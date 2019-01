De ontwikkelingen in pechhulpverlening

29 januari 2019 Traditionele pechhulpverlening draaide tot op heden om het repareren van auto’s langs de kant van de weg. Deze vorm van hulpverlening was altijd reactief, maar dit begint te veranderen in proactieve ondersteuning door de Connected Car-technologie. Deze technologie biedt de mogelijkheid om duurzame mobiliteitsoplossingen te bieden én pech te gaan voorspellen.

Steeds meer automobilisten rijden connected. De data die dit oplevert maakt het onder meer mogelijk om de conditie van een auto op afstand te controleren en pech te gaan voorspellen én voorkomen. Hiermee verschuift de reactieve pechhulp naar proactieve pechondersteuning.

Het voorspellen én voorkomen van pech zorgt voor een betere service en een hogere klantloyaliteit. Ook leidt het tot lagere kosten voor pechhulp, een hogere restwaarde voor auto’s door tijdig onderhoud en een efficiëntere inzet van het wagenpark. Door inzicht uit de connector worden storingen in de auto opgevangen en wordt een diagnose opgesteld. De berijder ontvangt vervolgens een bericht met de status, oorzaak en de te ondernemen acties.

Je kunt meer lezen over pech voorspellen en de ontwikkelingen daarvan in het E-book.

Wat betekent dit voor het after sales kanaal?

Met een ANWB connector kunnen we voor de berijders van onze zakelijke klanten de kans op pech berekenen, voorspellen én voorkomen. Dit is niet alleen voordelig voor de berijder, maar ook voor het after sales kanaal.

De voorspellingsdata geven het after sales kanaal of de wagenparkbeheerder meer inzicht in de status van het voertuig en wagenpark. Hierdoor kan vroegtijdig worden ingespeeld op noodzakelijke reparaties en onderhoud en worden kosten bespaard doordat voertuigen niet meer stil komen te staan.