Garagereviews gestopt

ANWB is per 15 april gestopt met Garagereviews. De ANWB ziet het als een belangrijke taak voor haarzelf om consumenten voor te lichten over de kwaliteit van garagebedrijven. In de toekomst willen wij dit daarom op een andere manier vorm gaan geven. Momenteel zijn wij bezig met het in kaart brengen van alternatieven, waarbij onze wens is om de bestaande reviews op te nemen. Wij danken iedereen voor de geschreven en geraadpleegde reviews.

Terug naar Onderhoud en reparatie