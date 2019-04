ANWB wordt slimmere dienstverlener

Connected als onderdeel van de dienstverlening

08 april 2019 De connected-technologie zet de wereld van de mobiliteit op z’n kop. Of je nu onderweg bent, een verzekering wilt afsluiten, onderhoud of pechhulp nodig hebt, deze technologie maakt het helder én makkelijk te regelen.

De connected-technologie kan bijna alles met elkaar verbinden én op afstand regelen. Bas Jansen, programmamanager ANWB Connected, legt uit wat dit betekent. “Connected is nog niet zo bekend bij de massa. Het idee is niet om connected te verkopen als los product, maar om bestaande producten en diensten ermee te verrijken en te verbeteren.”

Dagelijks relevant

De technologie stelt de ANWB in staat te transformeren naar de grootste, beste én slimste mobiliteitsdienstverlener van Nederland. “Het gaat daarbij niet langer om alleen hulpverlening, maar om mobiliteit als geheel,” aldus Bas “Wat we nastreven is om wekelijks of zelfs dagelijks proactief relevant te zijn.Connected data vormen de grondstof voor slimme diensten, zoals diagnostiek op afstand en preventieve pechhulp.”

De ANWB is aanwezig in de reisvoorbereiding, tijdens én na de reis. “We voegen op al die momenten waarde toe voor de leden,” legt Bas Jansen uit. Een goed voorbeeld daarvan is ‘parkeren’ waarbij je automatisch wordt afgemeld als je de auto start. Daarmee lossen we een probleem op wat veel leden regelmatig ervaren. Ook zien we interesse van onze leden om vroegtijdig te weten dat hun accu stuk kan gaan bij aankomend koud weer.”

Proactieve pechhulpverlener

Bas Jansen verwacht dat de transformatie van de ANWB leidt tot een imago van proactieve pechhulpverlener. “Dat zal in de toekomst veel mensen reden geven om een Wegenwacht pakket aan te schaffen. We kunnen hen sneller helpen, omdat we exact hun locatie kunnen bepalen. Ook weten we wat er met de auto aan de hand is en kunnen dus direct de beste hulp bieden. Proactief pech voorspellen wordt ook een belangrijke dienstverlening.”

Bas Jansen kijkt met vertrouwen naar de toekomst. “Nieuwe diensten op het vlak van onderhoud, parkeren, tanken, verzekeren, ledenvoordeel en aanbiedingen worden ontwikkeld en gecombineerd om klanten te binden. Steeds meer autofabrikanten gaan data delen. Als ANWB willen we hierop voorbereid zijn om onze klanten onderweg nog beter te kunnen helpen. Hiermee komt ANWB Connected binnen het bereik van velen.”

Kansen voor onze zakelijke dienstverlening

Ook voor de zakelijke klanten biedt ANWB Connected volgens Bas Jansen vele mogelijkheden. “Voor klein zakelijk zijn dit vergelijkbare diensten als voor de consumenten (pechpreventie, parkeren, rittenregistratie, tanken). Voor partijen in fleet, lease en rental biedt het ook de mogelijkheid om efficiënt met het wagenpark om te gaan door middel van pechpreventie en voertuiginzet. Ook voor OEM’s kan ANWB Connected interessant zijn. Nog niet alle auto’s zijn van origine connected. Om toch de service te bieden voor deze klanten kan after market een oplossing bieden. Als ANWB willen we op dit vlak graag samenwerken met onze zakelijke klanten/partners.”

