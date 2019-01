Dubbeltest Skoda Fabia vs. Suzuki Swift

De Skoda biedt meer binnenruimte, maar de Suzuki het meeste rijplezier

18 januari 2019 In afwachting van een stel nieuwe sterspelers in het B-segment, komt Skoda met een opgefriste versie van de Fabia. Is de kleine gezinsauto opgewassen tegen de meest recente Suzuki Swift?

Ruimte

De Skoda biedt meer binnenruimte dan de Suzuki. Dat geldt overigens vooral voor de kofferbak: de beenruimte achterin houdt in beide B-segmenters niet over. De hoofdruimte is zowel in de Fabia als de Swift toereikend. De Suzuki heeft een bescheiden middentunnel, zodat je met drie personen op de achterbank plaats kunt nemen. Dat gaat je in de Skoda niet lukken. De Swift weet raad met minimaal 265- en maximaal 947 liter aan spullen, terwijl je in de Fabia minimaal 330- en maximaal 1.150 liter bagage kwijt kunt. De Skoda ontbeert een variabele laadvloer; die is in het geval van de Fabia voorbehouden aan de stationwagenuitvoering. Daardoor moet je het in deze vijfdeurs versie zonder vlakke laadvloer stellen. De kofferbak van de aan ons uitgeleende Skoda beschikt over allerlei handige haakjes, lussen en vakken, maar dat is een optie van € 110. De Suzuki komt er met een enkele tassenhaak weliswaar bekaaid vanaf, maar die wordt wel standaard meegeleverd. Net als de dubbele bagagebodem, waardoor je achterin de Swift gemakkelijk lange voorwerpen kunt vervoeren.

Rijgedrag

Bij de Swift staat pontificaal het woord ‘hybrid’ achterop. Dat wil niet zeggen dat de Suzuki een tweede krachtbron aan boord heeft. In werkelijkheid gaat het om een grotere startmotor, die stroomverbruikers als de airconditioning aandrijft. De 1.0-liter brandstofmotor is daar dan in elk geval geen vermogen aan kwijt en zo functioneert de krachtbron zuiniger. Het is echter maar de vraag of je met de Swift een fatsoenlijk verbruikscijfer scoort, want de auto spoort je aan om door te rijden. Het vermogen van 112 pk, in combinatie met een laag wagengewicht (850 kilo!), maakt de Suzuki tot een levendig ding, met een aangenaam directe besturing en een versnellingsbak met fijne, korte slagen. Het blok is ook lekker soepel; je kunt de krachtbron moeiteloos lage toeren laten draaien. Op lange afstanden raak je echter gauw vermoeid: de Swift spoort slecht. Om rechtuit te blijven rijden, moet je continu kleine stuurcorrecties geven. Bovendien is de onderstelafstemming nogal stevig en zorgt de rechtopstaande voorruit voor het nodige windgeruis. Op de snelweg mis je een zesde versnelling. En ben je wat langer dan gemiddeld, dan zit je met opgetrokken benen achter het stuur: je kunt in de Suzuki namelijk slecht je linkerbeen kwijt.

De Skoda is wat dat betreft een fijnere auto om mee onderweg te zijn. Ongeacht je postuur heb je voorin alle ruimte. Verder verwerkt de Fabia oneffenheden beter. Met zijn 95 pk presteert de driecilinder 1.0-liter motor ook bepaald niet ondermaats. Je moet de krachtbron alleen op toeren houden en geen snelle bochten willen nemen; dan gaat de carrosserie ‘hangen’.

Verbruik

Skoda levert de Fabia in Nederland met drie verschillende benzinemotoren: eentje zonder en twee mét turbo. Het beschikbare vermogen loopt uiteen van 75- tot 110 pk. Onze testauto viel daar met 95 stuks mooi tussenin. Voor die versie geeft de fabriek een gemiddeld brandstofverbruik op van 1 op 21,7. Wij realiseerden in de praktijk een – nog altijd hele nette! – score van 1 op 18.

De door de importeur verstrekte Suzuki was hagelnieuw: er stond nog geen 900 kilometer op de teller. Dat heeft zijn weerslag op het brandstofverbruik, dat 1 op 14,6 bedroeg. In de brochure wordt er gesproken van 1 op 23,3; de waarheid zal ergens in het midden liggen. De persvoorlichter liet zich trouwens ontvallen dat de 1.0-liter Boosterjet ‘pas na 10.000 kilometer zijn volle prestatiepotentieel bereikt’; iets om rekening mee te houden, mocht je als Suzuki-klant je beklag willen doen over een eventueel hoger brandstofverbruik. De rest van het leveringsgamma van de Swift bestaat uit twee andere benzinemotoren, waarvan ook de ongeblazen 1.2-liter versie leverbaar is in een hybride uitvoering. Het vermogen loopt uiteen van 90- tot 140 pk.

Gebruiksgemak

Zo bontgekleurd als onze testauto’s van buiten zijn (de Skoda rood, de Suzuki blauw), zo saai ogen ze van binnen. Beide fabrikanten gebruiken in het interieur harde kunststoffen, alleen glimmen die in de Swift meer. Daardoor oogt het binnenste van de Japanner wat goedkoop. Aan het dashboard van de Fabia kun je zien dat het model in de basis uit 2014 stamt: het scherm van het infotainmentsysteem zit enigszins in de verdrukking.

Skoda is het aan diens stand verplicht om her en der handigheidjes in de auto te verstoppen en dus stuiten we op een paraplu onder de stoel, een ruitenkrabber achter het tankklepje en een houder voor je parkeerkaartje aan het raam. Beide kleine gezinsauto’s missen een stroompunt achterin. Dat ontbreekt zowel op de achterbank als in de kofferbak. Om de vijfde deur te sluiten, heeft de Fabia een lus in plaats van een handvat. Het werkt, maar oogt minder chique.

Veiligheid

LED-verlichting voor en achter, een nieuwe voor- en achterzijde: aan de buitenkant kun je zien dat je hier met de vernieuwde Fabia te maken hebt. Maar onderhuids werden er net zo goed een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo kun je de Skoda voortaan uit laten rusten met een aantal extra rijhulpsystemen, zoals dode hoek signalering en een waarschuwing bij kruisend verkeer. Die veiligheidsuitrusting moet dan wel van de optielijst komen, want standaard krijgt de Fabia niks mee. Pas vanaf het tweede uitrustingsniveau beschik je pas over een noodremsysteem.

Bij Suzuki is dat overigens niet anders. De Japanner moet het bovendien stellen zonder een waarschuwing voor kruisend verkeer en verder heeft de Swift een lelijke dode hoek rechtsachter. De opstaande voorruit maakt, dat je vooraan bij het verkeerslicht niet kunt zien of je al door mag rijden.

Prijs

Met een vanafprijs van € 15.590 is de Skoda een stuk goedkoper dan de Suzuki. Voor de eenvoudigste Swift ben je minimaal € 16.799 kwijt. Maar zo eenvoudig blijkt die bewuste Swift niet: hij heeft bijvoorbeeld standaard airconditioning aan boord, plus een viercilinder benzinemotor, goed voor 90 pk. Instappen doe je bij Skoda in een 75 pk sterke driepitter en voor wat koelte moet gewoon het raam nog open. Handmatig! Maar goed: dat zijn natuurlijk niet de versies die wij van de betreffende importeurs hebben meegekregen. In dat geval is deze Swift 1.0 Boosterjet Smart Hybrid opnieuw de duurste met een prijskaartje van € 22.498, inclusief een stel kekke 17-inch wielen uit de accessoiresfolder. Luxe zaken als ‘keyless entry’ en stoelverwarming zitten in het geval van dit Stijl-uitrustingsniveau bij de prijs inbegrepen. De Fabia is een zogenaamde Clever-uitvoering, voorzien van een 95 pk sterke driepitter mét turbo. Deze testauto is tegen meerprijs uitgerust met een aanvullende veiligheidsuitrusting en zaken als extra donker getint glas, waarmee het verschuldigde bedrag op € 21.238 komt.

Een behoorlijke smak geld, maar laten we niet vergeten dat dit soort auto’s vaak via een private lease-constructie worden aangeschaft. In dat geval betaal je een vast bedrag per maand, dat voor een rijk aangekleed exemplaar als deze twee auto’s rond de € 300 schommelt.

Winnaar

De facelift van de Skoda Fabia betaalt zich uit: een grotere kofferbak had hij al en nu beschikt hij ook over een rijkere veiligheidsuitrusting dan de Suzuki. Verder is het een comfortabelere auto op lange afstanden. De Swift is echter nauwelijks kleiner en biedt een boel meer rijplezier. Weliswaar is de Japanner duurder in aanschaf, maar wanneer je kiest voor private lease verdwijnt dat prijsverschil als sneeuw voor de zon. Bovendien krijg je bij Suzuki meer uitrusting voor je maandbedrag. Wij zouden daarom voor de Swift gaan.

