ANWB: consument wil vliegtaks per vlucht

07 maart 2019 Als het kabinet een vliegtaks invoert, moet er per vlucht en niet per ticket worden belast. Bovendien moeten de belastinginkomsten die hiermee worden verkregen, worden ingezet voor groene maatregelen. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een representatief onderzoek onder ANWB-leden dat de bond eind 2018 liet uitvoeren.

Eerlijker

Om milieuvervuilend gedrag te beprijzen, wil het kabinet in 2021 een vliegtaks invoeren. Passagiers zouden daarbij 7 euro belasting bovenop hun ticketprijs gaan betalen. Uit het ANWB-onderzoek blijkt dat reizigers er begrip voor hebben dat ook de luchtvaart wordt betrokken in de maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, maar dat meer dan de helft van hen (54%) een belasting per vlucht eerlijker vindt. Bij die vorm van belastingheffing gaan vrachtvluchten en passagiers die alleen maar overstappen in Nederland ook meebetalen. Bovendien wordt het hierdoor mogelijk om minder schone vliegtuigen zwaarder te belasten dan schonere toestellen. Daarnaast wordt met een belasting per vlucht een hoge bezettingsgraad gestimuleerd.

Vergroenen? Dan ook inzetten voor groene maatregelen

Het kabinet streeft met de invoering van een vliegtaks naar fiscale vergroening en verduurzaming van de luchtvaart. Als dit inderdaad de drijfveer is, dan moeten de verkregen inkomsten wat de consument betreft ook daadwerkelijk worden aangewend voor groene maatregelen. Daarbij vindt 48% van de respondenten dat de vliegtaks-inkomsten kunnen worden ingezet voor een breed pakket aan groene maatregelen, zoals de verbetering van internationaal openbaar vervoer of van de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Een vergelijkbaar deel (43%) vindt dat de verkregen middelen nadrukkelijk moeten worden aangewend om de luchtvaart te vergroenen, bijvoorbeeld door het gebruik van biokerosine te stimuleren en in te zetten op innovatie, zoals elektrisch vliegen.

In het wetsvoorstel wordt de bestemming van de vliegtaks-inkomsten vooralsnog in het midden gelaten. Gesteld wordt dat deze gedeeltelijk zouden kunnen worden gebruikt om de huidige belastingen op ondernemen en werken te verlagen.

Om de uitkomsten van het ledenonderzoek onder de aandacht te brengen van de politiek heeft de ANWB een brief gestuurd naar staatssecretaris Snel van Financiën. Daarnaast wil de ANWB dat luchtvaartmaatschappijen passagiers gaan informeren over de duurzaamheidsklasse van het vliegtuig waarmee de vlucht wordt uitgevoerd.

Meer informatie over de vliegtaks