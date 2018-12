Veilig je huis achterlaten tijdens de feestdagen.

Hoe verklein je de kans op woninginbraak?

Heerlijk op vakantie in december: naar sfeervolle kerstmarkten, romantische steden of heerlijk in een vakantiehuisje. Het maakt niet uit met wie je bent, neem het ervan. Maar voordat we kunnen zeggen “Laten we gaan!”, vinden we het bij de ANWB toch ook belangrijk om even achterom te kijken. Laat je je huis wel veilig achter? We hebben een handige checklijst voor je gemaakt en wie weet heb jij nog wel goede tips. We horen het graag!

Checklist voor je huis

Laat lampen aan. Dan lijkt het alsof er iemand thuis is. Stel bijvoorbeeld een lichtschakelaar in of laat de planten- en postoppas de lampen aan en uit doen.

Dan lijkt het alsof er iemand thuis is. Stel bijvoorbeeld een lichtschakelaar in of laat de planten- en postoppas de lampen aan en uit doen. Sluit ramen en deuren goed af (ook als je maar even weggaat). Draai de deur ook altijd op slot.

Heeft je huis een achterom? Doe de poort ook goed op slot en zorg voor verlichting in de tuin.

in de tuin. Leg kostbare apparatuur, zoals laptops en iPads, uit het zicht . Een dief gaat meestal voor een snelle buit. Geef hem/haar die kans niet.

. Een dief gaat meestal voor een snelle buit. Geef hem/haar die kans niet. Heb je struiken rondom je huis? Zorg ervoor dat ze kort zijn, zodat het huis voor buren en voorbijgangers goed te zien is.

is. Vertel in de app-groep van je buurt dat je op vakantie bent. Meld in die app-groep ook verdachte omstandigheden.

dat je op vakantie bent. Meld in die app-groep ook verdachte omstandigheden. Dieven houden niet van lawaai. Kun je wellicht je Google Home lawaai laten maken ? Hondengeblaf of gewoon de radio aan zetten?

? Hondengeblaf of gewoon de radio aan zetten? Check of er geen ladders, containers of andere hulpmiddelen bij je woning staan die het makkelijk maken om naar binnen te klimmen.

die het makkelijk maken om naar binnen te klimmen. Verstop je huissleutels niet buiten je huis, omdat dat makkelijk lijkt. Het is namelijk ook makkelijk voor de dief.

En, in het algemeen: bel altijd 112 bij een verdachte situatie. Je kent je eigen buurt toch het beste, dus als je het niet vertrouwt, is dat niet voor niets.

Hoe vaak wordt er ingebroken?

Toch nog best vaak, helaas. Maar gelukkig steeds minder! Ook omdat de politie juist in december extra goed oplet of er niet wordt ingebroken. Zo werd er in 2013 nog 87.000 keer ingebroken, maar in 2017 nog maar 49.000 keer. Maar het zal jouw huis maar zijn: dat is niet zo fijn thuiskomen natuurlijk.

Hoe denkt een dief?

Het klinkt misschien gek, maar het is ook een idee om je in te leven in de dief. Wat zijn nu de meest beproefde methoden? Welke mogelijkheden heeft ie? De politie heeft hier een handig dossier van gemaakt.

Laten we gaan.

Als je alle zaken kunt afvinken op de checklist, ga je zeker goed voorbereid op pad!