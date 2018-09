ANWB blij met weghalen BSN-nummer

04 september 2018 De ANWB is verheugd over het voornemen van Staatssecretaris Knops om het BSN-nummer van de eerste pagina van het paspoort af te halen. Door deze ingreep wordt de kans dat vakantiegangers worden geconfronteerd met identiteitsfraude aanzienlijk verkleind.

De ANWB ontving afgelopen jaren duizenden klachten van vakantiegangers over het kopieren van hun bsn-nummer. Vooral bij buitenlandse hotels en campings is dit een hardnekkig probleem. Afdekken of doorstrepen van het nummer op de kopie wordt vaak niet geaccepteerd.

In gesprek met buitenlandse autoriteiten kreeg de ANWB vaak als reactie: ‘Nederland heeft het probleem zelf veroorzaakt door het nummer voorop te zetten’. Met de oplossing van de Staatssecretaris komt er uitzicht op verbetering. De ANWB dringt aan om de uitleesprocessen bij politie en andere instanties zo spoedig mogelijk aan te passen.

