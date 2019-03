Proactieve mobility service steeds internationaler

ARC Europe: een uniek netwerk voor de zakelijke markt

04 maart 2019 Toen ARC Europe in 1991 werd opgericht kon niemand nog overzien hoe belangrijk deze organisatie in de toekomst zou worden. 8 nationaal opererende automobielclubs – waaronder de ANWB – verenigden zich om in te kunnen schrijven op Europese pechhulptenders. Nu, iets meer dan vijfentwintig jaar later, bewijst het partnership nog steeds van onschatbare waarde te zijn. Op het gebied van pechhulp, service, innovatie en business development zorgt het voor een toegevoegde waarde die de landsgrenzen overstijgt.

Arne de Greef, manager Sales ANWB Zakelijk

Arne de Greeff, manager sales bij ANWB Zakelijk, legt uit waar de toegevoegde waarde van ARC Europe uit bestaat en waarom deze zo essentieel is. ‘ARC heeft meerder rollen. De organisatie zorgt ervoor dat er een internationaal wegenwacht netwerk is voor onze leden en zakelijke berijders. Zij is op Europees terrein leidend op het vlak van sales richting onder meer autofabrikanten en lease maatschappijen. En ARC heeft een aanjaagfunctie en coördineerde rol bij business development.’

Een netwerk om op te vertrouwen

Arne de Greef: ‘De samenwerking met ARC Europe is essentieel voor de ANWB én voor onze klanten in de zakelijke markt. Zonder een dergelijk samenwerkingsverband loopt de hulpverlening in Europa binnen de kortste keren spaak. De reis van de Nederlandse automobilist blijft niet beperkt tot de landsgrenzen. Mocht er in het buitenland iets gebeuren dan wil deze kunnen vertrouwen op een netwerk dat hij gewend is in eigen land. Dat netwerk biedt ARC Europe. Belangrijk want autofabrikanten hebben ook klanten in allerlei verschillende landen. Aan groot zakelijke klanten kunnen we dus overal dezelfde service bieden.’

Van reactief naar proactief

Het bedrijf Intelematics is een mooi voorbeeld van de internationale samenwerking van een aantal ARC clubs,’ licht Arne de Greeff toe. ‘In dit bedrijf werken we samen met zusterclubs als de Oostenrijkse OMTC en de Britse AA om onze Wegenwacht-kennis te bundelen voor connected oplossingen. Onze gezamenlijke kennis en ervaring zetten we in om nieuwe connected technologie te ontwikkelen, die we vervolgens vermarkten aan onze zakelijk partners.

Met de connected technologie kunnen we voorspellen wanneer een accu moet worden vervangen. In plaats dat we reactief in actie komen wanneer er pech is ontstaan, kunnen we berijders proactief gaan benaderen om pech te voorkomen. Dit voorkomt stilstand en verhoogt de klanttevredenheid van de berijder. Was de klassieke pechhulp dus een reactieve dienstverlening, de moderne mobility services zijn proactief.’

Business development

‘En dan tot slot nog de meerwaarde van ARC Europe op het vlak van business development,’ licht Arne de Greeff toe. ‘We zien momenteel grote trends op de mobiliteitsmarkt. Denk aan private lease, connected services, de impact van big data, Mobility as a service (MaaS) en aan car, scooter en e-bike sharing. De ontwikkelingen gaan enorm snel. Er is geen enkele partij die geheel zelfstandig leidend kan zijn op al die afzonderlijke terreinen. Maar in ARC Europe-verband zijn we dat wel!

De ANWB is sterk op het vlak van service op laadpaalinfrastructuur en de reparatie van laadpalen op afstand. Wij trainen buitenlandse zusterclubs op dat vlak. De ANWB biedt samen met haar zusterclubs die verenigd zijn in ARC Europe een uniek netwerk van kennis, service en innovatie waar we onze zakelijk klanten ten volle van laten profiteren. In ARC Europe-verband hebben de verenigde automobielclubs een voortrekkersrol waar geen enkele individuele automobielorganisatie aan kan tippen.’

Arne de Greeff is sinds 2014 als manager sales verantwoordelijk voor de zakelijke klantrelaties van de ANWB. Met zijn team van accountmanagers wordt met (groot) zakelijke klanten zoals leasemaatschappijen, auto fabrikanten en auto verhuurmaatschappijen, samengewerkt om de zakelijke rijder te faciliteren in zorgeloos vervoer.