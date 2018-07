Private lease: 6x goedkoper dan kopen

Dat kan toch niet?

16 juli 2018 Als er in gezelschappen over private lease wordt gesproken zijn de meningen verdeeld: ‘een leasemaatschappij moet er toch ook aan verdienen?’, ‘private lease is gewoon een lening’ en ‘te mooi om waar te zijn’ hoor je met enige regelmaat voorbij komen. Toch is het zo. Hoe is het dan mogelijk dat private lease in veel gevallen goedkoper is dan het kopen van een (nieuwe) auto? Het sleutelwoord is schaalvoordeel. Zes redenen waarom leasen goedkoper is dan zelf kopen.

1. Aanschafprijs

Leasemaatschappijen nemen op grote schaal auto’s af. Waar een consument één auto afneemt gaat het bij leasemaatschappijen wel om enkele honderden auto’s tegelijk. Dat zorgt voor enorm schaalvoordeel die je, hoe goed je ook kunt onderhandelen, als particulier niet voor elkaar kunt krijgen.

Leasemaatschappijen fungeren bovendien als een soort van bank. Daardoor kunnen zij gebruikmaken van gunstigere rentetarieven dan wanneer je zelf een financiering gaat afsluiten om een auto te kopen. Ook dit draagt bij aan lagere kosten in waardevermindering en rente en dus een lager leasetarief.

2. Verzekering

Ook dit punt heeft weer te maken met schaalvoordeel, want als een leasemaatschappij honderden auto’s onderbrengt bij een verzekeraar komt dit de verzekeringspremie ten goede. Vaak heeft een leasemaatschappij ook een eigen verzekeringstak. Daarnaast dekken ze casco risico (het allrisk deel) zelf af. Dat maakt de verzekeringskosten aanzienlijk lager.

3. Onderhoud

Een leasemaatschappij heeft met diverse onderhoudspartijen een landelijk dekkend onderhoudsnetwerk. Daarmee worden afspraken gemaakt over de tarieven. Omdat het om grote aantallen gaat die zij daarheen sturen voor onderhoud kunnen ook hier heel scherpe tarieven voor worden afgedwongen. Dat zijn niet de tarieven die je gewend bent om te betalen bij een onderhoudsbeurt.

4. Reparatie

Waar dit bij een particulier per mankement of schadegeval bekeken zal moeten worden weet de leasemaatschappij al op voorhand wat de kosten zullen zijn. Omdat ze ook voor reparatie en schadeherstel grote aantallen auto’s richting hun netwerk brengen zijn ze in de positie om de condities zoveel als mogelijk uit te knijpen.

Bovendien kan een leasemaatschappij op basis van hun ervaringen in de zakelijke leasemarkt goed inschatten hoe groot de kans op eventuele reparaties en schadeherstel is.

5. Motorrijtuigbelasting

Doordat alle leasemaatschappijen statutair gevestigd zijn in Noord-Holland betalen zij ook de motorrijtuigbelasting (wegenbelasting) die bij deze provincie hoort. Die is toevalligerwijs in Noord-Holland het voordeligst. Tenzij je zelf in Noord-Holland woont kom je anders niet in aanmerking voor dat tarief.

6. Verkoopwaarde

Aan het einde van de lease moet de auto weer worden verkocht en ook dat kan een leasemaatschappij veel beter dan de particulier. Ze stoten de auto door naar de handel of verkopen hem zelf in één van hun occasioncentra. Voor een betere prijs en met veel minder gedoe dan wanneer je zelf je auto in zou ruilen of verkopen via bijvoorbeeld Marktplaats.

Conclusie

Al met al ben je hierdoor met private lease in veel gevallen goedkoper uit dan wanneer je zelf een nieuwe of zelfs een occasion zou kopen. En ja, een leasemaatschappij verdient hier natuurlijk ook aan, maar zolang je als berijder goedkoper uit bent is private lease een heel interessante manier om een gloednieuwe auto rijden zonder je spaargeld stuk te slaan of te lenen.

Meer informatie en zelf berekenen:

Een auto kopen of private leasen, wat is goedkoper?