Het avontuur van de ANWB

15 juni 2018 1 juli is het 135 jaar geleden dat de ANWB werd opgericht. Om dit te vieren is een boek geschreven over deze 135-jarige geschiedenis. Het vertelt het verhaal van hoe een jongensclub van 20 fietsers uit kon groeien tot een toeristenbond met 4,4 miljoen leden.

Een club die Nederland voorzag van zaken als de paddenstoel en andere wegwijzers, reisgidsen en kaarten, bewegwijzerde routes en de Wegenwacht. De geschiedenis van de ANWB is ook de geschiedenis van de Nederlandse samenleving, van de vakanties voor de happy few tot de massale zomerse uittocht en mobiliteit voor velen.

Vanaf juli verkrijgbaar

Het boek is gebonden en rijk geïllustreerd. Het telt 192 pagina's met 200 illustraties in kleur.

Het is vanaf juli te koop in de ANWB Webwinkel en in alle ANWB-winkels. Leden van de ANWB betalen € 19,95, niet-leden € 24,95.