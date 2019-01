Tarieven verkeersboetes 2019

03 januari 2019 De tarieven voor verkeersboetes in 2019 zijn gestegen. De stijging volgt de inflatiecorrectie van 1,7 procent. De bedragen voor snelheidsboetes liggen dit jaar 1 tot 7 euro hoger.

Andere boetebedragen zijn ook gestegen. Alle bedragen tot de 100 euro zijn in 2019 ten opzichte van 2018 met 5 euro gestegen. Alle bedragen voor verkeersboetes boven de 100 euro zijn gestegen met 10 euro. Een boete in 2018 van 90 euro is nu in 2019 dus 95 euro. Een verkeersboete die afgelopen jaar 230 euro was, kost dit jaar 240 euro.

Overzicht snelheidsboetes

Overschrijding max snelheid met (km/h) Binnen bebouwde kom € Buiten bebouwde kom € Snelwegen € 1 - - 11 2 - - 16 3 - - 20 4 27 24 24 5 34 32 31 6 40 37 37 7 48 43 43 8 54 50 49 9 63 57 55 10 72 67 63 11 95 90 86 12 105 100 93 13 115 110 100 14 123 117 107 15 133 129 118 16 144 137 128 17 153 147 137 18 165 157 147 19 176 170 158 20 191 183 170 21 203 191 181 22 215 203 191 23 229 215 203 24 241 229 215 25 256 241 223 26 270 256 234 27 287 269 246 28 304 283 257 29 317 300 270 30 334 317 284 31 - - 292 32 - - 304 33 - - 323 34 - - 339 35 - - 348 36 - - 367 37 - - 384 38 - - 396



En dit betaal je in 2019 voor de volgende overtredingen:

Bumperkleven bij een snelheid van max. 80 km/h: 280 euro

Onnodig links rijden: 140 euro

Rechts inhalen: 240 euro

Geen autogordel dragen: 140 euro

Als bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthoudt: 240 euro

Geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts: 240 euro

Afslaan zonder richting aan te geven: 95 euro

Met een motorrijtuig rijden terwijl het kenteken niet behoorlijk leesbaar is: 45 euro

Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven: 240 euro

Passagiers die bij een tram of autobus willen in- of uitstappen daartoe geen gelegenheid geven: 380 euro

Een voertuig dubbel parkeren: 95 euro

Parkeren op plaatsen die voorzien van een blauwe streep, zonder dat er een parkeerschijf in de auto aanwezig is: 95 euro

Onnodig mistlicht aan de voorzijde voeren: 95 euro

Onnodig mistlicht aan de achterzijde voeren: 140 euro

Niet werkende remverlichting: 140 euro

Niet werkend derde remlicht (voor voertuigen na 30-09-2001): 95 euro

