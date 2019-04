Dubbeltest Volvo XC40 versus Audi Q3

Titanenstrijd tussen luxe SUV's

12 april 2019 De Audi Q3 is onlangs helemaal vernieuwd. Reden genoeg om hem te vergelijken met de Auto van het Jaar 2018, de Volvo XC40. Heeft de Volvo nog steeds een voorsprong of is hij inmiddels voorbijgestreefd door de Audi Q3?

Type auto en prijzen

Compacte, premium SUV’s zijn behoorlijk gewild. BMW heeft de X1 en X2, Mercedes de GLA en Jaguar de E-Pace. Geen kinderachtige auto’s en voor Audi dus reden genoeg om hun Q3 grondig te vernieuwen. De auto is vanbuiten 10 centimeter gegroeid en de wielbasis groeide met 8 centimeter. Audi claimt dan ook meer binnenruimte.

Prijzen beginnen bij € 44.220. Je hebt altijd een licht- en regensensor, een noodstopassistent, dode hoek waarschuwing en een rijstrookassistent. De testauto is een 35 TFSI S-line en die is er vanaf € 46.470. Hij heeft standaard een 7-traps DSG-automaat en een 1,5 liter viercilinder turbomotor goed voor 150 pk. Dankzij ook nog eens een S-Line interieur en de nodige pakketten, komt de prijs van de testauto echter op een wel heel forse 69.465! Dan hebben we het over extra’s zoals een sportonderstel, een uitgebreid parkeerhulpsysteem, 20 inch wielen, het fraaie virtual cockpit, een navigatiesysteem dat 3 mille kost en ga zo maar door. Wat opvalt is dat een standaard Q3 eigenlijk erg basic is. Wil je er een beetje een mooie auto van maken – en dat wil je – dan zal je extra moeten betalen.Zo kosten die enorme wielen dik 4 mille en een volautomatische airco ruim 800 euro. Dat je zelfs voor een elektrische kinderbeveiliging 22 euro extra betaalt en voor een 12 volt aansluiting met 2x USB 71 euro, riekt toch wel naar een kruideniersmentaliteit. En dat je op deze testauto nog steeds zaken mist zoals keyless entry, stoelverwarming, adaptieve cruise control en een elektrisch bedienbare achterklep, zegt ook wel wat over het prijsniveau.

De XC40 is er vanaf net geen 41 mille. Dan krijg je een driecilinder met 163 pk. En je krijgt standaard altijd een zeer uitgebreide lijst aan veiligheidssystemen met onder meer een noodstopassistent dat voetgangers, fietsers en dieren herkent – maar daarover verderop veel meer. Onze testauto is de krachtige T4 goed voor 190 pk. Die is gekoppeld aan een zeventraps automaat en hij staat hier in het duurste uitrustingsniveau, R-Design. Dan kost de XC40 € 48.895. De testauto heeft bovendien een aantal pakketten en extra’s waardoor de prijs wordt opgestuwd tot een fikse € 65.493. Daarmee heb je een zeer rijk uitgeruste auto die nog steeds vier mille goedkoper is dan de Audi. Extra’s bij de Volvo zijn bijv. 20 inch wielen, een parkeercamera en een heel dikke stereo met DAB-radio.

Ruimte

De wielbasis van de Audi Q3 is ten opzichte van zijn voorganger toegenomen met acht centimeter. Die ruimte zou vooral ten goede zijn gekomen aan de achterpassagiers. Gaan we bij beide auto’s achterin zitten, dan blijkt inderdaad dat de Q3 nu aangenaam veel ruimte biedt aan benen en hoofd. In de Volvo is de beenruimte prima, maar de hoofdruimte is wat minder dan in de Audi – mede door het optionele glazen schuifdak. In beide auto’s heb je last van een hoge middentunnel waardoor je er als middelste inzittende achterin wat bekaaid vanaf komt. Je moet bij instappen achterin de Volvo nadrukkelijk over de wielkast heenstappen.

Bij de achterbakken wint de Audi overtuigend. Hij heeft met de bank op zijn plaats 530 liter en met alles weggeklapt 1.525 liter bagageruimte. Daar steekt de Volvo wat schril bij af met respectievelijk 460 en 1.366 liter. De Audi heeft bovendien standaard een verschuifbare achterbank met verstelbare rugleuning, dus je kunt kiezen voor veel beenruimte of iets meer bagageruimte. Maar de bank moet je handmatig wegklappen – in de Volvo gaat dat elektrisch. De Audi achterbak ligt diep waardoor je al snel een vieze broek hebt bij inladen. Beide auto’s hebben een vlakke laadvloer. De Volvo heeft een dubbele bodem en een vloer die half opklapbaar is om bagage vast te zetten.

Hoe rijden de Volvo XC40 en Audi Q3

Het is duidelijk dat beide auto’s een heel ander karakter hebben. De Volvo is vooral afgestemd op een comfortabele rit. Zelfs met de optionele 20 inch wielen voelt ie nog steeds lekker comfy. Hij heeft langere veerwegen dan de Audi waardoor hij luxe aanvoelt. Daardoor helt hij in bochten wel iets meer over dan de Q3. De besturing is direct en precies. De motor heeft met 190 pk meer dan genoeg trekkracht. De automaat schakelt schokloos. Maar je moet hem altijd 2 tikjes geven in plaats van één als je ‘m gewoon in Drive wilt zetten. Das even wennen.

De Audi waarmee wij rijden heeft grote 20 inch wielen, heel brede banden en dan ook nog het sportonderstel. Dat heeft voor- en nadelen. Voordeel: hij is niet uit zijn spoor te krijgen – hij heeft een heel goed weggedrag en schrikt niet van een potje sportief rijden. Maar die hoge mate van precisie en sportiviteit heeft als keerzij dat het onderstel stoterig aanvoelt; de auto is straffer gedempt om alle koetswerkbewegingen in toom te houden. De besturing is nogal gevoelloos rond de middenstand en nogal licht. De 150 pk sterke motor voldoet voor gebruik in Nederland prima, al merk je dat ie wat minder pk’s heeft dan onze test-Volvo en dus wat harder moet werken. De DSG-bak tenslotte schakelt schokloos. Alleen bij wegrijden pakt hij niet geheel vloeiend op.

De Volvo XC40 en Audi Q3 van binnen

SUV’s zijn auto’s die in hun DNA – als het goed is – een grote mate van gebruiksgemak hebben. En bij beide auto’s klopt dat ook wel. Zo heeft de Audi standaard een verschuifbare achterbank met verstelbare rugleuning. Hij schuift over 15 centimeter. Dat heeft de Volvo dan weer niet, maar die heeft wel allerlei slimme haakjes in de achterbak waar je boodschappentassen aan kan hangen en een vloerdeel dat rechtop kan staan zodat er een bak ontstaat voor boodschappentassen. En er is in de voordeuren ruimte genoeg voor een laptop, er is bergruimte onder de linkervoorstoel en in de middenarmsteun zit een apart prullenbakje. De Audi testauto heeft een parkeerhulp. Beide auto’s hebben een parkeercamera, wat heel handig is omdat het zicht schuin naar achteren in beide auto’s erg beperkt is.

Qua ergonomie wint de Volvo het van de Audi. Je bedient alle functies op een groot scherm door één keer te swipen en dan een knop in te drukken. Bij Audi zit alles ook onder twee schermen en moet je door allerlei menu’s heen, wat omslachtig is. Bovendien kijk je dan op de schermpjes in plaats van op de weg. Het instrumentarium is een digitale projectie. Je kunt dus kiezen wat je wilt zien, bijvoorbeeld de navigatie tussen de snelheidsmeter en toerenteller. Bij de Volvo kan dat trouwens ook. Wat wel weer raar is bij zoveel hi-tech, is dat je de Audi Q3 start met een sleutel. Das toch raar voor auto van 68 mille.

Veiligheid

Dit is hét sterke punt van de Volvo. Er zit standaard zeer veel actieve veiligheid op de XC40. Zo heeft hij een noodstopassistent die voetgangers, fietsers en grote dieren herkent en die ook in het donker werkt. Hij heeft energie-absorberende voorstoelen om letsel aan de rug te verminderen in geval van een aanrijding. Verder is er verkeersbordenherkenning en heeft ie een rijstrookassistent. Er is altijd een systeem gemonteerd dat tegemoetkomend verkeer ontwijkt als er een botsing mee dreigt en je automatisch terugstuurt de weg op als je van de weg raakt.

Standaard is verder een systeem dat Connected Safety heet. Volvo’s kunnen elkaar nu onderling waarschuwen via info die wordt gedeeld in de cloud. Als het bijvoorbeeld ergens glad is (wat de auto merkt via de tractieregeling) zet hij die info, plus de bijbehorende coördinaten in de cloud. Hij doet hetzelfde als een Volvo een ongeluk heeft gehad of met zijn alarmlichten ergens staat. Zo kunnen andere Volvo’s er op anticiperen.

En dan kun je in de optielijst ook nog kiezen voor adaptieve cruise control waarbij de auto min- of meer autonoom op de snelweg kan rijden. Je krijgt dan meteen detectie voor kruisend verkeer achter de auto en dode-hoekbewaking. Kost je 1.000 euro extra en is leverbaar vanaf het tweede uitrustingsniveau. Sommige systemen in andere auto’s geven nogal ruw of erg dwingend correcties, maar in deze Volvo is het allemaal mooi subtiel van afstemming.

Daar kan de Audi niet tegenop, hoewel de systemen die er standaard op zitten voor dit type auto keurig zijn. Op de Audi zit altijd een noodstopassistent, dode-hoekwaarschuwing en een rijstrookassistent. Wil je meer veiligheid dan kan dat, maar zal je wel de optielijst in moeten duiken. De testauto heeft bijvoorbeeld ook kruisend verkeer detectie achter de auto. Voor € 2.028 heb je het zogeheten Assistentie-pakket met verkeersborden herkenning, front assist en adaptieve cruise control. Het addertje onder het gras is alleen dat je dan tevens in elk geval het dure Pro Line uitrustingsniveau (of hoger) moet kiezen.

Conclusie

De Audi Q3 is ruimer en verfijnder dan zijn voorganger en een goed sturende auto. Hij is ook ruimer dan de Volvo XC40. Maar de XC40 is altijd een stuk goedkoper – ook als je ‘m vergelijkbaar gaat ‘aankleden’. En hij heeft standaard meer uitrusting en een rijkere veiligheidsuitrusting. Daarom wint de Volvo dit vergelijk.