in het leveringsprogramma werd gesneden. Welke B-segmenter is daarvan het meeste opgeknapt?

Ruimte

De Nissan is korter, smaller en lager dan de Hyundai en dat vertaalt zich in een beperkte binnenruimte. Dat geldt zowel achter- als voorin de Micra: wie langer is dan 1.90 meter, zit met zijn rechterbeen tegen de middenconsole aan. Op de achterbank moeten langere inzittenden de voorstoel tussen hun benen nemen; bovendien kunnen zij niet rechtop zitten. Zelfs de instap vormt al een probleem, want vanwege de aflopende daklijn van de Japanner stoot je gemakkelijk jouw hoofd. Met minimaal 300- en maximaal 1.004 liter blijft de bagageruimte achter bij die van de Hyundai. In de i20 kun je namelijk 326- tot 1.042 liter aan spullen meenemen. De Koreaan beschikt verder over een in hoogte verstelbare bagagebodem; zo’n handigheidje is op de Nissan niet verkrijgbaar. Op de achterbank van de i20 kunnen volwassenen goed zitten; met name de hoofdruimte is een aangename verrassing. Geen van beide auto’s heeft een middentunnel van betekenis, dus als het zo uitkomt, passen er drie kinderen achterin.

Rijgedrag

Doorgaans gaat een liefhebbershart niet sneller kloppen van een grijze Hyundai met een automaat. In dit geval is dat ten onrechte, met dank aan de combinatie van een 100 pk sterke benzinemotor en de voortreffelijke automaat uit onze testauto. Die telt zeven verzetten en benut je de sportstand, dan hangt de i20 lekker aan het gas. Dat de transmissie op zulke momenten nog even naadloos schakelt, verdient een compliment, net als het volgzame karakter van de Hyundai. Hoewel het onderstel merkbaar op comfort staat afgesteld, blijft de kleine Koreaan gedwee jouw commando’s opvolgen. Alleen de doodse besturing vormt een spelbreker.

De besturing van de Micra is misschien wat te licht, maar dat geldt voor de Nissan in zijn geheel: hij weegt bijna 100 kilogram minder dan de Hyundai (en dat voel je!). De Micra is een lichtvoetig karretje, waarmee je heerlijk kunt gooien en smijten. Het rauwe motorgeluid van de nieuwe, 100 pk sterke driepitter draagt bij aan de feestvreugde. Je moet de krachtbron wel aan de gang houden, want onder de 2.000 toeren geeft het blok niet thuis. Zolang je aan het sporten bent, geeft het niet dat de handgeschakelde vijfbak wat weerbarstig schakelt. Doe je het echter kalmpjes aan, dan vormt die hakerige transmissie eerder een ergernis. De komst van een nieuwe krachtbron is benut om de Micra van extra geluidsisolatie te voorzien. Nog steeds dringen wind- en bandengeruis echter nadrukkelijk de cabine binnen. De stoelen van de Hyundai zitten ook een stuk zachter dan die van de Nissan.

Verbruik

Bij de marktintroductie van deze tweede generatie van de i20, inmiddels alweer vijf jaar geleden, kon je kiezen uit twee benzinemotoren of een dieselversie. In 2016 deed de driecilinder turbo die ook onder de kap van onze testauto ligt, zijn intrede. Dat is inmiddels de enige krachtbron waarmee de Hyundai te verkrijgen valt. De driepitter is 172 Nm sterk en weet raad met een aanhanger van 950 kilogram (een handgeschakelde versie mag overigens 1.000 kilogram trekken).

De Koreanen geven voor de gereden uitvoering een verbruikscijfer op van 1 op 20. Wij kwamen tot een score van 1 op 14,7. Ook bij Nissan bestond het leveringsprogramma voorheen uit meerdere benzinemotoren. Tegenwoordig is de Micra alleen leverbaar met de 1.0-liter driecilinder uit onze testauto, goed voor 160 Nm en een trekgewicht van 1.200 kilogram. Op papier is die uitvoering in staat tot een gemiddeld verbruik van 1 op 21,7. In de praktijk realiseerden wij 1 op 16,1.

Gebruiksgemak

Aan het scherm van het infotainmentsysteem kun je merken dat de Hyundai i20 in de basis alweer uit 2014 stamt. De afmetingen zijn bescheiden en het zit alleen standaard op de twee duurste uitvoeringen. De rest van het dashboard ziet er weliswaar verzorgd uit, maar ook een beetje saai. Het is bovendien vervaardigd van knalhard kunststof. Het interieur van de Micra is opgetrokken uit soortgelijke materialen, maar de strook alcantara in de door ons gereden N-Sport-versie verhult dat tenminste nog een beetje. Het scherm van het infotainmentsysteem uit de Nissan oogt bovendien een stuk moderner (en groter!). Een speels detail is de deurgreep van het achterportier, die bij de Micra in de C-stijl verwerkt zit. Op de achterbank komen de inzittenden er in beide B-segmenters bekaaid vanaf: je flesje drinken moet je in een deurvak kwijt (dat zouden we overigens niet met een koffiebeker proberen!) en stroompunten om je telefoon of spelcomputer op te laden, ontbreken.

Veiligheid

Voor een kleine gezinsauto beschikken beide testkandidaten over een nette aanvullende veiligheidsuitrusting. Standaard zijn die hulpsystemen echter niet; bij Hyundai beschik je pas vanaf het tweede uitrustingsniveau over een actieve rijstrookassistent.

Bij Nissan moet je zelfs dán nog bijbetalen voor een aanvullende veiligheidsuitrusting. Voor € 500 extra beschik je over een pakket met actieve rijstrookassistentie, een noodstopsysteem en verkeersbordherkenning. Wie op zijn i20 meer hulpsystemen wil, kan niet anders dan de duurste versie kiezen. Pas dan heeft de auto bijvoorbeeld een noodstopsysteem. De Japanners houden net zo goed een aantal hulpsystemen achter voor de kostbaarste Micra. Kies je voor die Tekna-versie, dan kun je de kleine gezinswagen voor nog eens € 500 voorzien van dode hoek signalering, een waarschuwing bij kruisend verkeer en een stel vernuftige camera’s, waarmee je rond de auto kunt kijken. Geen overbodige luxe, want het zicht rondom is in de Micra niet best. Op de door ons gereden N-Sport zijn dergelijke hulpsystemen dus niét leverbaar! De Hyundai moet het sowieso zonder stellen, maar kan in tegenstelling tot de Nissan met vermoeidheidsherkenning worden uitgerust.

Prijs

Bij Hyundai beginnen de prijzen bij € 16.995. Voor dat geld krijg je weliswaar verwarmde buitenspiegels en een radio, maar wil je ook cruise control en airconditioning in je i20, dan ben je op een hoger uitrustingsniveau aangewezen.

Wij reden het topmodel: de Premium, die minimaal € 21.995 moet kosten. De auto beschikt dan over onder meer ‘keyless entry’ en een navigatiesysteem. Jammer dat de wielen standaard slechts 15-inch meten; dat oogt toch een beetje lullig. Onze Hyundai heeft ook nog een automaat, waarmee we uitkomen op een prijs van € 23.495. De vernieuwde Micra kost minimaal € 18.990 en dat is 3 mille meer dan je tot voor kort voor de Nissan kwijt was. Een fors prijsverschil in dit deel van de markt, maar voor die meerprijs krijg je dan wel een sterkere motor en een rijkere standaarduitrusting, met onder meer airconditioning en een stereo. De uitvoering die aan onze test deelneemt, bestond voorheen nog niet: het is de N-Sport, te herkennen aan zijn alcantara interieur, 17-inch wielen en donker getinte ramen. Die versie kost minimaal € 21.840; € 1.600 minder dan je voor de i20 verschuldigd bent, maar bij de Nissan moet je nog zelf schakelen en de Koreanen bieden in plaats van 3- wel 5 jaar fabrieksgarantie.

Winnaar

Een nieuwe motor heeft de Nissan Micra krachtiger gemaakt. In combinatie met het lage wagengewicht maakt dat de Japanner de leukere auto om mee te rijden. Bovendien beschikt de Nissan over de rijkste en meest toegankelijke veiligheidsuitrusting. De vernieuwde Hyundai i20 vertegenwoordigt de verstandige keuze: het is de comfortabelste van de twee, hij biedt de meeste binnenruimte en bij de Koreanen krijg je twee jaar extra fabrieksgarantie. De automaat uit onze testauto werkt weliswaar fantastisch, maar drijft de prijs ook behoorlijk op: een handgeschakelde Premium-uitvoering scheelt slechts € 150 met de Micra. Kun je die extra ruimte goed gebruiken, dan moet je voor de Hyundai kiezen. Onze persoonlijke voorkeur gaat echter uit naar de Micra.

