Verleidelijke Kia ProCeed

Sportieve stationwagon van 31 mille vanaf maart 2019

18 december 2018 Begin 2019 komt Kia met de ProCeed, een verleidelijk ogende lifestyle stationcar. Let wel, Kia levert ook een normale Ceed stationwagon. Deze ProCeed is iets minder praktisch maar wel sportiever en… erg mooi.

ProCeed: vanaf 31 mille

Tot voor kort gebruikte Kia de naam Proceed voor zijn driedeurs hatchback. Maar de markt van de driedeurs hatchback is zo dood als een pier. Vandaar dat Kia de naam ProCeed nu gebruikt voor zijn gloednieuwe lifestyle stationcar, in jargon ook wel een shooting brake genoemd. Kia wil met deze auto laten zien dat het (nog) meer kan dan alleen goede gezinsauto’s bouwen. Wil je een sportieve, sexy auto dan kun je bij hen ook terecht. Dat liet Kia eerder al zien met de uiterst sportief rijdende en fraai gelijnde Stinger. En nu dus met deze ProCeed.

Prijzen beginnen bij 30.995 euro voor de 120 pk sterke ProCeed 1.0 T-GDi GT-Line. De duurste versie is de 204 pk sterke ProCeed GT 1.6 T-GDi DCT7. Die kost minimaal 45.295 euro. Diesels variëren in prijs van van 35.495 tot 39.995 euro. In maart staat de auto bij de Nederlandse dealers.

Lijkt wel mini-Porsche Panamera

Ten opzichte van de gewone Ceed stationwagon verlies je dertig liter bagageruimte, wat komt door de veel schuiner aflopende achterzijde, samen met de lage zijramen tevens de meest kenmerkende lijn van de Proceed. Sta je schuin achter de auto dan mist die andere vormgeving zijn uitwerking niet. Door je oogharen bekeken lijkt de ProCeed enigszins op een miniversie van de Porsche Panamera. De smalle achterlichten dragen daar ook aan bij. Verder zitten er diverse details op die alleen zijn voorbehouden aan de ProCeed en je dus niet op de normale Ceed tegenkomt. Zo is er bijvoorbeeld de streep op de dorpels, zijn er de glanzend zwarte eccenten achter de achterwielen en de afwijkende grille met rode accenten. Is de Ceed stationwagon praktisch maar wat saai, deze auto is een echte eyecatcher. Hij staat stoer op z’n wielen.

Mooi, maar minder hoofdruimte

Aan de binnenzijde zijn ook rode accenten gebruikt, bijvoorbeeld in de deuren en de stiksels van stoelen en stuurwielrand. Dat stuurwiel is aan de onderzijde niet rond maar recht van lijn. Iets dat je in raceauto’s tegenkomt om de coureur meer beenruimte te geven. In de ProCeed staat het vooral erg sportief. Wie mooi wil zijn moet hier en daar ook pijn lijden: door de lagere raampartij en daklijn – de ProCeed is 4 centimeter lager dan de Ceed stationwagon – is de hoofdruimte voor- en achterin beperkt. Ben je langer dan 1 meter 80 dan zit je al snel met je kruin tegen het dak. Dat geldt zeker voor de versie die wij reden en een schuifdak had. Ook het zicht naar achteren is erg beperkt. De achterruit ligt zo vlak in de achterklep dat je weinig zicht hebt. Het lijkt alsof je door een brievenbus gluurt. De brede c-stijlen helpen ook niet.

Rijdt goed en sprtief

De ProCeed ziet er niet alleen sportief uit, zo rijdt hij ook. Gelukkig is de auto niet knalhard van vering en demping, maar je voelt wel dat de ingenieurs met de afstemming hebben gespeeld. Je kunt aardig hard de hoek om met deze auto, waarbij de besturing keurig precies is en de auto maar weinig overhelt. De testauto die we kort konden besturen was uitgerust met een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Die schakelt mooi, maar had - gezien de sportieve inborst van de ProCeed – nog wat kwieker mogen reageren. We reden met de sterkste, 204 pk kractige, benzineversie. Dat is een krachbron die goed bij de auto past en levendig reageert op bewegingen van het gaspedaal.

Altijd rijke standaarduitrusting

Wat gaat de ProCeed kosten? Kia zet de auto wat hoger in de markt dan de de Ceed vijfdeurs en Ceed Sportswagon. Hij is er alleen in de duurste uitvoeringen GT-Line, GT-PlusLine en GT. Dat betekent in alle gevallen een rijke standaarduitrusting. De GT-Line heeft led-koplampen en dito achterlichten, 17-inch lichtmetalen wielen en een uitgebreide reeks rijhulpsystemen. Een infotainmentsysteem met 8-inch touchschreen, geïntegreerde navigatie met TomTom Live Services en smartphoneconnectie via Apple CarPlay en Android Auto is aanwezig. Verder heeft de auto altijd met suède beklede sportstoelen, andere bumpers en zijskirts. De GT-PlusLine heeft ook nog eens dode-hoek-bewaking en een verklikker voor kruisend verkeer tijdens achteruitrijden. Andere extra’s zijn een JBL audiosysteem, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en verwarmbare achterbank. De uitvoering GT tot slot heeft een nog sportievere uitstraling dankzij 18-inch lichtmetalen GT-wielen. Verder heeft hij slimme parkeerhulp (SPAS) en parkeersensoren aan de voorzijde.

Vier motoren

De ProCeed komt er met keuze uit vier motoren. Er zijn drie benzinemotoren met vermogens van 120, 140 en 204 pk. En er is één diesel, de 1.6 CRDi met 136 pk. De GT-Line en GT-PlusLine zijn leverbaar met alle genoemd motoren, behalve de 204 pk sterke 1.6 T-GDi benzinemotor. Die is er uitsluitend voor de ProCeed GT. Alle motorvarianten, met uitzondering van de 120 pk benzineversie, zijn optioneel leverbaar met een zeventraps automaat met dubbele koppeling.

Dubbeltest Kia Ceed Ford Focus

Test Kia Stinger

Test Kia Ceed