ANWB domineert in Digital Excellence Monitor 2018

13 september 2018 Vandaag heeft WUA de winnaars van de Digital Excellence Monitor 2018 bekend gemaakt – hét jaarlijkse customer experience benchmarkrapport dat voor de derde keer is verschenen. ANWB domineert: in zowel de verzekeringsbranche als in de Travel- én in de Automotivebranche. De ANWB gaat aan kop met hoge scores op het thema Merk.

ANWB winnaar in Automotive, Travel en Verzekeringen

Het rapport laat zien dat ANWB domineert in meerdere onderzoeken in Verzekeringen, Travel en in Automotive. In de verzekeringsbranche pakt ANWB ‘de dubbel’ en leidt het bedrijf de rankings op desktop en smartphone. In de private lease-markt behaalt de ANWB overall de beste klantervaring.

Hoge score op het thema Merk

Vooral op het thema Merk scoort ANWB uitzonderlijk goed, met gemiddelde scores van ruim boven de 80 en een uitschieter naar 86 in de Travelbranche. De website van ANWB oogt sympathiek en de contactgegevens zijn vaak goed te vinden. Woorden als ‘vertrouwen’ en ‘sympathiek’ komen vaak terug in de beoordelingen van consumenten.

Online benchmark onderzoek

In het rapport vat WUA alle uitgevoerde online benchmark onderzoeken in de periode augustus 2017 – juli 2018 per branche samen in één rapport. In totaal beoordeelden 13.197 respondenten 1.838 websites, waarvan 7897 respondenten op desktop en 5300 op smartphone. Het ‘rapportcijfer’ voor de klantervaring wordt uitgedrukt in een gemiddelde score op de thema’s Look & Feel, Aanbod en Merk uit het WUA Web Performance Model.

