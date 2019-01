Winnaars Camping van het Jaar 2019

09 januari 2019 De ANWB heeft vanavond in de Fabrique in Utrecht de ANWB Camping van het Jaar Awards bekendgemaakt. Zes campings vielen in de prijzen, drie in Nederland en drie over de grens. De Camping van het Jaar-verkiezing was dit jaar voor het eerst een volledige publieksverkiezing. Er werden ruim 35.000 stemmen uitgebracht.

Winnaars in de categorie De fijnste gezinscamping

Winnaars in de categorie De beste huuraccommodatie

Winnaars in de categorie De mooiste groene camping

Tijdens de afgelopen zomervakantie hebben campinggasten hun stem uit kunnen brengen ten behoeve van de ANWB-verkiezing Camping van het Jaar 2019. Voor het eerst zijn de campings voor 100 % beoordeeld door de Nederlandse kampeerder en niet, zoals in voorgaande jaren, door een vakjury. Het is dus nu een volledige publieksverkiezing.

De campings, in drie categorieën, zijn beoordeeld op negen aspecten. Door de weging van de aspecten wint niet automatisch de camping met de meeste stemmen, maar juist de camping die hoog scoort op een bepaald onderdeel. Voor de fijnste gezinscamping speelden onder andere de prijs-kwaliteitverhouding, de zwemmogelijkheden en het sanitair een extra grote rol. Voor de beste huuraccommodatie speelden de prijs-kwaliteitverhouding, de ligging van de huur accommodatie op de camping en de schoonmaak van de accommodatie een extra grote rol. En voor de mooiste groene camping waren dat het terrein en milieubewustzijn/duurzaamheid. Deze weging vond plaats op basis van de stemmers, die zelf aangaven wat zij extra belangrijk vonden.