AutoMaatje binnen een jaar op 30 locaties

30 januari 2018 ANWB AutoMaatje, een vervoerservice waarmee vrijwilligers met hun eigen auto minder-mobiele buurtgenoten vervoeren, is deze maand een jaar actief. Inmiddels wordt deze dienst vanuit 30 locaties aangeboden, hebben meer dan 350 vrijwilligers zich als chauffeur aangesloten en zijn alles bij elkaar al bijna 14.000 ritten gemaakt.

Even boodschappen doen, naar de kapper of huisarts is niet vanzelfsprekend voor meer dan een miljoen ouderen of mensen met een beperking. Met AutoMaatje kunnen zij een lift krijgen van een buurtbewoner, die hen tegen een geringe vergoeding per kilometer naar hun bestemming brengt. Zo blijven deze mensen mobiel en sociaal actief. De coördinatie wordt vaak verzorgd door lokale welzijnsorganisaties. Na een pilot in de gemeenten Barneveld en Woerden in 2016 bleek al snel dat er veel belangstelling voor is.

ANWB AutoMaatje-locaties

AutoMaatje is vervolgens van start gegaan in Ronde Venen (vier locaties) , Achterveld, Dalfsen, Simpelveld, Haaksbergen, Midden-Drenthe (meerdere locaties), Bodegraven Reeuwijk (twee locaties) , Helmond, Huizen, Lelystad, Son en Breughel (twee locaties),Teylingen (meerdere locaties) Nieuwegein en Oosterhout. In het eerste kwartaal van 2018 komen daar bij: Amsterdam Nieuw West, Kerkrade, Ermelo, Drimmelen, Ommen, Tilburg, Enschede, Wijdemeren en Arnhem.

Een landelijk dekkend netwerk is de ambitie

Bijna de helft van de Nederlandse gemeenten heeft bij de ANWB informatie aangevraagd over het samen opstarten van een lokaal AutoMaatje project.

Uiteindelijk wil de ANWB toewerken naar een landelijk dekkend netwerk. De ANWB wil er met AutoMaatje aan bijdragen dat iedereeen met plezier onderweg kan zijn.

AutoMaatje heeft geen winstoogmerk en is genomineerd voor de ‘Meer dan handen’ vrijwilligersprojecten in de categorie Landelijke vrijwilligersprojecten.

