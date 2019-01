Het Europese netwerk van ANWB Zakelijk

Vijf voordelen

24 januari 2019 Als After Sales Manager wil je je berijders niet alleen in Nederland, maar ook over de grens ontzorgen. Je wilt dat ze onbezorgd kunnen reizen. En, als ze dan met pech langs de weg staan in het binnen- of buitenland, dat ze zo snel mogelijk hun weg weer kunnen vervolgen. ANWB Zakelijk heeft een Europees netwerk dat je hierbij kan helpen. In dit artikel lees je meer over de vijf voordelen van dit netwerk.

1. Klanten worden overal geholpen – in hun eigen taal en met uniforme kwaliteit

Niet alleen in Nederland staan automobilisten met pech langs de weg, ook in het buitenland komt het voor. Elk jaar helpt de ANWB ruim 80.000 gestrande automobilisten weer op weg in het buitenland.

Als autofabrikant, importeur, leasemaatschappij, fleetowner of verhuurbedrijf wil je voorkomen dat je berijders met pech staan, waar ze ook zijn. ANWB Zakelijk is in staat klanten ook over de grens te helpen, dankzij het netwerk van zusterclubs door heel Europa. Bij pechhulpverlening over de grens zal er aan de telefoon gecommuniceerd worden in je eigen taal en wordt tegelijkertijd de lokale expertise toegepast. Ook heeft de ANWB steunpunten in München, Barcelona en Lyon, waar Nederlands sprekende medewerkers mensen ter plaatse kunnen helpen.

2. Pechkennis – verzamelen van internationale data

ANWB Zakelijk heeft door haar jarenlange ervaring in pechhulpverlening veel kennis opgebouwd. Per jaar helpt de ANWB (in binnen- en buitenland) ruim 1,2 miljoen automobilisten weer op weg. Door deze pechgevallen beschikt de ANWB over data die geen enkele andere partij heeft.

Doordat de ANWB samenwerkt met haar zusterclubs kunnen er betere data-analyses plaatsvinden door het hoge volume. De zusterclubs leren van elkaars data, waardoor er een enorme hoeveelheid gegevens over alle auto’s beschikbaar is en kennis alleen maar toeneemt. Door deze inzichten kan er een betere service geboden worden, omdat de ANWB en haar zusterclubs sneller weten wat er precies aan de hand is en in sommige gevallen pech kunnen voorspellen aan de hand van de beschikbare gegevens.

3. Partnerships leiden tot nieuwe initiatieven

In een snel veranderende markt helpt ANWB Zakelijk haar klanten door samen nieuwe initiatieven ter verbetering en verbreding van de dienstverlening te ontwikkelen. Samen met partners initieert de ANWB samenwerkingsmogelijkheden in het zakelijke domein. Op basis van deze samenwerkingen worden er nieuwe mobiliteit-concepten ontwikkeld voor klanten, denk aan Private lease. Naast nieuwe mobiliteit-concepten investeren we ook in digitalisering van onze dienstverlening zoals, waar is mijn Wegenwacht en locatiebepaling om concreter te weten waar de persoon die gestrand is zich bevindt.

Deze nieuwe concepten zijn in de meeste gevallen ook geschikt voor de internationale markt. Ook de zusterclubs kunnen dus van deze nieuwe concepten profiteren. Doordat er geen onderlinge concurrentie is tussen de clubs kunnen de innovaties onderling uitgewisseld en uitgerold worden binnen Europa.

4. Met ARC Europe is er één Europees aanspreekpunt

De zusterclubs zijn samen georganiseerd in ARC Europe. ARC Europe sluit voor de automobielclubs hulpverleningscontracten af en zorgt er, in het geval van de ANWB en haar zakelijke klanten, voor dat het hulpverleningsnetwerk ook in het buitenland goed functioneert.

ARC Europe is het Europese aanspreekpunt voor alle zusterclubs. Hierbij gaat het erom dat klanten bij ARC een internationaal aanspreekpunt vinden voor alle contracten met de zusterclubs en de lokale afdelingen rechtstreeks met de clubs onderling kunnen schakelen op lokaal niveau.

5. Kennisdeling binnen pechhulpverlening

De ANWB is dankzij haar netwerk van zusterclubs in staat om onderling kennis en ideeën uit te wisselen ter innovatie van de dienstverlening. Daarom onderhoudt de ANWB nauwe banden met haar zusterclubs in het buitenland. In wisselende samenstellingen komen de clubs regelmatig bijeen om kennis te delen.



Zo wordt kennis over technische ontwikkelingen onderling uitgewisseld. Denk hierbij aan ontwikkelingen binnen elektrisch vervoer en technische oplossingen vanuit de Wegenwacht, maar ook kennis over het inrichten van hulpverleningsprocessen, productverbetering, het slim aansturen van de hulpverlening en de inrichting van de Alarmcentrale. Ook zijn er hele praktische oplossingen uitgekomen, zoals Wegenwacht op de fiets, het universele Wegenwacht reservewiel en meer.



Als After Sales Manager kun je vele voordelen halen uit het Europese netwerk van ANWB Zakelijk. En wordt ook in het buitenland de kwaliteit die je gewend bent gewaarborgd. Je zit op de eerste rij als het gaat om nieuwe ontwikkelingen en innovaties op het gebied van pechhulpverlening. Wil je weten wat ANWB Zakelijk voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op.