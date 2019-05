Test zelf de nieuwste rijhulpsystemen

Gratis publieksevenement rond aanvullende veiligheidsuitrusting personenwagens

15 mei 2019 Op zondag 2 juni kun je op de Automotive Campus in Helmond gratis de nieuwste rijhulpsystemen komen testen. Het Mobifestival vormt de aanloop naar een vakbeurs over de aanvullende veiligheidsuitrusting van moderne personenwagens.

Het ITS European Congress is de grootste Europese beurs over informatie- en communicatietechnologieën in de auto. Dit jaar vindt het evenement plaats op de Automotive Campus in Helmond. Hoewel het gaat om een vakbeurs, is zondag 2 juni vrij toegankelijk voor het grote publiek. Op het Mobifestival kunnen zij aan den lijve ondervinden hoe de nieuwste rijhulpsystemen werken; je hoeft je niet vooraf aan te melden en de toegang is gratis.

Gebruik hulpsystemen stimuleren

De bedoeling van het Mobifestival is om het gebruik van dergelijke systemen te stimuleren. Weliswaar is een aanvullende veiligheidsuitrusting op steeds meer moderne personenwagens beschikbaar, maar uit onderzoek blijkt dat veel automobilisten deze systemen nog niet kennen. En als ze er wél van hebben gehoord, weten ze niet hoe ze de verschillende functies moeten gebruiken.

Hulpsystemen als een rijstrookassistent, vermoeidheidsherkenning en dode hoek signalering worden aangeduid met de term ‘ADAS’ (Advanced Driver Assistance Systems). Ze kunnen gevaarlijke situaties herkennen, de bestuurder waarschuwen en waar nodig zelfstandig ingrijpen. Daarnaast vormen ze de opmaat naar geautomatiseerd rijden en kunnen nu al (deels) taken van de bestuurder overnemen.

ADAS kunnen hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid, doorstroming en het milieu. De ANWB wil zich inzetten om deze technieken onder de aandacht te brengen van een groot publiek en ondertekent daartoe op 3 juni een convenant, samen met andere grote partijen als de BOVAG en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

