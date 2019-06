Sprinkhanenplaag Sardinië

13 juni 2019 Miljoenen sprinkhanen zijn op het Italiaanse vakantie-eiland Sardinië neergestreken. Tenminste twintig vierkante kilometer is aangetast in de regio rond de stad Nuoro in het binnenland. Lokale boeren noemen het een 'echte noodsituatie'. "Er zijn zones waar je op een tapijt van sprinkhanen loopt."

De schade loopt in de miljoenen. De sprinkhanen dringen door in boerderijen en vernietigen weilanden. Het is de niet de eerste keer dat Sardinië kampt met een invasie van de vraatzuchtige dieren. In de jaren veertig werden honderdduizenden hectares kaalgevreten. Volgens deskundigen zijn de redenen voor de invasie onder meer de weersomstandigheden en het feit dat er geen grond wordt bebouwd. Daar leggen de insecten hun eieren.

Bron: ANWB Actuele Reisinformatie