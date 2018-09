Campagne tegen appen en bellen in het verkeer van start

13 september 2018

Op initiatief van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is, samen met onder andere de ANWB, een grootschalige campagne ontwikkeld tegen appen en bellen in het verkeer. Donderdag 13 september werd in Den Haag het startsein gegeven.

Een op de vier mensen leest wel eens berichten tijdens het rijden, een op de vijf stuurt een berichtje terug. Het risico op een ongeluk is dan zesmaal zo groot. De campagne geeft tips en roept iedereen op om onderweg de aandacht bij één ding houden: het verkeer, zonder afleiding van appjes of social media. Vandaar de slogans: Rij MONO, fiets MONO.

Jarenlange campagne

De MONO-campagne, waarbij naast het ministerie en de ANWB onder andere ook Flitsmeister, Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond, TeamAlert, Nederland ICT en provincies zijn betrokken, gaat jarenlang lopen. Bij veel mensen is het gebruik van een smartphone ingesleten gedrag. Het duurt jaren voordat dat gedrag verandert. Het eerste deel van de campagne loopt tot medio december en start onder meer met attentieborden langs de weg en tv-spotjes. Later volgen bioscoop- en radiospotjes.

Laat je niet afleiden in het verkeer

MONO ONGESTOORD ONDERWEG