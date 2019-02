Automotive Innovation Award 2019

Jan Peter Balkenende: Nederlandse innovaties toonaangevend

12 februari 2019 De drie winnaars van de Automotive Innovation Award 2019 zijn bekend. ANWB is partner van dit evenement wat elke 2 jaar wordt georganiseerd. Punch Powertrain wint in de categorie Technology met de nieuwe hybride transmissie DT2. De winnaar in de categorie Services is het interactieve informatieplatform TLEX van Monotch. In de categorie Challenging Concepts is Lightyear verkozen tot het meest innovatieve idee een elektrische auto op zonne-energie. Ook de publieksprijs ging naar de Lightyear One.

De vakjury, onder leiding van Jan Peter Balkenende, kon dit jaar kiezen uit een groot aantal sterke aanmeldingen in drie categorieën. Jan Peter Balkenende: “De Automotive Innovation Award is een tweejaarlijks eerbetoon aan de innovatiekracht van de automotive sector in Nederland. Ook tijdens deze editie is het deelnemersveld weer van internationale allure. Het is geweldig wat allemaal is aangedragen. De innovaties zetten Nederland op de kaart. We hebben geen grote industrie qua autoproductie, maar onze componenten maken het verschil. Met het oog op de toekomst is innovatie een doorslaggevende succesfactor om mobiliteit slimmer, schoner, efficiënter en veiliger te maken. De drie winnaars laten zien dat Nederland op dit gebied toonaangevend is.”

Automotive Innovation Award 2019 - Technology

In de categorie Technology moest de jury kiezen uit een sterk deelnemersveld met een soms fundamenteel ander karakter. De winnaar is Punch Powertrain met DT2, een kosteneffectief nieuw en compact transmissiesysteem dat met verschillende hybride motoren werkt.



De vakjury: “Punch Powertrain heeft met DT2 een compact en modulair alternatief ontwikkeld voor bestaande systemen. DT2 zorgt voor significante kostenbesparingen voor fabrikanten van hybride voertuigen en zorgt ervoor dat elektrisch rijden een stuk dichterbij komt.“

Alex Serrarens van Punch Powertrainover het winnen van de Award: “We hebben heel veel tijd gestoken in deze hybride automatische transmissie. We zijn tien jaar bezig, met een paar generaties van het product. Inmiddels hebben we een team van 200 man, dat is een gigantische investering die zich nu gaat terugbetalen: vanaf 2023 gaat het systeem in productie bij de PSA-groep.”

Automotive Innovation Award 2019 - Services

In de categorie Services, met innovaties op het gebied van deel- en serviceconcepten, wint Monotch met TLEX. Een platform dat uitrusting langs de weg met weggebruikers verbindt voor real-time informatie-uitwisseling over de verkeerssituatie.

Over de winnaar zegt het juryrapport: “Monotch heeft met TLEX een platform ontworpen dat de doorstroom van het verkeer sterk kan verbeteren. Ook draagt het bij aan het creëren van veiligere situaties op de weg. De impact die dit systeem kan hebben op de verkeersinfrastructuur is bijzonder hoog.”



Menno Malta van Monotchis: “Dit is een mooie aanmoediging. Het is onze droom om de weggebruiker en het wegkantsysteem met elkaar te verbinden. Dat vraagt om geduld. Nu is ons systeem nog slimmer dan het wegkantsysteem, binnen drie jaar moet dat anders zijn. Dan is die connectie er in de steden en binnen vijf jaar in heel Nederland. Maar onze ambitie gaat verder, ook over de grens. Dit is een mooie stap de goede kant op.”

Automotive Innovation Award 2019 – Challenging Concepts

De categorie Challenging Concepts staat voor veelbelovende innovaties in de conceptfaseen of ideeën van aanstormend toptalent. De award is gewonnen door de Lightyear One van Lightyear, de eerste commerciële ‘native’ zonnepaneelaangedreven auto ter wereld.

De vakjury: “Met de ontwikkeling van de Lightyear One heeft Lightyear de ambities hoog gespannen. Door de ontwikkeling van een auto die mogelijk twee tot drie keer zo efficiënt is als de beste EV's ter wereld, kijken we hier mogelijk naar de nieuwe Tesla van morgen.”

Automotive Innovation Award Publieksprijs 2019

Naast drie winnaars die zijn uitgekozen door de vakjury, was er dit jaar voor het eerst een publieksprijs. Ook die ging naar Lightyear.

Jonne van Veggel van Lightyear: “Het is hard werken om zo ver te komen, dit is een mooie erkenning. Niet alleen wij op kantoor zien dat dit project zinvol is, maar ook het grote publiek, dat heeft geloof in de toekomst van onze zonneauto, waardoor we de publieksprijs winnen. En we hebben de vakjury weten te overtuigen. Prijzen pakken is natuurlijk geweldig, nu gaan we naar de volgende fase. We moeten er voor zorgen dat de auto’s gebouwd gaan worden. Het eerste prototype moet deze zomer de weg op, in 2020 is het tijd voor de productieversie.”